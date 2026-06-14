Nie każda jednostka benzynowa nadaje się do zagazowania w równym stopniu. Jedne współpracują z instalacją LPG bez żadnych zastrzeżeń przez wiele lat, inne co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów wymagają kosztownej regulacji zaworów, a jeszcze inne mechanicy odradzają wprost. Wybór konkretnego modelu warto więc zacząć od silnika.

Najtańsze auto na gaz. Skoda Octavia II 1.6 MPI

Silnik 1.6 MPI to od lat jeden z pierwszych wyborów mechaników zajmujących się instalacjami gazowymi. Wielopunktowy wtrysk pośredni i hydrauliczna kompensacja luzów zaworowych sprawiają, że jednostka ta świetnie znosi pracę na LPG bez konieczności regularnej regulacji zaworów - a to oznacza niższe koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie. Dostępna w wersjach 75, 100 i 102 KM, trafiała do całej gamy aut koncernu Volkswagena: Golfa IV, Passata B5, Seata Leona, Audi A3 i właśnie Skody Octavii I, a potem także do Octavii II.

"W silnikach 1.6 MPI, podobnie jak w innych jednostkach tej serii - 1.0, 1.2, 1.4 - przed montażem instalacji LPG zwracamy uwagę przede wszystkim na stan układu zapłonowego. Głównie chodzi o świece i ciśnienie sprężania, ale też ogólny stan silnika" - mówi Norman Śmigielski z sieci serwisów Alma Auto we Wrocławiu. "Przeprowadzamy też analizę spalin i sprawdzamy parametry korekt paliwowych. Wyniki mówią wszystko o kondycji jednostki - na przykład ile potrzebuje ona benzyny, co ma kluczowe znaczenie przy ustawianiu sterowników instalacji LPG."

Skoda Octavia II materiały prasowe

Octavia II z tym silnikiem kosztuje zwykle około 15 tys. zł. Przebiegi bywają wysokie, ale silnik przy regularnej wymianie oleju potrafi przejechać kilkaset tysięcy kilometrów bez poważnych napraw. Przy zakupie Octavii warto uważnie obejrzeć nadkola i progi - rdza to jej typowy problem po latach eksploatacji.

Marcin Opala z serwisu Cito Auto Gaz we Wrocławiu podkreśla, że każdy silnik przed montażem instalacji powinien przejść kontrolę ciśnienia sprężania. "Różnica ciśnienia między poszczególnymi cylindrami nie powinna przekraczać 0,5 bara. Jeśli wynosi już bar - silnik może kwalifikować się do remontu, nie do zagazowania" - wyjaśnia. W jego serwisie montaż instalacji Zenit Blue Box kosztuje 3,3-3,5 tys. zł, a Zenit Black Box - 3,5-3,9 tys. zł.

Sama kontrola luzów zaworowych to koszt 450-550 zł, a regulacja - w zależności od liczby popychaczy wymagających interwencji - od 1,5 do 2,5 tys. zł. Ten wydatek trzeba wkalkulować w eksploatację i planować go co 30-40 tys. km.

Opel Mokka A z 1.4 Turbo - nieduży SUV w rozsądnej cenie

Kto potrzebuje większego auta z wyżej umieszczonym nadwoziem, Mokka A z silnikiem 1.4 Turbo to solidny kandydat. Egzemplarze z lat 2012-2016 w wersji 120 lub 140 KM dostępne są za 20-28 tys. zł. Jednostka ma wielopunktowy wtrysk paliwa, montaż instalacji LPG IV generacji przebiega bez komplikacji, a spalanie gazu to realnie 8,5-9,5 l/100 km. Warto pamiętać, że 1.4 Turbo Ecotec trafiał fabrycznie z instalacją gazową do Astry - to dobra rekomendacja dla tej jednostki.

Opel Mokka materiały prasowe

Przy zakupie warto sprawdzić stan zawieszenia- stuki na nierównościach po kilku latach to typowy sygnał, że czas na wymianę elementów przedniego zawieszenia, a to koszt 800-1,5 tys. zł. Zwiększone zużycie oleju i sporadyczne pękanie kolektora ssącego w 1.4 Turbo to znane słabości tej jednostki.

Używana Dacia Sandero II z LPG

Egzemplarze z rozsądnymi przebiegami kosztują 20-28 tys. zł, a wersja z turbodoładowanym silnikiem 1.0 TCe 90 KM była dostępna z fabryczną instalacją gazową ze zbiornikiem na około 40 l. Zakup takiego egzemplarza pozwala zaoszczędzić na samej instalacji, której koszt w serwisie wynosii 2,5-3,9 tys. zł. Zużycie gazu to 7,5-8,5 l/100 km. Wolnossące wersje 1.0 SCe i 1.2 również nadają się do LPG, ale wymagają kontroli luzów zaworowych co 30-40 tys. km.

Dacia Sandero materiały prasowe

Tanie auto na gaz. Fiat Sedici 1.6 z napędem 4x4 za mniej niż 20 tys. zł

Sedici powstał we współpracy Fiata z Suzuki, co przekłada się na dostępność i ceny części - obydwa są przyzwoite. Wolnossący silnik 1.6 o mocy 107-120 KM z wielopunktowym wtryskiem dobrze współpracuje z instalacją LPG, choć wymaga regulacji luzów zaworowych co 20-30 tys. km. Zużycie gazu to 8-8,5 l/100 km. Za egzemplarze z przebiegami 100-150 tys. km zapłacimy 15-22 tys. zł, a napęd 4x4 w wyższych wersjach to rzadkość w tej cenie.

Fiat Seidici materiały prasowe

Ile kosztuje instalacja LPG i kiedy się zwraca?

Montaż instalacji IV generacji to koszt 2-4 tys. zł w zależności od silnika i wybranego zestawu. Do tego dochodzą przeglądy i legalizacja butli co dwa lata. Przy spalaniu 8 l/100 km i różnicy cen paliw rzędu 1,80-2 zł na litrze oszczędność na każdych 100 km wynosi 14-16 zł. Przy rocznym przebiegu 20 tys. km instalacja zwraca się w niespełna dwa lata.

"Najważniejsze to kupić auto z silnikiem w dobrej kondycji i dopiero wtedy myśleć o gazie" - mówi Marcin Opala z Cito Auto Gaz. "Kiepski silnik z LPG to podwójny problem - na benzynie mógłby jeszcze trochę pojeździć, na gazie szybko pokaże wszystkie swoje wady."





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