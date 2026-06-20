Spis treści: Dlaczego używana Toyota Yaris budzi takie zaufanie? Jakie silniki ma Toyota Yaris III i ile kosztują naprawy? Używana Toyota Yaris. Manualna skrzynia, CVT i podwozie Ile kosztuje bateria w hybrydowej Toyocie Yaris?

Yaris jest najmłodszy i zarazem najdroższy z całej trójki. Z danych AAA Auto wynika, że kupujący płacili za niego średnio 37 513 zł, otrzymując w tej cenie auto jedenastoletnie z przebiegiem nieco ponad 131 tys. km. Dla porównania, Fabia kosztowała przeciętnie 19 098 zł, a Polo 17 074 zł - przy wyraźnie wyższym wieku i przebiegach sięgających 180 tys. km. To rzadki przypadek, w którym wysoka cena nie odstrasza, lecz raczej potwierdza wartość, jaką kupujący przypisują marce.

Dlaczego używana Toyota Yaris budzi takie zaufanie?

Trzecia generacja Yarisa, produkowana od 2011 do 2020 roku, potwierdza wyjątkowo dobrze niezawodność modeli Toyoty.

Toyota Yaris III Michał Domański INTERIA.PL

Do tego auto prowadzi się banalnie łatwo. Pozycja za kierownicą jest wysoka i wyprostowana, nad głową nie brakuje miejsca nawet wyższym pasażerom, a widoczność na wszystkie strony należy do najlepszych w segmencie.

Wnętrze stanowi dobry standard z segmentu maluchów z tamtych czasów. Materiały są miejscami wręcz skromne, ale spasowane bez zarzutu - a co ważniejsze, przyciski, przełączniki i tapicerka po latach eksploatacji wyglądają tak samo, jak w dniu wyjazdu z salonu. Nadwozie jest dodatkowo porządnie zabezpieczone przed korozją - rdza praktycznie nie jest tu problemem, nawet w mocno wyeksploatowanych egzemplarzach po flotach.

Toyota Yaris III Michał Domański INTERIA.PL

Jakie silniki ma Toyota Yaris III i ile kosztują naprawy?

Bazowy, trzycylindrowy silnik 1.0 o mocy 69 KM, znany również z Aygo, Citroena C1 i Peugeota 108, miewa nieszczelności wewnętrznego uszczelnienia pompy wody. Objawia się to śladami oleju i osadami w układzie chłodzenia, które łatwo wypatrzeć w przezroczystym zbiorniczku różowego płynu. Gdy płyn zaczyna uciekać na zewnątrz lub silnik przestaje trzymać temperaturę, reagować trzeba szybko - najlepiej wymienić całą pompę zamiast ją uszczelniać, a koszt takiej operacji w warsztacie rzadko przekracza 200-300 zł plus części.

Toyota Yaris III Michał Domański INTERIA.PL

Poważniej wygląda inny objaw tego samego silnika. Klekot w średnim zakresie obrotów może wskazywać na słabnący hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu albo na zbyt duży luz zaworowy, regulowany podczas przeglądu. Sam łańcuch w jednostce 1.0 jest konstrukcyjnie wytrzymały i nie ma określonego przebiegu wymiany - sygnałem jest dopiero metaliczne dzwonienie, które może pojawić się równie dobrze przy 150, jak i przy 400 tys. km.

Wymiana łańcucha wraz z napinaczem i ślizgami to wydatek rzędu 1-2 tys. zł w zależności od warsztatu. Oba objawy wskazują zwykle na zaniedbanie poprzedniego właściciela - najczęściej spotykane w autach eksploatowanych na krótkich trasach, często na zimnym silniku. W mocniejszych jednostkach czterocylindrowych podobne problemy praktycznie nie występują, choć przy silniku 1.33 Dual VVT-i wymiana rozrządu jest droższa i bardziej pracochłonna - cena sięga 2-2,8 tys. zł, bo wymaga demontażu wspornika silnika i precyzyjnego ustawiania faz.

Toyota Yaris III Michał Domański INTERIA.PL

Używana Toyota Yaris. Manualna skrzynia, CVT i podwozie

Pięciobiegowa skrzynia manualna współpracująca z trzycylindrowym silnikiem nie zachwyca precyzją - prowadzenie dźwigni bywa nieco "gąbczaste" - ale jest lekka w obsłudze i wyjątkowo trwała. Przy zakupie warto sprawdzić sprzęgło, które jest delikatne, dostosowane do lekkiego auta z małym silnikiem. Czterocylindrowe wersje dostał nieco precyzyjniejszą skrzynię sześciobiegową, a bezstopniowe przekładnie CVT są niemal niezniszczalne, choć trzeba polubić ich specyficzną, leniwą charakterystykę pracy.

Toyota Yaris III Michał Domański INTERIA.PL

Podwozie zaprojektowano prosto i pod kątem trwałości. Przy masie własnej rzędu tysiąca kilogramów Yaris prowadzi się zwinnie i bezpośrednio, choć na autostradzie czuć, że jego żywiołem jest miasto, a nie długie trasy. Z usterek, które mogą się pojawić, najczęstsze są wyrobione łożyska górne przednich amortyzatorów - efekt częstego najeżdżania na krawężniki lub kręcenia kierownicą na postoju - a rzadziej gumy tylnych amortyzatorów. Obie naprawy są na szczęście niedrogie - nie powinny przekroczyć kilkuset zł.

Ile kosztuje bateria w hybrydowej Toyocie Yaris?

Hybryda zasługuje na osobny akapit, bo to właśnie wokół niej narosło najwięcej obaw - w większości nieuzasadnionych. Napęd hybrydowy Yarisa okazał się równie bezawaryjny co reszta gamy. Toyota stosuje w akumulatorach jednolite ogniwa, które dziś potrafi wymieniać pojedynczo szeroka sieć niezależnych specjalistów obecnych w większości dużych miast. Regeneracja pakietu, czyli wymiana słabych modułów, balansowanie ogniw i test pod obciążeniem, kosztuje w przypadku Yarisa zwykle od 2 do 3 tys. zł, a pojedynczy moduł ogniw to wydatek rzędu 200-350 zł. Sama robocizna przy wymianie zamyka się w kilkuset złotych. Dla porównania, nowy pakiet w ASO potrafi kosztować 8-10 tys. zł - dlatego przy aucie 7-10-letnim regeneracja niemal zawsze jest rozsądniejsza.

Toyota Yaris III Michał Domański INTERIA.PL

Warto przy tym wiedzieć, że na zużytą baterię może wskazywać podwyższone spalanie. Gdy pojemność zestawu spada, auto rzadziej jedzie na prądzie i częściej uruchamia się silnik spalinowy, co winduje średnie zużycie paliwa.





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