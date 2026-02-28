Spis treści: Dlaczego Toyota wróciła na szczyt rankingu niezawodności? Czy używana Tesla jest awaryjna? Awans w rankingu Używane Mazdy z gorszym wynikiem Jak powstaje ranking modeli używanych Consumer Reports?

Toyota odzyskała pierwsze miejsce, wyprzedzając ubiegłorocznego zwycięzcę - Subaru, które spadło na drugą pozycję. Lexus przesunął się z drugiego na trzecie miejsce. Zmiana na pozycji lidera nie wynika z tego, że Subaru czy Lexus stały się mniej niezawodne. Toyota po prostu poprawiła wyniki tam, gdzie w ubiegłym roku zdobyła kiepskie oceny.

Dlaczego Toyota wróciła na szczyt rankingu niezawodności?

Nowa, dziewiąta generacja Camry zadebiutowała w 2025 roku z oceną niezawodności na poziomie przeciętnym - w roku modelowym 2026 producent zdążył wyeliminować początkowe problemy i model awansował do kategorii ponadprzeciętnej.

Podobną ścieżkę przeszła Toyota Tacoma, której przebudowana wersja z 2024 roku miała wyniki poniżej średniej, a teraz mieści się w normie. Trzecia generacja Tundry, która zadebiutowała w 2022 roku z problematycznym dwulitrowym silnikiem V6 z podwójnym turbodoładowaniem i serią akcji serwisowych, również osiąga przeciętne oceny niezawodności. W systemie ocen Consumer Reports tylko Toyota i Subaru znajdują się w kategorii ponadprzeciętnej niezawodności. Zdecydowana większość marek, w tym Lexus, plasuje się na poziomie przeciętnym - choć Lexus stracił awans do wyższej kategorii zaledwie jednym punktem.

Czy używana Tesla jest awaryjna? Awans w rankingu

O ile czołówka rankingu przyciąga najwięcej uwagi, to największy ruch w zestawieniu wykonała Tesla, awansując z siedemnastego na dziewiąte miejsce.

Za poprawą stoją przede wszystkim Modele Y i 3, które w swoich kategoriach pojazdów elektrycznych zostały ocenione jako najbardziej niezawodne. Consumer Reports odnotował, że "wskaźniki problemów z elementami nadwozia, lakierem, wykończeniem i akcesoriami elektrycznymi znacząco spadły". Jeszcze kilka lat temu była regularnie krytykowana za jakość wykonania i problemy z elektroniką, wygląda na to, że dziś te problemy ma już za sobą.

Używane Mazdy z gorszym wynikiem

Największym przegranym tegorocznego rankingu jest Mazda, która spadła z szóstego na czternaste miejsce i stała się najniżej notowaną japońską marką w zestawieniu. Tu warto podkreślić, że Infiniti i Mitsubishi nie zostały w ogóle uwzględnione w badaniu.

Za spadek odpowiadają dwa czynniki. Pierwszy to hybrydy plug-in w modelach CX-70 i CX-90, które na podstawie ankiet właścicieli zbieranych przez Consumer Reports wypadają słabo. CX-90 PHEV w roku modelowym 2026 zajęła osiemnaste miejsce spośród dwudziestu średniej wielkości SUV-ów z trzema rzędami siedzeń. Drugi czynnik to wykluczenie z rankingu bestsellerowej CX-5 - Consumer Reports stosuje zasadę nieuwzględniania pierwszego roku produkcji całkowicie nowego modelu w prognozach niezawodności. Bez swojego najlepiej sprzedającego się i zazwyczaj dobrze ocenianego modelu Mazda straciła punkty, które w poprzednich latach utrzymywały ją w czołówce.

Jak powstaje ranking modeli używanych Consumer Reports?

Metodologia Consumer Reports, jak wskazuje sama nazwa, opiera się na ankietach wypełnianych przez właścicieli samochodów i obejmuje siedemnaście kategorii problemów - od silnika i układu napędowego, przez elektronikę, lakier i wykończenie wnętrza, po systemy multimedialne i asystujące. Ocena "ponadprzeciętna" nie oznacza braku jakichkolwiek usterek, lecz to, że ich częstotliwość jest wyraźnie niższa niż średnia rynkowa.

Ranking pokazuje też, że pierwsze lata produkcji nowego lub gruntownie przebudowanego modelu to okres podwyższonego ryzyka. Toyota Camry, Tacoma i Tundra potrzebowały od roku do trzech lat, żeby osiągnąć stabilny poziom niezawodności po premierze nowej generacji. Mazda CX-90 PHEV wciąż jest na etapie, na którym problemy dopiero się ujawniają.

