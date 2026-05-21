W skrócie Rosnąca liczba hybryd plug-in pojawia się na rynku wtórnym, a ich wycena jest mocno uzależniona od stanu akumulatora.

Badanie firmy Generational wykazało, że akumulatory w hybrydach plug-in mają niższą średnią pojemność w stosunku do aut elektrycznych i częściej znajdują się poniżej granicy 85 proc. pierwotnej pojemności.

Zmienność sposobu użytkowania hybryd plug-in prowadzi do większej nieprzewidywalności kondycji baterii, dlatego analiza stanu akumulatora jest kluczowa przy zakupie używanego pojazdu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Hybrydy plug-in łączą dwa światy - klasyczny napęd spalinowy i elektryczny. Auta te mogą jeździć wyłącznie na silniku spalinowym, ale również wyłącznie na "prądzie". Produkowane są już od niemal dwudziestu lat, a ich popularność znacząco wzrosła dzięki dopłatom z budżetów państw. W samych Niemczech w 2024 roku zarejestrowanych było już około miliona PHEV-ów. Współczesne modele oferują też zasięg na samym prądzie sięgający ponad 100 km.

Trwałość baterii w hybrydach plug-in - co mówi badanie?

Firma Generational w ramach swojego najnowszego raportu Battery Performance Index przeanalizowała około tysiąca akumulatorów z używanych hybryd plug-in. Dane porównano z wynikami tysiąca samochodów w pełni elektrycznych, a wiek badanych pojazdów wahał się od jednego do dwunastu lat.

Średnia pojemność akumulatorów w hybrydach plug-in wynosiła 94,27 proc. wartości fabrycznej. Dla porównania, baterie aut elektrycznych zachowały średnio 94,94 proc. pierwotnej pojemności. Aż 4,7 proc. przebadanych baterii z hybryd plug-in zeszło już poniżej granicy 85 proc. pierwotnej pojemności. W przypadku samochodów elektrycznych ten sam wskaźnik wyniósł zaledwie 1,5 proc.

W praktyce oznacza to, że ponad dwa razy więcej hybryd plug-in znalazło się poniżej tej granicy zużycia. Stan zdrowia akumulatora, określany jako "State of Health", w hybrydach plug-in znacznie częściej okazuje się gorszy niż w samochodach elektrycznych. Co istotne, badanie pokazało też dużo większą zmienność wyników w obrębie tej samej kategorii pojazdów.

O wartości używanej hybrydy plug-in decyduje stan akumulatora Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Sposób użytkowania a stan baterii w PHEV

Oliver Phillpott, prezes firmy Generational, tłumaczy, że hybrydy plug-in są eksploatowane w bardzo różny sposób. Część kierowców korzysta z nich głównie jak z klasycznych aut spalinowych, niemal ich nie ładując. Inni z kolei traktują PHEV-a praktycznie jak elektryka, ładując baterię codziennie i jeżdżąc niemal wyłącznie na prądzie.

W autach w pełni elektrycznych ten dylemat po prostu nie istnieje. Skoro silnik elektryczny jest jedynym źródłem napędu, kierowcy wypracowują stabilne i powtarzalne nawyki dotyczące ładowania oraz eksploatacji. To z kolei przekłada się na bardziej przewidywalne i równomierne zużycie akumulatora w czasie.

Według Phillpotta to właśnie dlatego analiza stanu baterii powinna odgrywać kluczową rolę zarówno dla osób kupujących używane PHEV-y, jak i dla firm handlujących takimi pojazdami.

Bez profesjonalnego sprawdzenia kondycji ogniw nie da się rzetelnie określić rzeczywistego stanu technicznego ani realnej wartości rynkowej takiego samochodu.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL