Ranking iSeeCars prezentuje modele globalne o największej prognozowanej trwałości bez poważnych awarii.

Wśród 15 najtrwalszych modeli dominują marki japońskie, szczególnie Toyota i Honda.

Jak wynika z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Cyfryzacji, które sprawuje pieczę nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, aktualnie średni wiek samochodu osobowego w Polsce (w aktualizowanej części CEP, z wyłączeniem tzw. "martwych dusz") to już 15,3 roku.

Samochody coraz starsze. Bezawaryjność to podstawa

Mimo rekordowych wyników rejestracji nowych aut, średnia systematycznie się pogarsza. Z raportów Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że jeszcze w 2023 roku było to niespełna 15,1 roku. Raport PZPM wskazuje ponadto, ze około 30 proc. samochodów poruszających się po Unii Europejskiej ma już ponad 20 lat, a wymiana floty postępuje znacznie wolniej, niż zakładają unijne strategie.

Nieco młodsze niż średnia są w Polsce auta z silnikami benzynowymi (średnio 14,9 roku, 172 500 km). Średni wiek osobówki z silnikiem Diesla to 16 lat (średni przebieg 260 tys. km), a auta z instalacją gazową - aż 19 lat (średni przebieg 243 700 km).

iSeeCars ma listę najtrwalszych samochodów. Te auta to prawdziwe "pancerniki"

W obliczu wydłużania się czasu eksploatacji pojazdów przy zakupie auta, bez względu na to czy chodzi o samochód fabrycznie nowy, czy pojazd używany, coraz większą rolę odgrywają koszty eksploatacji i związana z nimi, szeroko pojęta bezawaryjność.

W wyborze konkretnej marki i modelu pomóc może najnowsze zestawienie amerykańskiego serwisu iSeeCars. To jedna z największych amerykańskich wyszukiwarek ogłoszeń motoryzacyjnych, zajmująca się również analizą amerykańskiego rynku.

Najnowszy ranking iSeeCars dotyczy samochodów popularnych i bazuje na stosunku ceny danego modelu (średnia dla nowych egzemplarzy) z prognozowanym okresem bezawaryjnej eksploatacji. Oczywiście ceny nowych samochodów na amerykańskim rynku mają się nijak do danych ze Starego Kontynentu, ale zestawienie jest interesujące dla europejskich nabywców przynajmniej z dwóch powodów.

Na rynku wciąż samochody, które zapewniają bezproblemową eksploatację przez kilkanaście lat Corepics VOF 123RF/PICSEL

Po pierwsze - znajdziemy w nim wiele "globalnych" modeli dobrze znanych kierowcom m.in. w Polsce. Po drugie - niezwykle interesująco prezentują się dane dotyczące prognozowanej bezproblemowej eksploatacji konkretnych modeli wyrażonej w latach.

Te bazują na zakrojonym na gigantyczną skalę badaniu z października 2025 roku, gdy eksperci iSeeCars przeanalizowali dane dotyczące historii - uwaga - 174 mln zarejestrowanych w USA samochodów używanych. Powstało wówczas równie ciekawe zestawienie marek i modeli, których zakup wiąże się z największym prawdopodobieństwem przejechania bez większych problemów 250 tys. mil, czyli ponad 400 tys. km.

Najbardziej "pancerne" samochody. Te modele możesz brać w ciemno

Zwycięzcą amerykańskiego rankingu została Honda Civic. Przy średniej cenie nowego egzemplarza w USA na poziomie 27 768 dolarów i prognozowanej trwałości 13,5 roku, auto roczna "cena spokoju" (średnia cena podzielona przez szacunkowy okres trwałości) wynosi w tym przypadku 2058 dolarów. Drugie miejsce zajęła Toyota Corolla ze średnią ceną 25 423 dolarów i szacunkową trwałością na poziomie 11,3 roku (2 258 dolarów rocznie). Podium zamyka Mazda 3 w wersji hatchback wyceniona na 31 801 dolarów i z szacunkową trwałością 13,8 lat (2300 dolarów rocznie).

Bazując na danych iSeeCars pokusiliśmy się jednak o "spolszczone" zestawienie. By uzyskać ciekawsze dla polskich użytkowników dane pominęliśmy kwestię średniej ceny konkretnego modelu w USA, szeregując zwycięskie modele wyłącznie pod względem estymowanej przez Amerykanów trwałości wyrażanej w latach bezproblemowej eksploatacji.

Tak przygotowana lista prezentuje się następująco:

Lexus IS 350 - szacunkowa trwałość: 17,0 roku Toyota Tacoma - szacunkowa trwałość: 15,7 roku Honda CR V - szacunkowa trwałość: 13,9 roku Mazda 3 (hatchback) - szacunkowa trwałość: 13,8 roku Ford Ranger - szacunkowa trwałość: 13,8 roku Honda Civic - szacunkowa trwałość: 13,5 roku Toyota Camry Hybrid - szacunkowa trwałość: 13,2 roku Toyota Prius - szacunkowa trwałość: 13,0 roku Honda Accord - szacunkowa trwałość: 12,4 roku Nissan Frontier - szacunkowa trwałość: 12,4 roku Mini - szacunkowa trwałość: 11,7 roku Volkswagen Jetta - szacunkowa trwałość: 11,5 roku Toyota Corolla - szacunkowa trwałość: 11,3 roku Mitsubishi Outlander Sport - szacunkowa trwałość: 11,3 roku Subaru Impreza - szacunkowa trwałość: 11,0 roku

Absolutnym hegemonem takiego zestawienia okazuje się być Toyota, której modele zajęły aż cztery pozycje w rankingu 15. najtrwalszych samochodów. Jeśli doliczyć do tego pierwsze miejsce Lexusa okazuje się, że największy producent nowych aut na świecie zdominował aż 1/3 zestawienia. Toyocie po piętach depcze inny producent z Kraju Kwitnącej Wiśni - Honda (3 modele w zestawieniu). Biorąc pod uwagę rodowód marki, aż 12 pozycji z pierwszej piętnastki należy do producentów Japońskich.

Honoru europejskiej motoryzacji bronią zaledwie dwie marki (Mini i Volkswagen), a amerykańskiej - jedna (Ford). W ostatnim przypadku chodzi jednak o użytkowego Forda Rengera, czyli pojazd, który z założenia znosić ma przecież trudny długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach.

