Najlepsze i najgorsze silniki benzynowe. Interia pyta, mechanik odpowiada

W skrócie Eksperci z krakowskiego warsztatu Autoden wskazali zestawienie silników benzynowych, które wyróżniają się wysoką niezawodnością oraz jednostek generujących częste i drogie awarie.

Mechanicy szczególnie polecają jednostki takie jak 1.6 MPI EA211, 1.8 Z18XER czy 1.6 G4FC, doceniając ich nieskomplikowaną konstrukcję, trwałość oraz niskie koszty eksploatacji.

Do silników uznawanych za problematyczne zaliczono m.in. 1.0 EcoBoost, N20, EP6 oraz G4KD, gdzie często występują awarie rozrządu, duże zużycie oleju czy nieszczelności układu.

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Głos ludzi, którzy naprawiają samochody na co dzień

Choć producenci samochodów przeznaczają na badania i rozwój miliardy dolarów, a nowe modele przechodzą wieloletnie testy, praktyka pokazuje, że nie wszystkie konstrukcje okazują się równie trwałe. Presja czasu, ograniczenia budżetowe i coraz bardziej rygorystyczne normy emisji sprawiają, że na rynek trafiają również auta, które po latach zyskują opinię problematycznych i kosztownych w utrzymaniu. Z drugiej strony nie brakuje modeli, które mimo upływu czasu wciąż słyną z niezawodności i wysokiej trwałości.

W nowym cyklu "Interia pyta, mechanik odpowiada" oddajemy głos osobom, które z samochodami mają do czynienia każdego dnia. To właśnie mechanicy na co dzień diagnozują usterki, naprawiają tysiące pojazdów i najlepiej wiedzą, które rozwiązania sprawdzają się w praktyce, a które regularnie zawodzą. Postanowiliśmy zadać im pytania, które od lat nurtują kierowców - od wyboru silnika, przez najbardziej trwałe konstrukcje i koszty eksploatacji, aż po najczęściej występujące awarie.

W pierwszym materiale odpowiadamy na jedno z najczęściej zadawanych pytań: które benzynowe jednostki napędowe mechanicy cenią najbardziej, a których zdecydowanie radzą unikać?

Które benzynowe jednostki napędowe mechanicy cenią najbardziej, a których zdecydowanie radzą unikać? 123RF/PICSEL

O opinię poprosiliśmy pracowników krakowskiego warsztatu Autoden. Serwis może pochwalić się oceną 4,8 w Google Maps, pięcioletnim doświadczeniem oraz blisko 2 tys. naprawionych samochodów. Na nasze pytania odpowiedzieli Oleksandr i Wiktoria, wskazując pięć najlepszych oraz pięć najmniej udanych silników benzynowych, z którymi mieli do czynienia w swojej codziennej pracy.

5 najlepszych silników benzynowych według mechaników. Te jednostki nie psują się

1. Volkswagen 1.6 MPI EA211. Silnik bez przykrych niespodzianek

Zdaniem mechaników to jeden z najlepszych wyborów dla osób szukających samochodu o prostej konstrukcji i niskim ryzyku kosztownych awarii. Chociaż silnik 1.6 MPI z rodziny EA211 miał bardzo ograniczone zastosowanie w polskiej dystrybucji i powstał głównie z myślą o rynkach wschodnich, na portalach ogłoszeniowych można natknąć się na egzemplarze aut z tą właśnie jednostką.

Mechanicy podkreślają, że ten wolnossący silnik najlepiej sprawdza się w ruchu miejskim i podczas spokojnej eksploatacji. Do jej największych zalet należą nieskomplikowana budowa, dobra dostępność części zamiennych oraz brak turbodoładowania, co oznacza mniejszą liczbę elementów mogących generować wysokie koszty napraw.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Skoda Fabia III, Skoda Octavia III, Skoda Rapid, Seat Toledo IV, Seat Ibiza IV.

