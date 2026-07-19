Spis treści: Najlepsze używane auto do miasta. Toyota Aygo II i Opel Corsa E Najlepsze używane auta z 2016 roku. VW Golf 7, VW Passat B8 i Mercedes E W212 Najlepsze używane auta dla rodziny. VW Caddy, Mercedes klasy V Używane BMW serii 2 Cabrio i Suzuki Jimny, czyli auta z charakterem

Norma Euro 6 jest tu zwykle standardem, silniki są dopracowane, a choroby wieku dziecięcego dawno za nimi. Dla kupujących, którzy szukają porządnych, nowoczesnych aut na rynku wtórnym rocznik 2016 może być idealnym do sprawdzenia. Oto osiem modeli sprzed dekady, które warto mieć na oku.

Najlepsze używane auto do miasta. Toyota Aygo II i Opel Corsa E

Aygo drugiej generacji to odpowiedź dla tych, którzy szukają maksimum niezawodności na minimum przestrzeni. Jej atutem jest ponadprzeciętna jak na segment miejski trwałość mechaniki, zwłaszcza trzycylindrowego silnika, który w ruchu miejskim sprawdza się wyśmienicie. Słabsze punkty to sprzęgło w egzemplarzach eksploatowanych głównie w korkach oraz dość skromne wyciszenie kabiny. Rocznik 2016 jest o tyle korzystny, że model miał już za sobą fazę początkowych usterek, a wciąż korzystał ze sprawdzonej, nieskomplikowanej techniki.

Opel Corsa E to z kolei miejski klasyk z bardzo szeroką dostępnością części i dojrzałą konstrukcją, rzadką w tej klasie. Obsługuje się go intuicyjnie, a niewielkie wymiary czynią z niego świetne auto do miasta. Z wiekiem pojawiają się przede wszystkim oznaki zużycia na przedniej osi - łączniki stabilizatora czy tuleje wahaczy - dlatego podczas jazdy próbnej warto wsłuchać się w pracę układu kierowniczego i zawieszenia.

Opel Corsa materiały prasowe

Najlepsze używane auta z 2016 roku. VW Golf 7, VW Passat B8 i Mercedes E W212

Golf 7 uchodzi wśród specjalistów za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, generacji tego modelu. Co ważne dla kupującego auto używane, w silnikach TSI rodziny EA211 nie ma już problemu z łańcuchem rozrządu znanego z poprzednika - w tych jednostkach używany jest dużo trwalszy pasek. Zalety to wysoka jakość wykonania, dopracowany komfort i wzorowa ergonomia. Poważnych słabości jest niewiele, choć w egzemplarzach z siedmiobiegową skrzynią DSG (DQ200) warto sprawdzić płynność ruszania. Względem następcy Golf 7 pozostaje po prostu solidniejszym autem.

Volkswagen Golf VII Verwendung für Pressezwecke honorarfrei materiały prasowe

Passat B8 słusznie uchodzi za punkt odniesienia w klasie średniej. Wygodę na trasie zapewniają znakomita ergonomia, ogromna przestrzeń i dobrze zestrojone zawieszenie. W przeciwieństwie do niektórych konstrukcji z koncernu nie ma tu eksperymentalnego paska w kąpieli olejowej - jednostki rodziny EA288 korzystają ze sprawdzonego, suchego paska rozrządu. We wczesnych modelach zdarzały się usterki elektroniki multimediów, zwykle usuwane aktualizacją, a przy mniejszych silnikach z DQ200 znów warto zwrócić uwagę na łagodność ruszania.

Mercedes klasy E generacji W212 to jeden z najsolidniejszych używanych aut w ogóle - w przeliczeniu na kilometr sprawia najmniej kłopotów. Mocną stroną jest najwyższy komfort, także dzięki bezawaryjnemu z wiekiem układowi sterowania amortyzacją, oraz odporne na zużycie, przestronne wnętrze. Uwagi wymaga wspornik tylnej osi, który potrafi ukrywać korozję - Mercedes bywa tu skłonny do gestów gwarancyjnych - oraz zawór EGR w dieslach, którego problemów często da się uniknąć odpowiednim stylem jazdy (regularne wyjeżdżanie w trasy, na przykład na autostradę). Rok 2016 był ostatnim rokiem produkcji limuzyny przed zmianą generacji, więc te egzemplarze są w pełni dopracowane.

Najlepsze używane auta dla rodziny. VW Caddy, Mercedes klasy V

Caddy przekonuje bezkonkurencyjną przestrzenią i wytrzymałą techniką, kojarzącą się z ciężkim życiem aut dostawczych, tyle że w wygodniejszym, rodzinnym wydaniu. Prosty w obsłudze, z ogromnym wyborem części pasujących często niezależnie od rocznika. Słabszą stroną bywa jedynie skromne wnętrze wersji podstawowych. Rocznik 2016 zapewnia trwałe jednostki benzynowe i wysokoprężne oraz dużą podaż aut z normą Euro 6.

Mercedes klasy V jako van kusi osobowym prowadzeniem i jakością znacznie wyższą niż w typowym dostawczaku. Zdarzają się usterki elektroniki, a w niektórych silnikach podwyższone zużycie oleju lub nieszczelności osprzętu, które warto sprawdzić przy oględzinach. Atutem pozostaje wnętrze, które łatwo dostosować pod siebie i wysokiej klasy materiały w kokpicie.

Mercedes klasy V materiały prasowe

Używane BMW serii 2 Cabrio i Suzuki Jimny, czyli auta z charakterem

BMW Serii 2 Cabrio (F23) to esencja kompaktowego auta z napędem na tył, które świetnie odnajduje się też w codziennej eksploatacji. Mocne strony to dynamika i jakość wykonania - wnętrze nawet po dekadzie nie zdradza oznak zmęczenia, a obsługa pozostaje wzorowo intuicyjna. Przy wyższych przebiegach warto dokładnie sprawdzić zawieszenie i zużycie oleju, podobnie jak całą historię serwisową.

BMW 2 Cabrio materiały prasowe

Suzuki Jimny trzeciej generacji (kod GJ) to z kolei obiekt kultu wśród miłośników jazdy w terenie - kompaktowy, wyjątkowo sprawne poza asfaltem i mechanicznie bardzo prosty pojazd. Zalety to niemal niezniszczalna mechanika i łatwość serwisowania. Słabości? Marna przydatność na autostradzie i przeciętny komfort na dłuższych trasach. Suta z tego okresu mają już usprawnienia z późnej fazy produkcji i dobrze trzymają wartość.

Suzuki Jimny materiały prasowe





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