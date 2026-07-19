Spis treści: Kiedy można zachować tablice po zakupie auta? Ile kosztuje przerejestrowanie bez zmiany tablic? Jaka kara grozi za brak przerejestrowania?

Możliwość ta wynika ze zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dzięki którym numery rejestracyjne przypisane są do pojazdu, a nie do właściciela. Jeśli więc kupujemy samochód zarejestrowany już w Polsce, tablic nie trzeba wymieniać - pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Kiedy można zachować tablice po zakupie auta?

Kluczowy warunek dotyczy samych tablic. Można je zachować, jeśli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce, a numery są czytelne, utrzymane w należytym stanie i zgodne z obowiązującym wzorem. Nie można też wnioskować o indywidualny numer rejestracyjny. Ostateczną decyzję podejmuje organ rejestrujący na podstawie stanu technicznego i zgodności oznaczeń.

Wymiana pozostaje konieczna, gdy tablice są zniszczone, nieczytelne albo niezgodne z aktualnym wzorem, gdy auto było wcześniej zarejestrowane za granicą lub gdy właściciel sam chce zmienić numer. Dotyczy to między innymi starszych tablic z polską flagą zamiast oznaczenia Unii Europejskiej.

Ile kosztuje przerejestrowanie bez zmiany tablic?

Koszt jest znacznie niższy niż przy standardowej rejestracji, bo obejmuje głównie opłaty administracyjne: dowód rejestracyjny 54 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł oraz nalepkę legalizacyjną 12,50 zł. Łączny koszt zachowania dotychczasowych tablic bez pozwolenia czasowego to 66,50 zł, a z nim 80 zł. Dla porównania, sam komplet zwykłych tablic kosztuje 80 zł, więc z opłatami administracyjnymi pełna rejestracja z wymianą wychodzi na około 160 zł. Przy tablicach indywidualnych trzeba się liczyć z opłatą rzędu 1080 zł.

Do tego dochodzi kolejne ułatwienie, które weszło w życie 10 czerwca tego roku. Chcąc zachować dotychczasowe tablice, nie trzeba już zdejmować ich z auta i okazywać w urzędzie - wystarczy oświadczenie, że są czytelne i spełniają aktualne wymogi. Wcześniej kierowca musiał odkręcić tablice tylko po to, by pokazać je urzędnikowi, po czym wracały one na ten sam samochód.

Jaka kara grozi za brak przerejestrowania?

Sama oszczędność nie zwalnia z obowiązku i terminów. Zgodnie z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie grozi kara 500 zł w przypadku auta kupionego w Polsce oraz 1 tys. zł, gdy pojazd sprowadzono z zagranicy.

Jeśli obowiązek nie zostanie dopełniony przez ponad 180 dni, kara rośnie odpowiednio do 1 tys. i 2 tys. zł. Odrębne 250 zł grozi za brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie.

Czasu na formalności jest ograniczona ilość. Wniosek o rejestrację trzeba złożyć w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu w Polsce lub sprowadzenia go z zagranicy, 60 dni przy nabyciu w drodze spadku oraz 90 dni, jeśli właścicielem jest przedsiębiorca zajmujący się obrotem pojazdami. Zachowanie dotychczasowych tablic w niczym tego terminu nie zmienia.

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