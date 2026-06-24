Płaca minimalna w 2027 r. ma od 1 stycznia wynosić 4950 zł brutto. To wciąż kwota, za którą da się kupić jeżdżący, w pełni sprawny samochód - pod warunkiem, że trafi się na właściwy model. Wybraliśmy pięć aut, które za równowartość jednej pensji minimalnej odwdzięczą się trwałością i tanim utrzymaniem.

Najtańsza półka rynku wtórnego rządzi się swoimi prawami. Nie ma co grymasić przy marce, liczyć na bogate wyposażenie czy szaleńcze osiągi, a przy tym mieć nadzieję, żę auto używane będzie mieć niski przebieg. W tym przedziale cenowym liczy się co innego - ważne badanie techniczne, brak zaległości serwisowych i to, czy auto po prostu odpala i jedzie. Dobra wiadomość jest taka, że kilka modeli w tej cenie potrafi służyć latami.

Używana Toyota Yaris I. Najlepsze używane auto do 5 tys. zł

Pierwsza generacja Yarisa (1999-2005) to wzorcowy przykład auta, które kupuje się, a potem po prostu jeździ. Sprytne zagospodarowanie wnętrza sprawiło, że nadwozie o długości 3,65 m okazuje się wystarczająco przestronne. Ciekawostka - Yaris 1 zdobył tytuł Auta Roku w Europie. Największym atutem jest jednak pancerna mechanika i trwałę silniki ze zmiennymi fazami rozrządu VVT-i.

Pierwsza generacja Yarisa (1999-2005) to wzorcowy przykład auta, które kupuje się, a potem po prostu jeździ. materiały prasowe

Słabsze punkty to zużywające się sprzęgło i tarcze hamulcowe oraz sprężyny, amortyzatory i tłumiki. Rdza najchętniej pojawia się w podłodze nadwozia i okolicach mocowań osi. Plusem jest to, że benzynowe jednostki 1.0 i 1.3 mają łańcuch rozrządu, który przy regularnej wymianie oleju potrafi wytrzymać cały okres życia auta - to jeden mniej wydatek na liście. Komplet klocków hamulcowych na przód kupimy tu od około 46 do 125 zł, filtr oleju to 20-30 zł, a filtr powietrza 25-50 zł. Oryginalne części bywają droższe od zamienników, ale psuje się tu naprawdę niewiele.

Używany Opel Corsa C - tani samochód używany do miasta

Trzecia generacja Corsy (2000-2006) to klasyka najtańszego segmentu, auto, podobnie jak Yaris, świetne na przykład na krótkie dojazdy do pracy w mieście. Jakość blach i zabezpieczenie antykorozyjne wyraźnie poprawiono względem poprzedników, a paleta wersji jest tak szeroka, że potrafi przyprawić o ból głowy przy wyborze. Trzycylindrowe jednostki 1.0 i 1.2 są bezproblemowe w obsłudze i w zupełności starczają do miasta, choć po większy komfort lepiej sięgnąć po silniki 1.4.

Po dwóch dekadach od rozpoczęcia produkcji trzeba liczyć się z usterkami. Najczęściej dają o sobie znać korozja, zużyte wahacze, luzy w układzie kierowniczym, kapryśna elektronika i nieszczelna pompa wody. Atutem są tu śmiesznie niskie ceny części. Filtr oleju renomowanej marki Filtron to wydatek rzędu 28 zł, a tańsze zamienniki są dostępne w cenie poniżej 20 zł. Gotowy zestaw filtrów (oleju, powietrza i kabinowy) kupimy za 50-70 zł, komplet klocków na przód mieści się w przedziale 50-120 zł, a kompletny zestaw rozrządu z rolkami to wydatek rzędu 150-300 zł.

Używany VW Lupo - tani samochód do miasta

Produkowany w latach 1998-2005 Lupo powstał na skróconej płycie Polo i oferuje zaskakująco dużo jak na swój segment. Za niewielkie pieniądze najłatwiej upolować podstawową wersję 1.0 (50 KM) albo żwawszą 1.4 (75 KM). Auto do dziś sprawia wrażenie nowocześniejszego, niż wynika z metryki, a do tego potrafi naprawdę mało palić.

