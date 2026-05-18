Spis treści: Jakie używane auto kupić według TUV 2026? Najbardziej trwałe marki - ranking długoterminowej jakości Ranking używanych elektryków - który kupić? Tesla Model Y - awaryjność i najczęstsze usterki Hamulce w elektrykach rdzewieją. Dlaczego? Awaryjność samochodów według wieku - statystyki

Do raportu na 2026 rok analitycy wzięli pod lupę aż 9,5 mln przeglądów technicznych przeprowadzonych w Niemczech między lipcem 2024 a czerwcem 2025 roku. Pod uwagę wzięto 216 modeli, w tym 18 aut wyłącznie elektrycznych. Średnia statystyka jest dość niepokojąca, ponieważ ponad jedno na pięć aut (21,5 proc.) zostało odesłane z badania z powodu poważnych lub niebezpiecznych usterek.

Jakie używane auto kupić według TUV 2026?

Tegorocznym zwycięzcą całego rankingu została Mazda 2. W grupie pojazdów dwu- i trzyletnich tylko 2,9 proc. egzemplarzy miało istotne wady techniczne, co jest najlepszym wynikiem w całej stawce. Eksperci podkreślają, że ten miejski model trzyma świetną "formę" także w starszych rocznikach, utrzymując się stale poniżej średniej awaryjności.

W poszczególnych kategoriach wiekowych prym wiodą jednak konstrukcje z Wolfsburga. Wśród czterolatków i pięciolatków najlepiej spisują się VW Golf Sportsvan oraz T-Roc, a ten drugi powtarza sukces również w kategorii sześciu i siedmiu lat. Ośmio- i dziewięciolatki najlepiej reprezentuje Mazda CX-3, w przedziale dziesięciu i jedenastu lat triumfuje Mercedes klasy B, a wśród najstarszych aut, mających dwanaście i trzynaście lat, na najwyższe miejsce podium wjechał VW Touareg.

Najbardziej trwałe marki - ranking długoterminowej jakości

Po raz pierwszy TUV przyznał także osobny tytuł "Zwycięzcy długoterminowej jakości". Wyróżnienie trafiło do Mercedesa ze średnią awaryjności 18,5 proc. wśród aut dziesięcio- i jedenastoletnich. Drugie miejsce zajęło Audi z wynikiem 19,2 proc., a podium uzupełniła Toyota z rezultatem 22 proc.

Ranking używanych elektryków - który kupić?

Naprawdę interesująco zrobiło się w zestawieniu używanych elektryków. Stawkę otwierają trzy modele z bardzo dobrymi wynikami, a są to Mini Cooper SE z awaryjnością 3,5 proc., Audi Q4 e-tron z rezultatem 4 proc. oraz Fiat 500e na poziomie 4,2 proc. Tuż za nimi uplasowały się VW ID.3 (5,5 proc.) i ID.4/ID.5 (6,1 proc.).

Stawkę zamykają natomiast modele, które zaskoczyły in minus. Skoda Enyaq zanotowała wynik 9,1 proc., a Dacia Spring 13 proc., co plasuje ją bardzo nisko w ogólnym zestawieniu, mimo przecież prostej konstrukcji i nieskomplikowanych rozwiązań.

Tesla Model Y - awaryjność i najczęstsze usterki

Najsłabiej w całym zestawieniu wypadły auta amerykańskiego producenta. Tesla Model 3 osiągnęła 13,1 proc. usterkowości, ale to wciąż nie najgorszy rezultat tej edycji. Ostatnie miejsce na 110 sklasyfikowanych modeli zajęła Tesla Model Y z awaryjnością na poziomie 17,3 proc. To najwyższy wskaźnik usterek w grupie wiekowej od dziesięciu lat.

Diagności najczęściej zwracali uwagę na problemy z zawieszeniem osi, tarczami hamulcowymi oraz oświetleniem. Co istotne, są to usterki typowe dla całej kategorii aut z napędem elektrycznym, ale w tym konkretnym modelu występują wyjątkowo często.

Hamulce w elektrykach rdzewieją. Dlaczego?

Eksperci TUV wskazują, że kłopoty Tesli i części innych elektryków mają wspólny mianownik. Zawieszenie cierpi przede wszystkim z powodu sporej masy baterii trakcyjnej, która stale obciąża komponenty osi. Z kolei tarcze hamulcowe nie pracują w normalnych warunkach, ponieważ codzienne zwalnianie odbywa się głównie poprzez rekuperację, czyli odzyskiwanie energii przez silnik elektryczny.

Brak regularnego mocnego hamowania powoduje, że tarcze pokrywają się rdzą i tracą sprawność. W skrajnych przypadkach może to nawet osłabić skuteczność hamowania. Dlatego specjaliści zalecają właścicielom elektryków, by od czasu do czasu mocno użyli pedału hamulca, co pozwala oczyścić tarcze i utrzymać je w dobrej kondycji.

Awaryjność samochodów według wieku - statystyki

Warto pamiętać, że niemieckie statystyki dość brutalnie obnażają wpływ wieku na stan techniczny pojazdu. Przy drugim badaniu, czyli po pięciu latach od pierwszej rejestracji, tylko jedno na dziesięć aut nie przechodzi przeglądu. Po jedenastu latach problem dotyczy już niemal co czwartego pojazdu (22,9 proc.), a po piętnastu latach na drogach negatywną decyzję otrzymuje prawie co trzeci samochód (32,9 proc.).

Co roku diagności wykrywają około 135 tys. aut z usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu, takimi jak nieszczelne przewody hamulcowe, luzy w układzie kierowniczym czy pęknięte amortyzatory. Kolejne 12 tys. samochodów uznaje się za niezdolne do dalszej jazdy i kieruje do natychmiastowego wycofania z eksploatacji. Aż dziewięć na dziesięć takich egzemplarzy ma na liczniku co najmniej dziesięć lat.

W gronie największych przegranych raportu znalazły się też modele uznawane za solidne. BMW serii 5 i 6 dwukrotnie zamknęło stawkę, w kategoriach czterech i pięciu oraz ośmiu i dziewięciu lat. Dacia Duster zaliczyła ostatnie miejsca wśród sześcio- i siedmiolatków oraz wśród aut dziesięcio- i jedenastoletnich, a Renault Clio zostało najsłabszym z najstarszych pojazdów objętych badaniem.

