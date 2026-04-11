W skrócie Mechanik wskazał Opla Astrę z silnikiem 1.7 CDTI jako wyjątkowo trwały i niezawodny samochód z rynku wtórnego.

Opisywany egzemplarz Opla Astry przejechał około 270 tysięcy kilometrów bez poważniejszych usterek, wymagając jedynie standardowych czynności serwisowych.

Silnik 1.7 CDTI, opracowany przez firmę Isuzu, cechuje się niskim spalaniem i satysfakcjonującymi osiągami.

Po aferze Dieselgate podejście producentów samochodów do silników wysokoprężnych uległo znaczącej zmianie. Kryzys wizerunkowy przyspieszył rozwój napędów elektrycznych, a oferta nowych modeli z dieslem zaczęła stopniowo się kurczyć. Mimo to pojazdy z tego rodzaju jednostkami wciąż są obecne na rynku, szczególnie wtórnym, gdzie docenia się je za niskie spalanie oraz wysoką trwałość.

Nadal też nie brakuje kierowców, którzy traktują diesla jako praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do codziennej eksploatacji. W związku z tym często pojawia się pytanie, które silniki wysokoprężne można uznać za najbardziej niezawodne. Na to zagadnienie postanowił odpowiedzieć mechanik pracujący w jednej z hiszpańskich stacji kontroli pojazdów.

Jeden silnik wyróżnia się trwałością. Chodzi o Opla

Pedro Bastida, opierając się na swoim doświadczeniu zdobytym w pracy warsztatowej, wskazał konkretny przykład jednostki, która jego zdaniem zasługuje na szczególną uwagę. Chodzi o Opla Astrę wyposażonego w silnik 1.7 CDTI. Choć nie jest to najnowsza konstrukcja, wciąż potrafi imponować swoją trwałością i odpornością na eksploatację.

Co istotne, jednostka ta została opracowana przez japońską firmę Isuzu. To połączenie niemieckiego samochodu i japońskiej technologii, według mechanika, przekłada się na bardzo dobre rezultaty w codziennym użytkowaniu. Silnik ten wyróżnia się nie tylko oszczędnym spalaniem na poziomie około 5,5-7,5 litra na 100 kilometrów, ale również zapewnia satysfakcjonujące osiągi.

Wysoki przebieg i brak usterek od nowości

W materiale opublikowanym w mediach społecznościowych Bastida zaprezentował egzemplarz Opla Astry wyposażony w ten silnik, który ma już za sobą przebieg wynoszący około 270 tysięcy kilometrów. Choć w kontekście niektórych rekordowych wyników nie jest to wartość szczególnie wysoka, mechanik zwraca uwagę, że w tym czasie samochód w zasadzie nie sprawiał żadnych poważniejszych problemów. Jego użytkowanie ograniczało się głównie do regularnych, standardowych czynności serwisowych.

Istotnym elementem jest również fakt, że pojazd od nowości pozostaje w rękach jednej rodziny. Dzięki temu mechanik ma pełny wgląd w jego historię, co pozwala mu trafniej ocenić rzeczywistą trwałość i niezawodność tej jednostki napędowej. W jego ocenie taki sprawdzony egzemplarz stanowi jedną z bardziej godnych zaufania propozycji na rynku samochodów używanych z silnikiem Diesla.

Prostsze konstrukcje wciąż niosą ze sobą wiele zalet

Choć współczesna motoryzacja coraz mocniej zwraca się ku nowym technologiom i alternatywnym napędom, przykład tej starszej Astry pokazuje, że prostsze konstrukcje nadal potrafią mieć istotne zalety. Dla wielu kierowców kluczowym kryterium pozostaje niezawodność, a tę - jak się okazuje - można znaleźć również w starszych rozwiązaniach technicznych.

