Spis treści: Używany VW Up - małe auto, które zaskakuje solidnością Używany Opel Corsa E - bezproblemowy i tani w utrzymaniu Używana Kia Ceed CD - lepsza niż używany Golf Używany VW Passat B8 - rodzinne auto na długie lata Używany Mercedes E-Klasa W212 - najlepsza limuzyna na rynku?

Jedne konstrukcje są po prostu bardziej odporne na upływ czasu i kilometrów, a ich naprawy - jeśli już do nich dochodzi - nie rujnują budżetu. Poniżej pięć modeli z różnych klas, przy wyborze których ryzyko przykrej niespodzianki jest naprawdę niewielkie.

Używany VW Up - małe auto, które zaskakuje solidnością

Up wyróżnia się jakością wykonania, której próżno szukać w większości konkurencyjnych maluchów. Technicznie identyczne z nim są Seat Mii i Skoda Citigo, więc na rynku wtórnym wybór jest szeroki.

Używane samochody, które mało palą i są tanie w eksploatacji.

Pod maską pracują trzycylindrowe silniki benzynowe, które przy regularnej obsłudze potrafią przejechać bez kłopotów wiele kilometrów. Wersje z oznaczeniem TSI oferują przy tym zaskakująco żywą jazdę jak na auto tej wielkości. Dla szukających alternatywy dostępne są też wersje elektryczne - e-Up, Citigo e iV i Mii electric.

Kupując Upa, warto zwrócić uwagę na stan nadwozia w okolicach wlewu paliwa, który jest podatny na rdzę, oraz sprawdzić wnętrze pod kątem śladów zawilgocenia. Wiele egzemplarzy służyło jako auta służbowe czy do rozwożenia jedzenia, co odbiło się na ich kondycji.

Używany Opel Corsa E - bezproblemowy i tani w utrzymaniu

Litera E w nazwie nie oznacza wersji elektrycznej - Opel do oznaczania kolejnych generacji używa alfabetu, więc Corsa E to model produkowany w latach 2014-2019, następca generacji D i poprzednik generacji F. Dzieli z poprzednikiem płytę podłogową i podstawowe rozwiązania techniczne, co w tym przypadku jest zaletą, bo wyeliminowano przy okazji większość problemów wcześniejszej generacji.

Corsa E nie ma żadnych chronicznych dolegliwości. Zdarzają się drobne stuki w zawieszeniu,, ale jeśli trafi do warsztatu, koszty naprawy są zazwyczaj niskie, bo auto jest powszechnie znane, a jego części dostępne wszędzie.

Ponieważ Cors E na rynku jest naprawdę dużo, można być wybrednym i szukać egzemplarza w dobrym stanie, najlepiej z bogatszym wyposażeniem.

Używana Kia Ceed CD - lepsza niż używany Golf

Używany Volkswagen Golf jest poszukiwany, co przekłada się na ceny - zarówno nowych, jak i używanych egzemplarzy.

Kia Ceed trzeciej generacji, oznaczana kodem CD i produkowana od 2018 roku, to jeden z najmocniejszych rywali Golfa, zwłaszcza w używanym wydaniu.

Wyróżnia się jakością wykonania i niezawodności, a jako nowa była objęta siedmioletnią gwarancją producenta obejmującą 150 tys. km - czego żaden europejski rywal nie oferował. Na rynku wtórnym Ceedy są często tylko nieznacznie tańsze od porównywalnych Golfów, ale zazwyczaj lepiej wyposażone.

Używany VW Passat B8 - rodzinne auto na długie lata

Passat od dekad jest popularnym wyborem dla rodzin szukających przestronnego auta klasy średniej, które nie kosztuje fortuny w utrzymaniu. Ósma generacja, produkowana od 2014 roku, podtrzymuje tę tradycję. Nawet egzemplarze z przebiegiem powyżej 100 tys. km są warte rozważenia, jeśli były regularnie serwisowane.

Mocną stroną VW Passata B8 jest komfortowe zawieszenie i neutralne właściwości jezdne

W tej klasie auta są technicznie bardziej rozbudowane niż małe samochody, więc co kilka lat może pojawić się konieczność wymiany elementów przedniego zawieszenia. Passat potrafi służyć bardzo długo i bez większych niespodzianek, a dodatkowym atutem jest fakt, że jego konstrukcja jest dobrze znana praktycznie wszystkim warsztatom w Polsce.

Kupując Passata, warto rozważyć wersję z manualną skrzynią biegów zamiast DSG - przekładnia dwusprzęgłowa bywa mniej komfortowo zestrojona i generuje dodatkowe koszty przy intensywnej eksploatacji miejskiej, związane choćby z koniecznością wymiany oleju co 60-80 tys. km.

Używany Mercedes E-Klasa W212 - najlepsza limuzyna na rynku?

Mercedes klasy E oznaczany symbolem W212, produkowany w latach 2009-2016, to najstarszy model na tej liście. Auto jest dość chętnie wykorzystywane przez taksówkarzy w całej Europie, dlatego kupując egzemplarz sprowadzany, warto poznać jego dokładną historię.

To auto dla tych, którzy często pokonują długie trasy i cenią komfort jazdy ponad wszystko. Klasa E generacji W212 wyróżnia się trwałością podzespołów - a części zamienne do niej nie zawsze kosztują tyle, ile można by się obawiać.

Jest jednak punkt, który trzeba sprawdzić przed zakupem, chodzi o tylną belkę podwozia (tak zwane "tylne sanki"). Błąd w fabrycznym zabezpieczeniu antykorozyjnym powodował, że rdza mogła rozwijać się pod powłoką ochronną i nie być widoczna na pierwszy rzut oka. Mercedes wymieniał ten element bezpłatnie w ramach akcji serwisowej.