Skoda Fabia III INTERIA.PL

2. Opel 1.8 Z18XER. Uniwersalny silnik do miasta i w trasę

To konstrukcja, która dobrze odnajduje się zarówno w codziennej jeździe miejskiej, jak i na dłuższych trasach, choć - według mechaników - najlepiej czuje się podczas jazdy pozamiejskiej i mieszanej. Atutami są prosta budowa, rozsądna dynamika, dobra kultura pracy oraz szeroka dostępność części. Dodatkową zaletą jest brak turbiny, co ogranicza ryzyko drogich awarii. Jednostka często bardzo dobrze współpracuje również z instalacjami LPG.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Opel Astra H, Opel Astra J (A18XER), Opel Vectra C, Opel Signum, Opel Zafira B

Opel Astra H Opel materiały prasowe

3. Hyundai / Kia 1.6 G4FC. Prosta i udana konstrukcja

Mechanicy wskazują, że jest to jedna z najbardziej udanych wolnossących jednostek benzynowych stosowanych przez Hyundaia i Kię. To dobry wybór dla kierowców szukających nieskomplikowanego i taniego w utrzymaniu silnika bez turbodoładowania. Na plus przemawiają prosta konstrukcja, przyzwoita kultura pracy, rozsądne zużycie paliwa jak na silnik wolnossący oraz dobra dostępność części.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Kia Cee'd, Kia Sportage III, Kia Venga, Hyundai i30, Hyundai ix20.

Kia Venga Kia materiały prasowe

4. Nissan 1.6 HR16DE. Niskie koszty utrzymania i dobra współpraca z LPG

HR16DE od lat cieszy się opinią udanej konstrukcji. To wolnossący silnik 1.6 z wielopunktowym wtryskiem paliwa, który dobrze sprawdza się podczas codziennej, spokojnej eksploatacji. Mechanicy zwracają uwagę na stosunkowo niskie koszty utrzymania, trwałość oraz dobrą współpracę z instalacjami LPG w wielu egzemplarzach. W efekcie uchodzi za prosty, oszczędny i solidny benzyniak.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Nissan Qashqai, Nissan Juke, Nissan Note, Nissan NV200.

Nissan Juke Nissan materiały prasowe

5. Volkswagen 1.4 TSI EA211. Nowoczesny silnik o dobrej opinii

To jedyna turbodoładowana jednostka w zestawieniu polecanych silników. Mechanicy podkreślają, że w porównaniu z wcześniejszymi wersjami poprawiono jej trwałość. Silnik oferuje rozsądne osiągi przy umiarkowanym spalaniu, dobrą elastyczność i przyjemną dynamikę podczas codziennej jazdy. Ich zdaniem to dobry wybór dla osób często pokonujących dłuższe trasy, które oczekują kompromisu między osiągami a ekonomią.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Skoda Octavia III, Skoda Superb III, Volkswagen Golf VII, Volkswagen Passat B8, Volkswagen Tiguan II, Volkswagen Touran II, Audi A3 8V.

Volkswagen Golf VII Verwendung für Pressezwecke honorarfrei materiały prasowe

Najbardziej awaryjne silniki benzynowe. Jakich unikać?

1. Ford 1.0 EcoBoost. Mały silnik, duże wymagania

Mechanicy podkreślają, że jednostka wymaga wzorowego serwisowania i regularnych wymian oleju. Zaniedbania mogą prowadzić do bardzo kosztownych awarii. Zwracają uwagę, że niewielki, mocno wysilony silnik pracuje pod dużym obciążeniem. W części wersji zastosowano pasek rozrządu pracujący w oleju, który z czasem może się zużywać i zanieczyszczać układ smarowania. Wśród typowych problemów wymieniają także kłopoty z układem chłodzenia prowadzące do przegrzewania, a także awarie cewek zapłonowych, świec oraz nierówną pracę silnika.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Ford Fiesta MK7 i MK8, Ford Focus MK3 i MK4, Ford Puma, Ford Transit Courier / Tourneo Courier.

