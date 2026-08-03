Jak nie dać się "nabić w taksówkę". 10 oznak pomoże w zakupie

W skrócie Wytarta kierownica, zużyte przyciski oraz wyeksploatowany fotel kierowcy mogą sugerować znacznie wyższy przebieg auta, niż wskazuje na to licznik w samochodzie.

Warto sprawdzić deskę rozdzielczą pod kątem śladów po montażu taksometru lub terminala oraz dach, na którym po usunięciu oznaczeń taxi mogą pozostać resztki kleju.

Modele często wybierane na taksówki, takie jak Skoda Octavia, Toyota Corolla czy VW Passat, wymagają dokładniejszej weryfikacji historii serwisu oraz przebiegu.

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Rynek samochodów używanych pełen jest pojazdów o niejasnej przeszłości. Szczególną grupę stanowią auta, które przez pracowały jako taksówki. Takie samochody często były regularnie serwisowane i pod względem technicznym mogą być w lepszym stanie niż wiele prywatnych egzemplarzy. Problemem pozostaje jednak ich bardzo intensywna eksploatacja - ogromne przebiegi, częsta jazda w mieście oraz wielogodzinna praca każdego dnia.

Ryzyko pojawia się wtedy, gdy historia samochodu zostaje celowo ukryta, a przebieg cofnięty. Nie jest tajemnicą, że taksówki potrafią pokonywać nawet 100 tys. km rocznie, dlatego po kilku latach użytkowania mogą mieć na liczniku nawet ponad pół miliona kilometrów. Serwis Autoviny.sk wskazał elementy, które mogą pomóc rozpoznać, czy samochód wcześniej pełnił funkcję taksówki.

Wnętrze często zdradza więcej niż licznik

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym może być rozbieżność między wskazaniem przebiegu a faktycznym zużyciem samochodu. Pięcio- czy sześcioletnie auto z deklarowanym przebiegiem na poziomie 150 tys. km nie powinno mieć mocno zniszczonego wnętrza. Wytarta kierownica, błyszcząca lub popękana skóra, zużyte przyciski czy wyeksploatowane elementy kokpitu mogą sugerować, że samochód przejechał znacznie więcej kilometrów, niż wynika z licznika.

Podobnie jest z pedałami oraz dźwignią zmiany biegów. Elementy najczęściej używane przez kierowcę zużywają się wraz z intensywnością eksploatacji. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ wymiana takich części nie jest szczególnie kosztowna i sama w sobie nie stanowi jednoznacznego dowodu na dużą przeszłość samochodu.

Znacznie więcej może powiedzieć fotel kierowcy. W taksówce kierujący wielokrotnie wsiada i wysiada z auta podczas jednej zmiany, a przez lata spędza za kierownicą tysiące godzin. Skutkiem tego są zużyte boczne podparcia, odkształcona pianka oraz utrata pierwotnego kształtu fotela. Jeżeli samochód ma stosunkowo niewielki przebieg, ale fotel wygląda na mocno wyeksploatowany, warto dokładniej zweryfikować jego historię.

Taksówkarze wybierają auta, które zapewniają wysoką trwałość i niskie koszty eksploatacji. Jakub Kamiński East News

Ślady po pracy i wyposażeniu taksówki

O wcześniejszej służbie mogą świadczyć również pozostałości po wyposażeniu montowanym w taksówkach. Taksometr, radio, terminal płatniczy czy dodatkowe uchwyty są zazwyczaj demontowane przed sprzedażą, jednak nie zawsze można całkowicie usunąć wszystkie ślady. Niewielkie otwory po mocowaniach, nietypowe ślady na konsoli środkowej lub desce rozdzielczej mogą wskazywać, że samochód był wykorzystywany zarobkowo.

Dobrym miejscem do kontroli jest również dach. Po usunięciu charakterystycznego oznaczenia Taxi mogą pozostać różnice w odcieniu lakieru, ślady kleju, drobne rysy lub uszkodzenia powłoki ochronnej. Takie szczegóły najlepiej sprawdzać przy naturalnym świetle, oglądając samochód pod różnymi kątami.

Tylne drzwi zdradzają więcej, niż można przypuszczać

Jednym z mniej oczywistych miejsc, które warto dokładnie obejrzeć, są tylne drzwi. W prywatnym samochodzie korzysta się z nich znacznie rzadziej niż z przednich, natomiast w taksówce każdego dnia otwierają je kolejni pasażerowie. Rysy, przetarcia, zmatowienia lakieru czy zużycie okolic klamek mogą świadczyć o wyjątkowo intensywnej eksploatacji.

Warto zwrócić uwagę także na różnicę w stanie przednich i tylnych siedzeń. W taksówkach fotel kierowcy jest zwykle mocno zużyty, podczas gdy tylna kanapa może zachować znacznie lepszy wygląd. Wielu właścicieli samochodów pracujących jako taksówki stosuje dodatkowo pokrowce, które chronią tylne siedzenia przed intensywnym zużyciem przez pasażerów.

Uważaj na niektóre modele. Są popularne wśród taksówkarzy

Podczas zakupu warto zachować większą ostrożność przy modelach, które od lat cieszą się dużą popularnością wśród taksówkarzy. W Polsce do takich samochodów należą m.in. Toyota Corolla, Mercedes Klasy E, Skoda Octavia, Skoda Superb czy Volkswagen Passat.

Popularność tych modeli nie jest przypadkowa. Taksówkarze wybierają auta, które zapewniają wysoką trwałość, niskie koszty eksploatacji, dostępność części oraz komfort zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Duże znaczenie mają także przestronne wnętrza, pojemne bagażniki oraz możliwość pokonywania setek tysięcy kilometrów bez poważnych awarii. Szczególnie cenione są samochody z oszczędnymi silnikami wysokoprężnymi oraz hybrydami, które dobrze sprawdzają się podczas intensywnej jazdy miejskiej.

Historia pojazdu może ujawnić prawdę

Oczywiście sam model nie oznacza, że każdy egzemplarz był wykorzystywany jako taksówka. W przypadku popularnych w tej branży samochodów warto jednak dokładniej sprawdzić historię pojazdu, przebieg oraz stan techniczny. Daty przeglądów, faktury oraz zapisy przebiegów pozwalają sprawdzić, ile kilometrów samochód pokonywał w kolejnych latach.

Jeżeli dokumentacja wskazuje na wyjątkowo wysokie roczne przebiegi, może to sugerować, że auto było wykorzystywane do pracy zarobkowej, w tym jako taksówka. Niekiedy kilka minut poświęconych na dokładne oględziny może uchronić przed zakupem auta, które zamiast prywatnego użytkowania ma za sobą lata ciężkiej pracy.