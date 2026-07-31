Najlepsze i najgorsze silniki Diesla. Interia pyta, mechanik odpowiada

W skrócie Mechanicy z serwisu Autoden oceniają, że przy zakupie używanego diesla nie należy kierować się samą marką, gdyż kluczowa jest historia serwisowa i regularna wymiana oleju.

Za udane konstrukcje mechanicy uznają silniki PSA 2.0 HDi, VW 1.9 TDI oraz BMW M57, chwaląc je za trwałość i niezawodność przy odpowiednim traktowaniu przez właściciela.

Wśród jednostek obarczonych większym ryzykiem awarii i kosztownych napraw eksperci wymieniają między innymi silniki Mazda MZR-CD, Opel 2.0 CDTI oraz Ford 2.0 Duratorq.

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Głos mechaników, którzy codziennie naprawiają samochody

Silniki Diesla przez wiele lat były podstawą oferty wielu producentów. Szczególnie popularne stały się w Europie, gdzie kierowcy doceniali niskie zużycie paliwa i możliwość pokonywania dużych dystansów. Z czasem konstrukcje wysokoprężne zaczęły jednak stawać się coraz bardziej skomplikowane. Filtry cząstek stałych, układy recyrkulacji spalin, nowoczesne systemy wtrysku czy turbosprężarki poprawiły parametry pracy silników, ale jednocześnie zwiększyły liczbę potencjalnych punktów awarii.

O ocenę używanych diesli ponownie poprosiliśmy pracowników krakowskiego warsztatu Autoden, który w Google Maps ma ocenę 4,8. Mechanicy Oleksandr i Wiktoria wskazali pięć konstrukcji, które dobrze sprawdzają się w codziennej pracy warsztatowej, oraz pięć silników, które mogą wiązać się z większym ryzykiem kosztownych napraw.

Warto pamiętać, że większość silników wymienionych w tym zestawieniu to konstrukcje opracowane kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Choć mechanicy uznają je za jedne z najbardziej niezawodnych (lub przeciwnie - najbardziej problematycznych) jednostek wysokoprężnych dostępnych na rynku wtórnym, wiele z nich nie spełnia już wymagań obowiązujących w polskich Strefach Czystego Transportu. Zestawienie dotyczy jednak silników, które nadal można znaleźć w samochodach oferowanych na polskich portalach ogłoszeniowych.

Silniki Diesla z dobrą i złą opinią. Mechanicy pokazują listę. INTERIA.PL

5 najlepszych silników Diesla według mechaników

1. PSA 2.0 HDi. Jedna z bardziej udanych konstrukcji

Dwulitrowy diesel koncernu PSA od lat uchodzi za jedną z bardziej udanych konstrukcji wysokoprężnych. Mechanicy zwracają uwagę na jego trwałość, oszczędność oraz możliwość osiągania dużych przebiegów, o ile jest właściwie serwisowany.

Do najczęściej wymienianych zalet tego silnika należą szeroka dostępność części, niskie spalanie, dobra elastyczność oraz solidna mechanika. To jednostka, która przy regularnej obsłudze potrafi długo służyć właścicielowi.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Peugeot 206, Peugeot 307, Peugeot 406, Peugeot 407, Citroen Xsara, Citroen C4 Picasso, Citroen Berlingo, Ford Focus II, Ford Mondeo Mk3/Mk4 (wybrane wersje 2.0 TDCi), Volvo S40/V50 2.0D.

Peugeot 206 materiały prasowe

2. Volkswagen 1.9 TDI. Trwały i prosty w naprawach

Silnik 1.9 TDI to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji w historii europejskich diesli. Przez lata zdobył opinię trwałego, prostego w naprawach i ekonomicznego silnika. Dla wielu kierowców 1.9 TDI pozostaje przykładem klasycznego, wytrzymałego diesla, który nie wymaga skomplikowanych rozwiązań.

Jego zaletą jest ogromna wiedza warsztatowa dotycząca tej jednostki, łatwo dostępne części oraz wysoka trwałość przy odpowiednim serwisie. Mechanicy podkreślają także niskie zużycie paliwa i dobre osiągi szczególnie w odmianach o mocy 130 i 150 KM.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Volkswagen Golf IV i V, Volkswagen Passat B5, Volkswagen Polo IV, Volkswagen Touran, Audi A3 8P, Audi A4 B6/B7, Skoda Octavia II, Skoda Fabia II, Seat Leon II, Seat Alhambra.