VW Lupo do dziś sprawia wrażenie nowocześniejszego, niż wynika z metryki, a do tego potrafi naprawdę mało palić. materiały prasowe

Bolączki tanich egzemplarzy to rdza na progach i nadkolach, opadające drzwi, awarie elektroniki komfortu oraz wycieki oleju spod pokrywy zaworów i przy uszczelniaczu wału korbowego. Legendarna, oszczędna wersja 3L z silnikiem 1.2 TDI może wydawać się kusząca, ale po latach okazuje się awaryjna i niskie zużycie paliwa nie wystarcza, by okazywać jej zainteresowanie. Pod względem kosztów Lupo dzieli całą bazę części z Polo, więc o zamienniki nietrudno. Komplet klocków na przód to 50-130 zł, filtr oleju 15-30 zł, filtr powietrza 20-45 zł, a zestaw rozrządu (pasek z rolkami) 150-300 zł - przy benzynowych jednostkach jego wymiana należy do prostych.

Używana Honda Civic VI - najlepszy używany kompakt

Szósta generacja Civica konkurowała pod koniec lat 90. z Golfem, ale w porównaniu z nim jeździła wyraźnie żwawiej. Chętne do kręcenia na wysokie obroty silniki i dobrze dostrojone zawieszenie sprawiają, że nawet dziś jazda potrafi dać sporo frajdy. Mechaniczna wytrzymałość jest tak duża, że wiele egzemplarzy zostawało latami w jednych rękach - to też oznacza, że część egzemplarzy na rynku wtórnym nie miało wielu właścicieli.

Szósta generacja Civica konkurowała pod koniec lat 90. z Golfem, ale w porównaniu z nim jeździła wyraźnie żwawiej. materiały prasowe

Ciekawie wygląda paleta nadwozi - od trzydrzwiowego hatchbacka, przez coupe, po kombi zwane Aerodeck. Główną słabością jest mizerne zabezpieczenie antykorozyjne, więc przy zaniedbanych autach trzeba liczyć się z wydatkami na blacharza. Mocniejsze jednostki V-TEC są droższe, bo polują na nie fani marki. Trzeba też pamiętać, że oryginalne części Hondy potrafią kosztować jak w aucie z wyższej półki, ale zamienniki są tanie - komplet przednich klocków to 67-184 zł, filtr oleju 20-30 zł, filtr powietrza 25-50 zł, a zestaw rozrządu z pompą wody około 200-350 zł.

Używane Renault Twingo I - kultowy samochód do miasta

Francuzi jak nikt potrafią robić wyjątkowe maluchy, a Twingo o długości zaledwie 3,43 m i kultowej stylizacji to mistrz zagospodarowania przestrzeni. Rozkładane do płaskiej leżanki fotele, opcjonalny składany dach, częściowo odziedziczona po Renault 5 wytrzymała technika i niskie koszty stałe to jego znaki rozpoznawcze. Część egzemplarzy ma już status pojazdu zabytkowego.

Twingo o długości zaledwie 3,43 m i kultowej stylizacji to mistrz zagospodarowania przestrzeni. materiały prasowe

Oferta wciąż jest spora, ale wiele aut traktowano po macoszemu. Problemem moga być skorodowane progi, mocowania osi i podłużnice, a także psujące się podnośniki szyb i gasnące wyświetlacze cyfrowe. Silniki są wytrzymałe, choć z wiekiem potrafią "pocić się" olejem i mieć zużytąuszczelkę pod głowicą. Eksploatacja jest tania - komplet przednich klocków kosztuje 50-120 zł, filtr oleju 15-30 zł, a zestaw rozrządu 150-300 zł.

Na co uważać, kupując auto za pensję minimalną?

Wspólnym mianownikiem wszystkich tych modeli jest dostępność tanich, masowo produkowanych części i prosta konstrukcja, którą z łatwością zajmie się niemal każdy warsztat, a sporo właścicieli radzi sobie samodzielnie. Dla porównania - sama robocizna przy wymianie oleju z filtrem to często tylko około 60 zł.

Przy zakupie najtańszego auta liczy się też chłodne podejście do sprawy. Zanim damy się skusić niską ceną, warto sprawdzić stan podłogi nadwozia i progów, zajrzeć pod dywaniki w poszukiwaniu śladów wilgoci, ocenić luzy w zawieszeniu i upewnić się, kiedy ostatnio wymieniano rozrząd w autach, które mają pasek. Egzemplarz z udokumentowaną historią serwisową i świeżym przeglądem jest wart dopłaty.





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