Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie średnie przebiegi osiągają samochody różnych marek na polskim rynku aut używanych? Odpowiedzi przynosi analiza przygotowana przez VehX - platformę specjalizującą się w wycenie i analizie pojazdów. Autorzy raportu przebadali ponad 27 tys. ogłoszeń z lat 2011-2021, obejmujących sprzedaż wyłącznie krajową i wyłączając pojazdy importowane.

W każdym przypadku całkowity przebieg podzielono przez wiek auta, uzyskując średnią liczbę kilometrów pokonywanych rocznie. Takie podejście pozwoliło porównywać marki niezależnie od rocznika i lepiej ocenić intensywność ich eksploatacji.

Te marki pokonują najwięcej kilometrów

Najwyższy średni roczny przebieg odnotowano w przypadku Skody - 20 925 km. Tuż za nią uplasowało się Volvo z wynikiem 19 308 km, a następnie Audi - 18 919 km. Wysokie wartości osiągnęły także Volkswagen (18 579 km), Ford (18 215 km) i BMW (18 097 km).

Analitycy podkreślają, że są to marki chętnie wybierane zarówno przez firmy, jak i przez kierowców regularnie pokonujących długie trasy. W praktyce oznacza to, że dziesięcioletni egzemplarz ze średnim rocznym przebiegiem na poziomie około 20 tys. km może mieć na liczniku ponad 200 tys. km. Co istotne, taki wynik nie musi świadczyć o nadmiernym zużyciu pojazdu, lecz o jego częstej eksploatacji na dłuższych trasach.

Zaskoczeniem mogą być wyniki modeli Mercedesa, których średni przebieg wynosi 17 179 km rocznie. To wyraźnie mniej od BMW oraz Audi. Zbliżone wartości notują Peugeot (17 125 km), Land Rover (16 951 km) oraz Seat (16 464 km).

Najlepiej sprzedająca się marka w Polsce

Równie interesująco prezentuje się Toyota. Choć marka zakończyła 2025 rok jako zdecydowany lider rynku flotowego w Polsce i była najliczniej reprezentowana w badanej grupie ogłoszeń, jej średni roczny przebieg wyniósł 15 967 km. Autorzy raportu wskazują, że wynika to z szerokiej gamy modeli - od samochodów miejskich po rodzinne SUV-y. Część pojazdów jest więc użytkowana głównie na krótkich dystansach, co obniża średni przebieg w całej grupie.

Auta używane okazjonalnie z najniższym przebiegiem

Jak można się spodziewać, najniższe przebiegi osiągają auta tzw. okazjonalne - pełniące najczęściej funkcję samochodu dodatkowego lub rekreacyjnego. W tym rankingu króluje Porsche ze średnim przebiegiem 14 503 km rocznie. Co ciekawe, jeszcze niższy średni wynik zanotowano w przypadku Mini - 12 912 km.

Na końcu zestawienia znalazło się Suzuki z wynikiem 12 138 km rocznie. W przypadku dziesięcioletniego egzemplarza oznacza to około 120 tys. km przebiegu. Przy miejskim charakterze wielu modeli tej marki taki wynik nie powinien być zaskoczeniem.

Marka sporo mówi o przebiegu samochodu

Analiza VehX pokazuje, że marka samochodu może być istotną wskazówką dotyczącą jego przebiegu. Auta popularne we flotach i użytkowane w trasach szybciej gromadzą kilometry, podczas gdy modele miejskie i rekreacyjne zwykle mają niższe wskazania licznika.

Dla osób przeglądających ogłoszenia to cenna informacja. Wysoki przebieg w przypadku marek flotowych nie musi być anomalią, podobnie jak relatywnie niski wynik w autach miejskich nie stanowi wyjątku. W dużej mierze to przeznaczenie samochodu decyduje o tym, ile kilometrów pokonuje on każdego roku.

