Spis treści: Które marki tracą na wartości najmniej? Najlepiej trzymające wartość modele Dacia i utrata wartości. Wyniki zaskoczyły Diesel, benzyna czy elektryk - jaki napęd traci najmniej? Co wpływa na utratę wartości samochodu?

Najnowsza analiza firmy Autovista Inter-Global, obejmująca 115 modeli z trzech ostatnich lat, pokazuje wyraźne różnice między markami i typami napędów. Wyniki przynoszą też sporo niespodzianek.

Które marki tracą na wartości najmniej?

Absolutnym liderem utrzymywania wartości jest Toyota. Auta tej marki tracą średnio zaledwie 38 procent wartości w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji. To wynik, którego nie osiąga żaden inny producent w zestawieniu.

Na drugim miejscu znalazła się Honda z wynikiem 42 procent, a ex aequo uplasowały się Volkswagen oraz Tesla, oba z takim samym wynikiem 42 procent. Dalej w stawce jest Skoda i Dacia, każda z utratą wartości na poziomie 44 procent. Nissan zamyka grupę marek z wynikiem poniżej 45 procent.

Środek stawki zajmują Audi i Volvo, które tracą po 45 procent, Hyundai z wynikiem 46 procent oraz BMW, Kia i Mazda, każda z utratą na poziomie 47 procent. W dolnej części rankingu znalazły się Ford i MG - oba z wynikiem 51 procent, a na samym końcu Opel i Renault z identycznym rezultatem 54 procent. To oznacza, że Renault czy Opel po trzech latach są warte niecałą połowę kwoty, jaką za nie zapłacono.

Najlepiej trzymające wartość modele

W zestawieniu modeli absolutnym rekordzistą jest Toyota Corolla Cross 2.0 AWD-i, która po trzech latach traci zaledwie 33 procent wartości. To wynik naprawdę niezwykły, bo oznacza zachowanie dwóch trzecich ceny zakupu.

Tuż za nią plasuje się Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG z wynikiem 35 procent. Trzecie i czwarte miejsce dzielą Land Rover Defender D300, Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI oraz Hyundai Tucson Hybrid - wszystkie z utratą wartości na poziomie 36 procent. Kolejne pozycje zajmują Toyota RAV4 Hybrid, Skoda Superb Combi TDI oraz kolejna Toyota Corolla Cross w wersji 1.8 - każda z wynikiem 37 procent.

Co ciekawe, wśród najlepszych modeli dominują hybrydy i klasyczne modele benzynowe z automatyczną skrzynią biegów. Tesla Model 3 Long Range jest jedynym elektrykiem, który wbił się do pierwszej dziesiątki rankingu z wynikiem 38 procent. Z raportu wynika więc, że auta z klasycznym napędem wciąż wyraźnie lepiej trzymają wartość niż elektryki.

Dacia i utrata wartości. Wyniki zaskoczyły

Jednym z ciekawszych wyników w całym zestawieniu jest pozycja Dacii. Marka znana przede wszystkim z bardzo niskich cen nowych aut osiąga utratę wartości na poziomie zaledwie 44 procent, czyli lepszym niż wielu konkurentów z wyższych segmentów cenowych.

Przykłady - Dacia Sandero Stepway Extreme z automatyczną skrzynią traci po trzech latach jedynie 39 procent wartości, Duster Hybrid osiąga wynik 45 procent, a Bigster Hybrid 47 procent. To świetne rezultaty, biorąc pod uwagę, że auta tej marki kosztują na starcie znacznie mniej niż modele konkurencji

Diesel, benzyna czy elektryk - jaki napęd traci najmniej?

Najmniej na wartości tracą auta z silnikami Diesla, których średnia utrata po trzech latach wynosi zaledwie 39 procent.

Na drugim miejscu znalazły się modele benzynowe z wynikiem 43 procent, a klasyczne hybrydy plasują się blisko nich z rezultatem 44 procent. Hybrydy plug-in wypadają gorzej z wynikiem 46 procent.

Najgorzej utrzymują wartość samochody elektryczne. Średnia utrata wynosi tu aż 49 procent, czyli prawie połowę ceny zakupu w zaledwie trzy lata. To efekt kilku czynników jednocześnie. Rynek elektryków wciąż się kształtuje, nowe modele pojawiają się w szybkim tempie z coraz lepszymi parametrami, a producenci agresywnie obniżają ceny nowych aut, co automatycznie redukuje wartość starszych egzemplarzy.

Co wpływa na utratę wartości samochodu?

Skrzynia biegów, typ nadwozia i rodzaj napędu mają wpływ na to, ile auto będzie warte za trzy lata. Z danych wynika, że najlepiej trzymają wartość SUV-y i crossovery z automatyczną skrzynią biegów i napędem hybrydowym lub wysokoprężnym.

Utrata wartości zależy też od czynników zewnętrznych, takich jak podaż używanych aut danego modelu na rynku czy aktualne ceny paliwa. Gdy ropa tanieje, diesle zyskują na atrakcyjności, a gdy drożeje - kierowcy uciekają do modeli benzynowych i hybryd.

Rynkowa reputacja marki ma tu równie duże znaczenie. Toyota od dekad buduje wizerunek producenta niezawodnych aut, co bezpośrednio przekłada się na popyt na rynku wtórnym. Z kolei właściciele aut producentów postrzeganych jako mniej trwałe muszą oferować niższe ceny używanych egzemplarzy, by w ogóle znaleźć kupców.





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