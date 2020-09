Kupujesz auto do 25 tys. zł? Jeśl masz więcej - jesteś bogaty!

Które marki pojazdów cieszą się największą popularnością wśród internautów? Ile średnio kosztuje 20-letnie auto? W jakim przedziale cenowym jest najwięcej ofert sprzedaży samochodów?

Zdjęcie Audi A4 rocznik 2003 /

Odpowiedzi na tak postawione pytania uzyskać można dzięki analizie tysięcy ogłoszeń zamieszczonych w bezpłatnym serwisie Autoplac.pl. Wynika z niej np., że największą popularnością w naszym kraju wciąż cieszą się samochody niemieckie. Wśród nich spotkać można wiele leciwych propozycji...



Wśród ofert sprzedaży wciąż królują dwie marki pochodzące od naszych zachodnich sąsiadów: Opel i Volkswagen. Na trzeciej pozycji w tej klasyfikacji plasuje się amerykański Ford - przed: 4. BMW, 5. Audi oraz 6. Mercedesem. Pewne modele cieszą się jednak zdecydowanie większą popularnością niż inne. W tej klasyfikacji prym wiedzie Audi - a ściślej - modele: A3, A4, A7, TT oraz - uwaga - Audi 80. Drugie pod tym względem jest BMW. Potencjalni nabywcy bardzo często wyszukują takie modele, jak: 3GT czy X5.

Zdjęcie Najpopularniejsze marki samochodów używanych /

Najwięcej ofert sprzedaży aut oscyluje w kwocie 10-25 tys. złotych - takie pojazdy stanowią ponad 27 proc. wszystkich zamieszczonych na portalu ogłoszeń. 23 proc. ogłoszeń stanowią pojazdy w cenie od 25 do 50 tys. zł. Dużym zainteresowaniem - aż 15 proc. ogłoszeń - cieszą się też samochody najtańsze, w przedziale cenowym do 10 tys. zł. Co ciekawe, za taki sam procent anonsów odpowiadają też auta w cenie powyżej 100 tys. zł.



Tym, co w dużej mierze warunkuje cenę pojazdu, jest oczywiście jego wiek. Tak, jak ceny zabytkowych samochodów mogą osiągać niebotyczne kwoty, tak w przypadku większości aut używanych w celach transportowych, czas działa raczej na ich niekorzyść. Przykłady? Średnia cena samochodu z 2000 roku to 6037,92 zł, natomiast pojazd o 5 lat młodszy, z 2005 roku, niemal podwaja tę kwotę - kosztuje ok. 13 640,17 zł. Tendencję tę zaobserwować można także w przypadku pojazdów z 2010 i 2015 roku. Dziesięcioletnie auto kosztuje średnio 30 808,28 zł, zaś pięcioletnie już 57 214,78 zł.



Co ciekawe - jak informuje Julia Rachwalska z Yanosika - wśród internautów popularnością cieszą się nie tylko samochody kilku, bądź kilkunastoletnie. Do najpopularniejszych ogłoszeń zaliczyć można np. Forda Mustanga z 1967 roku czy... Opla Calibrę z rocznika 1993.