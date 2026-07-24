29 dni i sprzedane. Polacy pokochali te auta używane

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Wystarczy kilkanaście tysięcy złotych, by kupić używany samochód, który podbił serca Polaków. Czołówka rankingu najszybciej sprzedających się aut na rynku wtórnym zaskakuje prostotą, ale i wadami, o których jasno mówią mechanicy. Po jakie auta używane polscy kierowcy ustawiają się w kolejce, a od jakich lepiej trzymać się z daleka.

Plac z zaparkowanymi autami przed budynkiem z napisem 'SAMOCHODY UŻYWANE' na szklanej fasadzie.
Skoda, Volkswagen, Toyota - popularne modele tych marek na rynku aut używanych sprzedasz najszybciej.Wojciech StrozykEast News

Spis treści:

  1. Jakie są najszybciej sprzedające się samochody używane w Polsce?
  2. Dlaczego używane auta miejskie i kompaktowe sprzedają się najszybciej?
  3. Zakup auta z rynku wtórnego. Na jakie usterki w silnikach trzeba uważać?
  4. Na co uważać, kupując popularne auto z rynku wtórnego?
  5. Które samochody używane sprzedają się najwolniej?

Jakie są najszybciej sprzedające się samochody używane w Polsce?

Ranking obejmuje modele sprzedane od stycznia do maja 2026 roku w liczbie co najmniej 5 tys. egzemplarzy.
Na jego czele stoją Skoda Fabia i Volkswagen Polo ze średnim czasem sprzedaży 29 dni, tuż za nimi Toyota Yaris z wynikiem 30 dni. Dalej między innymi Honda Civic, Seat Ibiza, Toyota Auris i Avensis, Citroen Berlingo, Opel Corsa oraz VW Golf, wszystkie w przedziale 32-34 dni.
Co rzuca się w oczy? Oczywiście to, że to niemal wyłącznie auta miejskie i kompaktowe, w większości kilkunastoletnie, kupowane za kilkanaście do trzydziestu tysięcy złotych.

Dlaczego używane auta miejskie i kompaktowe sprzedają się najszybciej?

Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu - im krócej ogłoszenie wisi w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem.
Czołówkę zdominowały auta, które od lat mają tę samą reputację: są przede wszystkim tanie w eksploatacji, sprawdzone i praktyczne.

Jak tłumaczy Karolina Topolova, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci AAA Auto, kierowcy szukają dziś przede wszystkim samochodów pewnych, ekonomicznych i niedrogich w utrzymaniu, a przy decyzji liczy się już znacznie więcej niż sama cena - koszty użytkowania, dostępność części, historia serwisowa i opinie o niezawodności konkretnej jednostki.

Kupujący używane auto w 2026 roku nie patrzy już tylko na kwotę w ogłoszeniu, lecz kalkuluje, ile model będzie kosztował przez kolejne lata. Volkswagen Polo piątej generacji, najtańszy z czołówki przy średniej cenie 17 tys. zł, broni się właśnie prostotą serwisu - standardowa wymiana oleju to 200-300 zł, części jest pod dostatkiem, a naprawi je każdy warsztat. Bliźniacza Skoda Fabia dokłada do tego większy bagażnik.

Zakup auta z rynku wtórnego. Na jakie usterki w silnikach trzeba uważać?

Reputacja silnika potrafi przesądzić o wszystkim, bo to najczęściej on decyduje o tym, czy tanie auto faktycznie takie pozostanie w dalszej eksploatacji.

Najlepiej widać to na przykładzie doładowanych jednostek koncernu VAG. Owiany złą sławą silnik 1.2 TSI z rodziny EA111, montowany w Polo sprzed liftingu, cierpi na awarię pod tytułem "rozciągnięty łańcuch rozrządu" czasem już przy 60-80 tys. km, co w skrajnym przypadku doprowadzić do zniszczenia silnika.

Iwona Kornatko z zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach zwraca uwagę na szerszy problem turbodoładowanych aut miejskich - ich osprzęt jest wrażliwy, a żywotność ograniczona.

