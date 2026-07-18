Diesle tanieją, a używane elektryki drożeją. Rynek się odwraca
Na europejskim rynku aut używanych dzieje się coś, co jeszcze niedawno wydawałoby się nieprawdopodobne. Ceny diesli spadają najmocniej ze wszystkich napędów, podczas gdy używane elektryki drożeją w tempie, jakiego nie notuje żaden inny segment. Najnowszy indeks cenowy Auto1 nie pozostawia złudzeń co do kierunku, w którym zmierza rynek.
W skrócie
- Indeks cenowy Auto1 wykazał, że w czerwcu 2026 roku średnie ceny aut używanych w Europie nieznacznie spadły o 0,2 proc., choć od początku roku odnotowano wzrost o 2,9 proc.
- Używane samochody elektryczne odnotowały największy wzrost cen w czerwcu, drożejąc o 5,4 proc. w skali miesiąca oraz o 15,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku.
- Auta z silnikami diesla tracą na wartości najszybciej spośród wszystkich typów napędów, taniejąc w ujęciu rocznym o 4,1 proc. względem czerwca 2025 roku.
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Ceny aut używanych w Europie w czerwcu 2026 roku lekko spadły. Z indeksu Auto1 (AGPI) wynika, że jego wartość obniżyła się o 0,2 proc. względem poprzedniego miesiąca, do 140,5 punktu. Mimo tej korekty rynek od początku roku rozwijał się dodatnio - w drugim kwartale indeks wzrósł o 0,9 proc. wobec pierwszego, a od stycznia ceny podniosły się o 2,9 proc. W porównaniu z czerwcem 2025 roku są jednak o 1,1 proc. niższe.
Dlaczego używane auta elektryczne drożeją najszybciej?
Najwyraźniejszy wzrost cen zanotowały właśnie samochody elektryczne. W czerwcu handlowe stawki za auta z takim napędem wzrosły o 5,4 proc. wobec poprzedniego miesiąca. Silny trend widać też w ujęciu kwartalnym - względem pierwszego kwartału ceny poszły w górę o 15,2 proc., a rok do roku o 13,5 proc.
Powód tego wzrostu tłumaczy Moritz Lück, wiceprezes ds. sprzedaży i operacji w Auto1: "zainteresowanie autami bateryjnymi rośnie, częściowo z powodu drożejącego paliwa, co w skali całej Europy przekłada się na wyższy popyt i wyższe ceny używanych elektryków w drugim kwartale".
O ile spadły ceny używanych diesli?
Na przeciwnym biegunie znalazły się auta z silnikiem wysokoprężnym, które wciąż tracą na wartości. W porównaniu z poprzednim kwartałem spadek cen wyniósł 1,3 proc., a od początku roku ceny obniżyły się o 1,7 proc. Największą różnicę widać jednak w ujęciu rocznym - względem czerwca 2025 roku diesle staniały o 4,1 proc., czyli mocniej niż jakikolwiek inny rodzaj napędu.
Ceny używanych aut benzynowych i hybryd
Rynek modeli benzynowych pozostał względnie stabilny. Ich ceny w czerwcu lekko spadły, o 0,3 proc., ale w drugim kwartale wzrosły o 1,8 proc. wobec poprzedniego. Od początku roku ta grupa napędów zyskała 4,2 proc., choć w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny są wciąż o 2,8 proc. niższe.
Podobnie spokojnie wyglądał segment hybryd. Ich ceny w czerwcu wzrosły nieznacznie, o 0,3 proc.. W ujęciu kwartalnym to niewielki spadek o 0,3 proc., a od początku roku obniżyły się o 0,7 proc. Rok do roku hybrydy są jednak na plusie, o 1,4 proc. To właśnie one, obok aut z napędem benzynowym, okazały się najbardziej odporne na wahania.