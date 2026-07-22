Spis treści: Używane BMW serii 5 (G30) z najlepszymi silnikami w klasie Mercedes klasy E (W213): uwaga na czterocylindrowego diesla Używana Skoda Octavia III - najlepsze silniki i typowe usterki Używana Toyota Camry (XV70) - pancerna hybryda VW Passat (B8) sprawdzony w roli auta służbowego

Liczą się właściwie dwie rzeczy. Auto musi być niezawodne, a do tego potrzeba przestrzeni i wygody - takiej, żeby po kilku godzinach jazdy dało się wysiąść bez bólu pleców. Reszta zależy już od kierowcy. Jeden ceni oszczędność, drugi osiągi - zresztą wśród polecanych aut używanych są takie, które łączą te dwie cechy. Wszystkie pięć samochodów z tego zestawienia ma jednak wspólny mianownik - potrafią jeździć bezawaryjnie i są stworzone pod pokonywanie długich odległości.

Piąta generacja serii 5 należy do aut, które powstały w najlepszym momencie. materiały prasowe

Używane BMW serii 5 (G30) z najlepszymi silnikami w klasie

Piąta generacja serii 5, czyli G30 i G31 (kombi), należy do aut, o których entuzjaści mówią, że powstały w najlepszym możliwym momencie - zanim obowiązkowe stały się kiepsko działające systemy wsparcia, a obsługa nadmiernie się skomplikowała. Już przy debiucie w 2017 roku model zaskoczył większą przestrzenią z tyłu niż Mercedes klasy E, a kombi ma osobno otwieraną tylną szybę, z której zrezygnowano w nowszym G60. Do tego dochodzi wnętrze uznawane przez wielu za szczytowy punkt jakości w historii marki, z ekranami o wysokiej rozdzielczości, fizycznymi przyciskami i najprzyjaźniejszą z generacji obsługą multimediów.

Prawdziwym atutem są jednak silniki. Podstawą oferty jest czterocylindrowy diesel 2.0 (rodzina B47) o mocy 190 KM w wersji 520d - jednostka o pojemności 1995 cm3, która w codziennej jeździe potrafi zadowolić się zużyciem w okolicach pięciu litrów. Wyżej stoją rzędowe szóstki 3.0 (B57): 530d rozwija 265 KM, a topowy diesel M550d xDrive to 3.0 z poczwórnym turbodoładowaniem, 400 KM i aż 760 Nm.

Po liftingu z 2020 roku moc 530d wzrosła do 286 KM. Rozsądnym środkiem jest właśnie 530d - mocy w zupełności wystarcza, a przy seryjnym napędzie na tył ryzyko usterek jest mniejsze niż w M550d, którego naprawy potrafią być kosztowne.

B57 to w gruncie rzeczy ten sam diesel co B47, tylko dłuższy o dwa cylindry, więc i serwis kosztuje trochę więcej. U moich klientów te jednostki potrafią przejechać 350 tys. km bez większych niespodzianek, a cylindry w środku wyglądają wtedy wzorowo

Jak przy każdym nowoczesnym dieslu z rozbudowanym oczyszczaniem spalin, kluczowy jest sposób jazdy - częste krótkie trasy powodują odkładanie nagaru na zaworze EGR i w klapach wirowych, a osobnym zagrożeniem są nieszczelne chłodnice spalin EGR, w skrajnym przypadku grożące pożarem. Stąd akcje serwisowe, obejmujące między innymi ponad 136 tys. diesli. Dochodzi do tego usterka typowa dla całej rodziny B47.

"Największą bolączką tego silnika jest czujnik niskiego ciśnienia paliwa - potrafi przepuścić paliwo wiązką prosto do sterownika. Profilaktyka niewiele tu daje, bo jeden egzemplarz wytrzymuje 20 tys. km, a drugi 300 tys., więc wymienia się go dopiero wtedy, gdy zacznie przeciekać" - tłumaczy Iwaczuk.

"Rozrząd w dieslach warto szykować do wymiany około 250 tys. km, koła pasowe wcześniej, między 150 a 200 tys. Ale podstawa to pilnowanie olejów - we wszystkich przekładniach i napędach co 50 tys. km" - radzi.