Ford Puma. Ford materiały prasowe

2. BMW 2.0 N20. Tylko z pewną historią serwisową

Zdaniem mechaników zakup silnika N20 warto rozważać wyłącznie wtedy, gdy samochód ma udokumentowaną historię serwisową i wcześniej sprawdzono stan rozrządu. Zaniedbane egzemplarze mogą generować bardzo wysokie koszty napraw. Wśród najczęściej spotykanych problemów wymieniają przedwczesne zużycie łańcucha rozrządu, zwłaszcza w starszych egzemplarzach, nieszczelności układu chłodzenia, problemy z pompą wysokiego ciśnienia i układem paliwowym, zużycie turbiny oraz osprzętu. Przy wysokich przebiegach mogą pojawić się również nagar i problemy z układem wtryskowym. Jak podkreślają mechanicy, problemem nie jest sama konstrukcja silnika, lecz jego duża wrażliwość na jakość obsługi serwisowej.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

BMW Serii 1 (F20 / F21), BMW Serii 2 (F22 / F23), BMW Serii 3 (F30 / F31), BMW Serii 5 (F10 / F11), BMW X1 (E84), BMW X3 (F25), BMW X4 (F26).

BMW Serii 5 F10 materiały prasowe

3. PSA 1.6 EP6. Problematyczny rozrząd i wycieki oleju

Jednostka EP6 od lat cieszy się opinią silnika wymagającego. Mechanicy wskazują przede wszystkim na częste problemy z nadmiernym zużyciem oleju, wyciekami oraz uszczelnieniami. Do typowych usterek należą również awarie układu Valvetronic/VTi oraz rozrządu, zwłaszcza łańcucha i napinacza. W wielu egzemplarzach pojawiają się także nagar na zaworach dolotowych, problemy z cewkami zapłonowymi i świecami, powodujące nierówną pracę silnika. W odmianach turbodoładowanych dochodzą jeszcze usterki osprzętu, układu chłodzenia i turbosprężarki. Jak zaznaczają mechanicy, dobrze utrzymany egzemplarz może służyć bez większych problemów, jednak wymaga regularnego i starannego serwisowania.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Peugeot 207 / 208, Peugeot 308, Peugeot 3008 I / 5008 I, Citroen C3 II, Citroen C4 Picasso / Grand C4 Picasso, DS 3 / DS 4 / DS 5.

Peugeot 207 Informacja prasowa (moto)

4. Hyundai 2.0 G4KD. Wrażliwy na zaniedbania

Zdaniem mechaników w wielu egzemplarzach tej jednostki pojawiają się powtarzające się, kosztowne usterki. Najczęściej wskazują na zużycie lub zatarcie panewek, głośną pracę silnika oraz nadmierne zużycie oleju. Wśród problemów wymieniają również ryzyko przyspieszonego zużycia wału korbowego i korbowodów, wrażliwość na zbyt długie interwały wymiany oleju oraz problemy z układem smarowania wynikające z zaniedbań serwisowych. Możliwe są także stuki tłoków podczas zimnego rozruchu oraz duża wrażliwość na przegrzewanie, dlatego układ chłodzenia powinien być utrzymywany w idealnym stanie.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Kia Sportage III, Kia Optima III, Hyundai ix35, Hyundai i40.

Hyundai ix35 Hyundai materiały prasowe

5. Mercedes 1.8 M271. Rozrząd i zużycie oleju

Na koniec mechanicy wskazali jednostkę M271, która - szczególnie w starszych wersjach - ma kilka dobrze znanych słabych punktów. Najczęściej spotykane usterki to rozciągający się łańcuch rozrządu, wycieki oleju spod pokrywy zaworów i uszczelek oraz zużywające się napinacze powodujące hałas po zimnym rozruchu. W wersjach z mechanicznym doładowaniem zdarzają się także awarie kompresora. Mechanicy zwracają również uwagę na problemy z cewkami zapłonowymi, świecami, nierówną pracą silnika, odkładaniem się nagaru w układzie dolotowym podczas eksploatacji miejskiej oraz podwyższonym zużyciem oleju w części egzemplarzy.

W jakich popularnych modelach można znaleźć tę jednostkę:

Mercedes klasy C (W203/ W204), Mercedes klasy E (W211/ W212), Mercedes CLK (W209), Mercedes SLK 200 (R171 i R172).

Mercedes klasy E W211 Paweł Rygas INTERIA.PL