Jak tłumaczy, turbina przy krótkich trasach i rzadkiej wymianie oleju potrafi domagać się regeneracji już w okolicach 80 tys. km, sygnalizując kłopot utratą mocy i nietypowymi dźwiękami spod maski.

Nowsze, dopracowane silniki 1.0 TSI z rodziny EA211 wypadają lepiej.

Silnik jest względnie przyzwoity jak na swoją klasę, ale gdybym miała wybierać, postawiłabym na jednostkę o większej pojemności. Jednostki 1.0 to małe silniki o krótszej żywotności i mniejszych przebiegach. Nie liczyłabym na to, że taki silnik przejedzie 500 tysięcy kilometrów
mówi Kornatko.

Podobnie jest przy Seacie Ibiza, dzielącym z Polo i Fabią tę samą płytę PQ25. Tu również doładowane jednostki TSI wymagają czujności - 1.2 TSI miewa kłopoty z łańcuchem rozrządu w okolicach 120 tys. km oraz z usterkami sterowania turbosprężarki.

Powtarzalnym tematem całej w całej rodzinie jest też pasek rozrządu, dla którego Volkswagen nie zawsze podaje sztywny termin wymiany. Zdaniem Kornatko bezpieczny moment na wymianę to okolice 180-200 tys. km lub co pięć-sześć lat.

Z kolei Yaris trzeciej generacji, najmłodszy i zarazem najdroższy z podium, kosztuje średnio 37,5 tys. zł - i to rzadki przypadek, gdy wysoka cena nie odstrasza. Nawet jego słabości są tanie w usunięciu: nieszczelna pompa wody w silniku 1.0 to wydatek rzędu 200-300 zł plus części, a łańcuch rozrządu jest konstrukcyjnie wytrzymały i nie ma wyznaczonego przebiegu wymiany. Broni się też hybryda, wokół której narosło najwięcej obaw - w większości nieuzasadnionych. Regeneracja pakietu baterii kosztuje zwykle 2-3 tys. zł, a pojedynczy moduł ogniw 200-350 zł, podczas gdy nowy pakiet w ASO to nawet 8-10 tys. zł. Przy aucie siedmio- czy dziesięcioletnim regeneracja niemal zawsze jest więc rozsądniejsza - jeśli w ogóle konieczna.

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Na co uważać, kupując popularne auto z rynku wtórnego?

W autach koncernu VAG powracającym tematem jest skrzynia DSG, zwłaszcza siedmiobiegowa wersja z suchym sprzęgłem - szarpanie i awarie mechatroniki pojawiają się zwykle między 80 a 120 tys. km. Bywają też fabryczne wpadki: część Fabii z lat 2017-2018 z silnikami benzynowymi schodziła z taśmy ze zbyt małą ilością oleju w skrzyni, co objawia się szumem podczas jazdy i wymaga pilnego sprawdzenia. Elektronika miejskich VW potrafi kaprysić - od centralnego zamka po czujniki parkowania.

Osobnym przypadkiem jest Ibiza, która w raporcie TÜV we wszystkich rocznikach wypada przy poważnych usterkach powyżej średniej. Przed zakupem warto obejrzeć w pierwszej kolejności sprężyny, amortyzatory i układ kierowniczy, a od drugiego badania technicznego również hamulce i szybko zużywające się tarcze. W starszych egzemplarzach dochodzi wyciek oleju i uszkodzone osłony tłumików, przez co dwunasto- i trzynastoletnie auta częściej oblewają badanie emisji spalin.

Które samochody używane sprzedają się najwolniej?

Najdłużej na nowego właściciela czekają drogie elektryki i auta premium - Toyota bZ4X aż 143 dni, Mercedes EQS 140 dni, a Audi RS7, przy średniej cenie przekraczającej 465 tys. zł, 120 dni. Powód jest prozaiczny: to auta młode, zwykle nieprzekraczające czterech lat, a więc bardzo drogie, adresowane do wąskiej grupy kupujących.

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