Audi A3 8P materiały prasowe

3. BMW M57. Sześciocylindrowiec ceniony przez kierowców

Sześciocylindrowy diesel BMW M57 to konstrukcja, która zyskała bardzo dobre opinie zarówno wśród użytkowników, jak i mechaników. Silnik oferuje wysoką kulturę pracy, dobrą dynamikę i dużą trwałość, jeśli jest odpowiednio utrzymany. Wśród jego mocnych stron wymienia się trwały blok i mechanikę, duży potencjał do tuningu, dobre osiągi oraz rozsądne spalanie jak na sześciocylindrową jednostkę rzędową.

Mechanicy zaznaczają jednak, że w przypadku M57 szczególnie ważny jest zakup zadbanego egzemplarza z udokumentowaną historią. Zaniedbany samochód może szybko przestać być okazją, a regularne wymiany oleju i właściwy serwis mają tutaj bardzo duże znaczenie.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

BMW Serii 3 E46/E90, BMW Serii 5 E39/E60, BMW Serii 7 E38/E65, BMW X5 E53/E70 (wybrane wersje), BMW X6 E71 (wybrane wersje).

BMW X5 materiały prasowe

4. Hyundai/Kia 1.6 CRDi D4FB. Oszczędność przede wszystkim

Mały diesel 1.6 CRDi D4FB stosowany w samochodach Hyundai i Kia również znalazł się w gronie polecanych konstrukcji. To jednostka oszczędna, wystarczająco dynamiczna i dobrze sprawdzająca się szczególnie podczas spokojnej eksploatacji oraz jazdy w trasie.

Mechanicy doceniają dobrą elastyczność, niezłą kulturę pracy, niskie spalanie oraz trwałość przy regularnym serwisowaniu. W porównaniu z wieloma bardziej wysilonymi dieslami silnik ten zwykle sprawia mniej problemów.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Hyundai i30 II, Hyundai i20, Hyundai ix20, Kia cee'd II, Kia Venga.

Kia Cee’d II generacji materiały prasowe

5. Mercedes 3.0 CDI OM642. Mocna konstrukcja, która wymaga opieki

Diesel OM642 firmy Mercedes to mocna i zaawansowana konstrukcja V6. Zapewnia wysoki moment obrotowy, bardzo dobrą kulturę pracy i dobre osiągi. Przy właściwej obsłudze potrafi pokonywać duże przebiegi, a jego zaletami są wysoka elastyczność, solidna konstrukcja oraz możliwość długiej eksploatacji. Nie jest to jednak silnik bez wymagań. Mechanicy podkreślają, że regularny serwis ma w jego przypadku ogromne znaczenie.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Mercedes Klasy C W204, Mercedes Klasy E W211/W212, Mercedes CLS, Mercedes Klasy S W221, Mercedes G 350 CDI.

Mercedes Klasy E W212 INTERIA.PL

5 najgorszych silników Diesla według mechaników

1. Mazda MZR-CD/R2AA. Uwaga na niepewną historię

Silnik MZR-CD/R2AA montowany w samochodach Mazdy może sprawiać problemy, szczególnie gdy trafi się egzemplarz z niepewną historią. To silnik, który może działać poprawnie, ale wymaga zadbanego egzemplarza i bardzo regularnego serwisu.

Mechanicy zwracają uwagę między innymi na ryzyko kosztownych napraw układu wtryskowego. Problemy mogą dotyczyć zarówno wtryskiwaczy, jak i pompy paliwa. Do tego dochodzą przypadki zatarcia wałków rozrządu, kłopoty z turbosprężarką oraz usterki związane z DPF i EGR.

Szczególnie niekorzystna dla tej jednostki jest jazda miejska, krótkie odcinki i częsta praca niedogrzanego silnika. Znaczenie mają także jakość oleju, filtrów i paliwa. Występują również problemy z nagarem w dolocie, wyciekami oraz osprzętem i czujnikami.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Mazda 6 II, Mazda 3 II, Mazda CX-7.