Jedna praktyczna wskazówka przy zakupie: bezpieczniej wybrać wersję z napędem na tył niż xDrive. Napęd na cztery koła działa świetnie, ale jest tak czuły, że nawet drobne różnice w średnicy opon przyspieszają zużycie sprzęgła w skrzyni rozdzielczej. Kto już ma xDrive, powinien wymieniać olej w reduktorze co dwa lata lub co maksymalnie 50 tys. km, jak radzi Iwaczuk z Kris Autoserwis w Bukowcu koło Łodzi.

Klasa E W213 prezentuje się niezwykle elegancko i wyglądem (choć nie tylko) nawiązuje do większej Klasy S materiały prasowe

Mercedes klasy E (W213): uwaga na czterocylindrowego diesla

Klasa E od dekad jest synonimem niezawodnej limuzyny na długie trasy, i używana generacja W213 w większości tę reputację podtrzymuje. Wykonanie jest wzorowe, korozja praktycznie nie występuje, a wnętrze łączy trwałość materiałów z ponadczasową elegancją. Fotele i ergonomia to klasa sama w sobie, niezależnie od wzrostu kierowcy. Jest jednak jeden wyjątek, który tworzy rysę na tym idealnym obrazie - to czterocylindrowy diesel o oznaczeniu OM 654.

To jednostka 2.0 o pojemności 1950 cm3, w najpopularniejszej odmianie E220d rozwijająca 194 KM (dostępna była też słabsza, 150-konna E200d). Silnik ten, którego poprzednik uchodził niemal za niezniszczalny, notuje poważne awarie: zużyte dźwigienki zaworowe i zerwane łańcuchy rozrządu. Przyczyna zwykle leży w eksploatacji.

Częsta praca na biegu jałowym i przerywanie regeneracji filtra cząstek stałych rozcieńczają olej paliwem, przez co traci on właściwości smarne. Gdy dołączy do tego niedbały serwis i dynamiczny, szarpany styl jazdy, cienki łańcuch w końcu ustępuje. Auta używane spokojnie i na dłuższych trasach bez problemu przekraczają 300 tys. km. Coraz więcej mechaników Mercedesa zaleca przy tym przejście na gęstszy olej - zamiast rzadkiego 0W-20 dopuszczalna jest klasa 5W-30, o ile spełnia specyfikację MB 229.71 Low-SAPS.

Kto ceni spokój ponad wszystko, może sięgnąć po sześciocylindrowego diesla - solidny V6 OM 642 3.0 w wersji E350d (258 KM) lub rzędowy OM 656 3.0 w E400d (340 KM) - albo po silniki benzynowe, gdzie obok czterocylindrowych jednostek dostępne są równie kulturalnie brzmiące jednostki sześciocylindrowe. Wszystkie wersje korzystają z dziewięciostopniowej skrzyni 9G-Tronic konstrukcji Mercedesa, o świetnej niezawodności.

Skoda Octavia III. Wersja po face liftingu otrzymała kontrowersyjne, dzielone reflektory materiały prasowe

Używana Skoda Octavia III - najlepsze silniki i typowe usterki

Możliwości Octavii wyróżniają ją na tle innych modeli z segmentu kompaktów - już wersja liftback oferuje 590-1580 l bagażnika, a kombi nawet 610-1740 l, przy zachowaniu przestrzeni, w której komfortowo podróżują też dwumetrowi pasażerowie. Porzecznie ustawiony silnik zajmuje mniej miejsca niż wzdłużne układy z klasy wyższej. Technicznie to bliźniak Golfa 7, więc części są tanie i dostępne w całej Europie, a każdy warsztat zna tę konstrukcję na wylot.

Napędy to mocna strona modelu. Wśród diesli z rodziny EA288 najpopularniejszy jest 1.6 TDI o pojemności 1598 cm3 i mocy 105 KM, potrafiący spalać w okolicach czterech litrów na setkę, oraz mocniejszy 2.0 TDI (1968 cm3, 150 KM) o tej samej konstrukcji, ale wyższym momencie. Oba bez trudu osiągają astronomiczne przebiegi, o ile są sensownie serwisowane - pasek rozrządu z pompą wody wymienia się co około 200 tys. km.

Jednostki benzynowe bywają jednak popularniejsze, a wśród nich trafia się cała rodzina EA211 - od trzycylindrowego 1.0 TSI (999 cm3, 115 KM), przez 1.2 i 1.4, po nowszy 1.5 TSI o mocy 150 KM, który po liftingu zastąpił 1.4 TSI. Te jednostki miały swego czasu kłopoty z apetytem na olej.

