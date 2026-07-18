W skrócie Indeks cenowy Auto1 wykazał, że w czerwcu 2026 roku średnie ceny aut używanych w Europie nieznacznie spadły o 0,2 proc., choć od początku roku odnotowano wzrost o 2,9 proc.

Używane samochody elektryczne odnotowały największy wzrost cen w czerwcu, drożejąc o 5,4 proc. w skali miesiąca oraz o 15,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku.

Auta z silnikami diesla tracą na wartości najszybciej spośród wszystkich typów napędów, taniejąc w ujęciu rocznym o 4,1 proc. względem czerwca 2025 roku.

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Ceny aut używanych w Europie w czerwcu 2026 roku lekko spadły. Z indeksu Auto1 (AGPI) wynika, że jego wartość obniżyła się o 0,2 proc. względem poprzedniego miesiąca, do 140,5 punktu. Mimo tej korekty rynek od początku roku rozwijał się dodatnio - w drugim kwartale indeks wzrósł o 0,9 proc. wobec pierwszego, a od stycznia ceny podniosły się o 2,9 proc. W porównaniu z czerwcem 2025 roku są jednak o 1,1 proc. niższe.

Dlaczego używane auta elektryczne drożeją najszybciej?

Najwyraźniejszy wzrost cen zanotowały właśnie samochody elektryczne. W czerwcu handlowe stawki za auta z takim napędem wzrosły o 5,4 proc. wobec poprzedniego miesiąca. Silny trend widać też w ujęciu kwartalnym - względem pierwszego kwartału ceny poszły w górę o 15,2 proc., a rok do roku o 13,5 proc.

Powód tego wzrostu tłumaczy Moritz Lück, wiceprezes ds. sprzedaży i operacji w Auto1: "zainteresowanie autami bateryjnymi rośnie, częściowo z powodu drożejącego paliwa, co w skali całej Europy przekłada się na wyższy popyt i wyższe ceny używanych elektryków w drugim kwartale".

O ile spadły ceny używanych diesli?

Na przeciwnym biegunie znalazły się auta z silnikiem wysokoprężnym, które wciąż tracą na wartości. W porównaniu z poprzednim kwartałem spadek cen wyniósł 1,3 proc., a od początku roku ceny obniżyły się o 1,7 proc. Największą różnicę widać jednak w ujęciu rocznym - względem czerwca 2025 roku diesle staniały o 4,1 proc., czyli mocniej niż jakikolwiek inny rodzaj napędu.

Ceny używanych aut benzynowych i hybryd

Rynek modeli benzynowych pozostał względnie stabilny. Ich ceny w czerwcu lekko spadły, o 0,3 proc., ale w drugim kwartale wzrosły o 1,8 proc. wobec poprzedniego. Od początku roku ta grupa napędów zyskała 4,2 proc., choć w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny są wciąż o 2,8 proc. niższe.

Podobnie spokojnie wyglądał segment hybryd. Ich ceny w czerwcu wzrosły nieznacznie, o 0,3 proc.. W ujęciu kwartalnym to niewielki spadek o 0,3 proc., a od początku roku obniżyły się o 0,7 proc. Rok do roku hybrydy są jednak na plusie, o 1,4 proc. To właśnie one, obok aut z napędem benzynowym, okazały się najbardziej odporne na wahania.

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