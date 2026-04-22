5 błędów przy zakupie auta. Ten z gwarancją robią nawet eksperci

Spis treści: Sprzedaż sprawnego samochodu z obawy przed awariami Gdzie szukać aut używanych? Nie tylko w okolicy Auta używanego od osób prywatnych - lepsze czy gorsze? Gwarancja w komisie samochodowym. Za co faktycznie płacimy?

Najpopularniejszym błędem jest fatalne przygotowanie merytoryczne. W dobie powszechnego dostępu do sieci weryfikacja typowych usterek danego modelu zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Mimo to wielu kupujących wciąż opiera się na stereotypach lub radach znajomych, którzy chwalą dany samochód tylko dlatego, że sami go posiadają.

Ślepa wiara w to, że popularny model powszechnie znanej marki gwarantuje bezproblemową eksploatację może okazać się pułapką. Na rynku wtórnym nie brakuje aut marek premium czy uznanych popularnych producentów, które mają nietrafione rozwiązania, jak silniki z łuszczącymi się paskami rozrządu czy nietrwałymi łańcuchami.

Sprzedaż sprawnego samochodu z obawy przed awariami

Co ciekawe, zakup nowszego pojazdu rzadko jest uzasadniony czysto ekonomicznie. Jeśli w dotychczasowym aucie trzeba wymienić pewne podzespoły - nawet z tych droższych, jak elementy zawieszenia - koszty te będą zazwyczaj ułamkiem kwoty, jaką trzeba dołożyć do nowszego modelu.

Gdzie szukać aut używanych? Nie tylko w okolicy

Szukanie samochodu wyłącznie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od domu to spore ograniczenie sobie wyboru. Zrozumiałe jest, że nikt nie lubi tracić czasu na długie dojazdy, ale rynek aut z drugiej ręki jest na tyle zróżnicowany, że ceny identycznych egzemplarzy mogą różnić się o kilka tysięcy złotych w zależności od regionu.

Rozszerzenie promienia poszukiwań na cały kraj pozwala na porównanie stosunku ceny do przebiegu i rocznika. Kilkugodzinna podróż pociągiem po dobrze utrzymany i tańszy egzemplarz to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż kupno auta w gorszym stanie technicznym, tylko dlatego, że było bliżej miejsca zamieszkania.

Auta używanego od osób prywatnych - lepsze czy gorsze?

Omijanie ofert od właścicieli prywatnych na rzecz pojazdów z komisów czy salonów to kolejny błąd. Profesjonalny sprzedawca potrafi doskonale przygotować samochód do sprzedaży wizualnie, ale często nie zna jego pełnej historii.

Kupując auto od prywatnego sprzedawcy często możemy lepiej zweryfikować przeszłość samochodu, w dodatku sam kontakt z człowiekiem mówi dużo o tym, jak pojazd był użytkowany. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie samochód był parkowany czy styl jazdy właściciela podczas oględzin.

Gwarancja w komisie samochodowym. Za co faktycznie płacimy?

Słowo gwarancja może dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W przypadku aut używanych sprzedawanych w komisach czy w salonach aut nowych jest to często po prostu polisa ubezpieczeniowa zewnętrznej firmy, której koszt zostaje doliczony do ostatecznej ceny pojazdu.

Co więcej, warunki tych polis bywają pełne wyłączeń - nierzadko wykluczają usterki silnika, skrzyni biegów czy zawieszenia, o ile doszło do nich podczas normalnej eksploatacji na drogach publicznych. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dobrze zweryfikować, co konkretnie obejmuje ubezpieczenie i w jakich warunkach faktycznie zadziała.