Zdarzały się przypadki nadmiernego zużycia oleju w silnikach 1.0 i 1.5 TSI, ale nie były masowe, a producent dość szybko sobie z nimi poradził

W praktyce warto przy zakupie skontrolować poziom oleju i dopytać o jego zużycie między wymianami, ale nie jest to wada dyskwalifikująca. Pewnym punktem pozostaje opcjonalne DSG - w Octavii III jest już względnie bezproblemowe, o ile było właściwie traktowane, bo ciągła jazda na hamulcu w korku czuy pod górkę lub z przyczepą wyraźnie przyspiesza jego zużycie.

Toyota Camry to model chętnie wybierany przez firmy. materiały prasowe

Używana Toyota Camry (XV70) - pancerna hybryda

Camry to auto, którego jako nowego w Europie prawie nikt nie kupował - prawie, bo w Polsce model ten był chętnie wybierany przez firmy, a także organy państwowe. To limuzyna nastawiona nie na sportowe prowadzenie, lecz na komfort: miękkie zawieszenie, obszerne fotele i napęd, który z jednej strony zapewnia niskie zużycie paliwa, a z drugiej wystarczającą dynamikę.

Układ napędowy jest tylko jeden - hybrydowy. Wolnossący silnik benzynowy 2.5 (2487 cm3) pracuje w cyklu Atkinsona, nie ma turbosprężarki i filtra cząstek stałych, rozwija samodzielnie 178 KM. We współpracy z silnikiem elektrycznym o mocy 120 KM cały układ Hybrid Synergy Drive osiąga łącznie 218 KM, a moc trafia na przednią oś przez bezstopniową przekładnię e-CVT.

Kierowca nie ładuje baterii, nie zmienia biegów, a elektronika sama dobiera najefektywniejszy tryb pracy silnika, dbając, by jednostka nigdy nie była nadmiernie obciążona ani uruchamiana na zimno pod pełnym gazem. Obawa o baterię trakcyjną jest przy tym mocno przesadzona - gdy po latach pojedynczy pakiet odmawia posłuszeństwa, wyspecjalizowane serwisy naprawiają uszkodzony fragment, bez kosztownej wymiany całego akumulatora.

Mocną stroną VW Passata B8 jest komfortowe zawieszenie i neutralne właściwości jezdne materiały prasowe

VW Passat (B8) sprawdzony w roli auta służbowego

Passat B8 słusznie uchodzi za wzorzec klasy średniej i idealne auto do połykania kilometrów. Oferuje ogromną przestrzeń, bezpieczne prowadzenie i przyjemny komfort, a przy tym jest po prostu solidnie wykonany - korozja praktycznie mu niestraszna, a wnętrze znosi wysokie przebiegi. Warto celować w roczniki 2015-2019, bo po liftingu z 2019 roku model przejął obsługę multimediów z Golfa 8 wraz z jej wadami: gorszą ergonomią, brakiem fizycznego pokrętła głośności i awariami systemu.

Silniki są bezproblemowe. Diesle 1.6 TDI (1598 cm3) i 2.0 TDI (1968 cm3) dzielą tę samą konstrukcję, różniąc się głównie mocą i apetytem na paliwo, a do tego osiągają astronomiczne przebiegi - choć zdarzają się usterki zaworu EGR i nieszczelności wymiennika ciepła olej-woda. Objaw w postaci ubytku płynu chłodniczego przy jednoczesnym szlamie pod korkiem wlewu oleju wskazuje zwykle na poważniejszy problem z uszczelką pod głowicą.

Wśród benzyniaków najpopularniejszy jest 1.4 TSI (1395 cm3) z rodziny EA211, który pozbył się kłopotów z łańcuchem rozrządu, ale w gamie pojawiał się też mocniejszy 1.5 TSI.

W samochodzie nie ma elementów wiecznych. Z doświadczenia wiemy, że pasek najbezpieczniej wymienić przy 180-200 tys. km albo co pięć-sześć lat

Typową słabością pozostają korodujące tylne tarcze hamulcowe, ale poważnych wad podwozia mechanicy notują śladowe ilości, mimo że Passaty trafiają na przegląd z przebiegami znacznie wyższymi od średniej.