Mechanik wskazał najlepszy silnik Diesla. 270 tys. km bez żadnej awarii
Choć silniki wysokoprężne stopniowo tracą na znaczeniu, wciąż mają swoich zwolenników. Kierowcy wciąż doceniają je przede wszystkim za niskie zużycie paliwa oraz zdolność do pokonywania bardzo dużych przebiegów bez poważnych usterek. Jeden z mechaników zdecydował się wskazać model, który według jego doświadczenia wyróżnia się szczególną niezawodnością i trwałością na tle konkurencji.
W skrócie
- Mechanik wskazał Opla Astrę z silnikiem 1.7 CDTI jako wyjątkowo trwały i niezawodny samochód z rynku wtórnego.
- Opisywany egzemplarz Opla Astry przejechał około 270 tysięcy kilometrów bez poważniejszych usterek, wymagając jedynie standardowych czynności serwisowych.
- Silnik 1.7 CDTI, opracowany przez firmę Isuzu, cechuje się niskim spalaniem i satysfakcjonującymi osiągami.
Po aferze Dieselgate podejście producentów samochodów do silników wysokoprężnych uległo znaczącej zmianie. Kryzys wizerunkowy przyspieszył rozwój napędów elektrycznych, a oferta nowych modeli z dieslem zaczęła stopniowo się kurczyć. Mimo to pojazdy z tego rodzaju jednostkami wciąż są obecne na rynku, szczególnie wtórnym, gdzie docenia się je za niskie spalanie oraz wysoką trwałość.
Nadal też nie brakuje kierowców, którzy traktują diesla jako praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do codziennej eksploatacji. W związku z tym często pojawia się pytanie, które silniki wysokoprężne można uznać za najbardziej niezawodne. Na to zagadnienie postanowił odpowiedzieć mechanik pracujący w jednej z hiszpańskich stacji kontroli pojazdów.
Jeden silnik wyróżnia się trwałością. Chodzi o Opla
Pedro Bastida, opierając się na swoim doświadczeniu zdobytym w pracy warsztatowej, wskazał konkretny przykład jednostki, która jego zdaniem zasługuje na szczególną uwagę. Chodzi o Opla Astrę wyposażonego w silnik 1.7 CDTI. Choć nie jest to najnowsza konstrukcja, wciąż potrafi imponować swoją trwałością i odpornością na eksploatację.
Co istotne, jednostka ta została opracowana przez japońską firmę Isuzu. To połączenie niemieckiego samochodu i japońskiej technologii, według mechanika, przekłada się na bardzo dobre rezultaty w codziennym użytkowaniu. Silnik ten wyróżnia się nie tylko oszczędnym spalaniem na poziomie około 5,5-7,5 litra na 100 kilometrów, ale również zapewnia satysfakcjonujące osiągi.
Wysoki przebieg i brak usterek od nowości
W materiale opublikowanym w mediach społecznościowych Bastida zaprezentował egzemplarz Opla Astry wyposażony w ten silnik, który ma już za sobą przebieg wynoszący około 270 tysięcy kilometrów. Choć w kontekście niektórych rekordowych wyników nie jest to wartość szczególnie wysoka, mechanik zwraca uwagę, że w tym czasie samochód w zasadzie nie sprawiał żadnych poważniejszych problemów. Jego użytkowanie ograniczało się głównie do regularnych, standardowych czynności serwisowych.
Istotnym elementem jest również fakt, że pojazd od nowości pozostaje w rękach jednej rodziny. Dzięki temu mechanik ma pełny wgląd w jego historię, co pozwala mu trafniej ocenić rzeczywistą trwałość i niezawodność tej jednostki napędowej. W jego ocenie taki sprawdzony egzemplarz stanowi jedną z bardziej godnych zaufania propozycji na rynku samochodów używanych z silnikiem Diesla.
Prostsze konstrukcje wciąż niosą ze sobą wiele zalet
Choć współczesna motoryzacja coraz mocniej zwraca się ku nowym technologiom i alternatywnym napędom, przykład tej starszej Astry pokazuje, że prostsze konstrukcje nadal potrafią mieć istotne zalety. Dla wielu kierowców kluczowym kryterium pozostaje niezawodność, a tę - jak się okazuje - można znaleźć również w starszych rozwiązaniach technicznych.