Mazda CX-7 materiały prasowe

2. Opel 2.0 CDTI to wybór szalenie ryzykowny

Dwulitrowy diesel Opla może być ryzykownym wyborem bez pewnej historii serwisowej. W przypadku zaniedbanych egzemplarzy lista potencjalnych problemów jest długa. Mechanicy wskazują między innymi na awarie układu EGR i DPF, szczególnie przy eksploatacji miejskiej. Kosztowne mogą być również problemy z układem wtryskowym.

W niektórych wersjach pojawiają się kłopoty z rozrządem łańcuchowym, turbosprężarką oraz osprzętem. Dodatkowo kolektor dolotowy i układ recyrkulacji spalin mogą się zanieczyszczać, a awarie czujników i elektroniki potrafią unieruchomić samochód.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Opel Insignia A, Opel Astra J, Opel Zafira Tourer C, Opel Vivaro.

Opel Insignia materiały prasowe

3. PSA 2.7 HDi V6. Dobre osiągi, ale kosztowne naprawy

Silnik 2.7 HDi V6 może zapewniać dobre osiągi, ale jego konstrukcja sprawia, że naprawy bywają kosztowne. Duża liczba skomplikowanych elementów oznacza wyższe wydatki w przypadku awarii. To jednocześnie silnik, który może działać dobrze, ale trudno nazwać go tanim w utrzymaniu.

Problemem może być utrudniony dostęp do części, co zwiększa koszty pracy. Mechanicy wskazują także na możliwość drogich napraw układu rozrządu i osprzętu. Zaniedbania serwisowe mogą prowadzić do poważnych usterek. Wrażliwy pozostaje również układ common rail, który nie toleruje słabej jakości paliwa. Dodatkowe koszty mogą generować awarie turbiny, EGR lub układu chłodzenia.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Peugeot 607, Peugeot 407, Citroen C6, Citroen C5 II, Jaguar XJ X350, Range Rover Sport L320.

Citroen C5 INTERIA.PL

4. Ford 2.0 Duratorq. Duża wrażliwość i sporo problemów

Określenie 2.0 Duratorq obejmuje kilka różnych jednostek, z których niemal wszystkie cierpią na kilka charakterystycznych słabości. Jedną z najważniejszych jest duża wrażliwość na jakość i regularność wymian oleju. Problemy mogą dotyczyć EGR i filtra DPF, szczególnie przy częstej jeździe miejskiej. W niektórych odmianach zdarzają się awarie wtryskiwaczy, pompy paliwa oraz turbosprężarki. Mechanicy wskazują również na możliwe problemy z rozrządem, osprzętem i czujnikami.

Przy dużych przebiegach rośnie ryzyko wycieków oraz zużycia kolejnych elementów. Największą wadą tej konstrukcji jest fakt, że bardzo źle znosi zaniedbania. Przy właściwej obsłudze może działać poprawnie, ale przy słabej historii serwisowej szybko staje się kosztowny.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Ford Mondeo Mk4, Ford Focus II, Ford S-Max I, Ford Kuga, Ford C-Max II.

Ford Kuga materiały prasowe

5. Renault G9T. Przejedzie wiele, ale naprawy są drogie

Silnik G9T zamyka zestawienie najmniej polecanych diesli. Ta jednostka może przejechać wiele kilometrów, ale w przypadku pojawienia się problemów naprawy często okazują się drogie i czasochłonne.

Mechanicy zwracają uwagę na wrażliwość na przegrzewanie, potencjalnie kosztowne naprawy układu wtryskowego oraz problemy z EGR i układem dolotowym. Kłopoty mogą dotyczyć także turbosprężarki i jej sterowania.

Wśród możliwych usterek wymienia się również problemy z uszczelką pod głowicą oraz układem chłodzenia. Przy większych przebiegach rośnie ryzyko kosztownego serwisowania, a zaniedbane wymiany oleju i paliwo słabej jakości dodatkowo pogarszają sytuację.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Renault Laguna II, Renault Espace IV, Renault Vel Satis.

Renault Laguna II materiały prasowe



