Spis treści: Jakie są najszybciej sprzedające się samochody używane w Polsce? Dlaczego używane auta miejskie i kompaktowe sprzedają się najszybciej? Zakup auta z rynku wtórnego. Na jakie usterki w silnikach trzeba uważać? Na co uważać, kupując popularne auto z rynku wtórnego? Które samochody używane sprzedają się najwolniej?

Jakie są najszybciej sprzedające się samochody używane w Polsce?

Ranking obejmuje modele sprzedane od stycznia do maja 2026 roku w liczbie co najmniej 5 tys. egzemplarzy.

Na jego czele stoją Skoda Fabia i Volkswagen Polo ze średnim czasem sprzedaży 29 dni, tuż za nimi Toyota Yaris z wynikiem 30 dni. Dalej między innymi Honda Civic, Seat Ibiza, Toyota Auris i Avensis, Citroen Berlingo, Opel Corsa oraz VW Golf, wszystkie w przedziale 32-34 dni.

Co rzuca się w oczy? Oczywiście to, że to niemal wyłącznie auta miejskie i kompaktowe, w większości kilkunastoletnie, kupowane za kilkanaście do trzydziestu tysięcy złotych.

Dlaczego używane auta miejskie i kompaktowe sprzedają się najszybciej?

Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu - im krócej ogłoszenie wisi w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem.

Czołówkę zdominowały auta, które od lat mają tę samą reputację: są przede wszystkim tanie w eksploatacji, sprawdzone i praktyczne.

Jak tłumaczy Karolina Topolova, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci AAA Auto, kierowcy szukają dziś przede wszystkim samochodów pewnych, ekonomicznych i niedrogich w utrzymaniu, a przy decyzji liczy się już znacznie więcej niż sama cena - koszty użytkowania, dostępność części, historia serwisowa i opinie o niezawodności konkretnej jednostki.

Kupujący używane auto w 2026 roku nie patrzy już tylko na kwotę w ogłoszeniu, lecz kalkuluje, ile model będzie kosztował przez kolejne lata. Volkswagen Polo piątej generacji, najtańszy z czołówki przy średniej cenie 17 tys. zł, broni się właśnie prostotą serwisu - standardowa wymiana oleju to 200-300 zł, części jest pod dostatkiem, a naprawi je każdy warsztat. Bliźniacza Skoda Fabia dokłada do tego większy bagażnik.

Zakup auta z rynku wtórnego. Na jakie usterki w silnikach trzeba uważać?

Reputacja silnika potrafi przesądzić o wszystkim, bo to najczęściej on decyduje o tym, czy tanie auto faktycznie takie pozostanie w dalszej eksploatacji.

Najlepiej widać to na przykładzie doładowanych jednostek koncernu VAG. Owiany złą sławą silnik 1.2 TSI z rodziny EA111, montowany w Polo sprzed liftingu, cierpi na awarię pod tytułem "rozciągnięty łańcuch rozrządu" czasem już przy 60-80 tys. km, co w skrajnym przypadku doprowadzić do zniszczenia silnika.

Iwona Kornatko z zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach zwraca uwagę na szerszy problem turbodoładowanych aut miejskich - ich osprzęt jest wrażliwy, a żywotność ograniczona.

Jak tłumaczy, turbina przy krótkich trasach i rzadkiej wymianie oleju potrafi domagać się regeneracji już w okolicach 80 tys. km, sygnalizując kłopot utratą mocy i nietypowymi dźwiękami spod maski.

Nowsze, dopracowane silniki 1.0 TSI z rodziny EA211 wypadają lepiej.

Silnik jest względnie przyzwoity jak na swoją klasę, ale gdybym miała wybierać, postawiłabym na jednostkę o większej pojemności. Jednostki 1.0 to małe silniki o krótszej żywotności i mniejszych przebiegach. Nie liczyłabym na to, że taki silnik przejedzie 500 tysięcy kilometrów

Podobnie jest przy Seacie Ibiza, dzielącym z Polo i Fabią tę samą płytę PQ25. Tu również doładowane jednostki TSI wymagają czujności - 1.2 TSI miewa kłopoty z łańcuchem rozrządu w okolicach 120 tys. km oraz z usterkami sterowania turbosprężarki.

Powtarzalnym tematem całej w całej rodzinie jest też pasek rozrządu, dla którego Volkswagen nie zawsze podaje sztywny termin wymiany. Zdaniem Kornatko bezpieczny moment na wymianę to okolice 180-200 tys. km lub co pięć-sześć lat.

Z kolei Yaris trzeciej generacji, najmłodszy i zarazem najdroższy z podium, kosztuje średnio 37,5 tys. zł - i to rzadki przypadek, gdy wysoka cena nie odstrasza. Nawet jego słabości są tanie w usunięciu: nieszczelna pompa wody w silniku 1.0 to wydatek rzędu 200-300 zł plus części, a łańcuch rozrządu jest konstrukcyjnie wytrzymały i nie ma wyznaczonego przebiegu wymiany. Broni się też hybryda, wokół której narosło najwięcej obaw - w większości nieuzasadnionych. Regeneracja pakietu baterii kosztuje zwykle 2-3 tys. zł, a pojedynczy moduł ogniw 200-350 zł, podczas gdy nowy pakiet w ASO to nawet 8-10 tys. zł. Przy aucie siedmio- czy dziesięcioletnim regeneracja niemal zawsze jest więc rozsądniejsza - jeśli w ogóle konieczna.

Na co uważać, kupując popularne auto z rynku wtórnego?

W autach koncernu VAG powracającym tematem jest skrzynia DSG, zwłaszcza siedmiobiegowa wersja z suchym sprzęgłem - szarpanie i awarie mechatroniki pojawiają się zwykle między 80 a 120 tys. km. Bywają też fabryczne wpadki: część Fabii z lat 2017-2018 z silnikami benzynowymi schodziła z taśmy ze zbyt małą ilością oleju w skrzyni, co objawia się szumem podczas jazdy i wymaga pilnego sprawdzenia. Elektronika miejskich VW potrafi kaprysić - od centralnego zamka po czujniki parkowania.

Osobnym przypadkiem jest Ibiza, która w raporcie TÜV we wszystkich rocznikach wypada przy poważnych usterkach powyżej średniej. Przed zakupem warto obejrzeć w pierwszej kolejności sprężyny, amortyzatory i układ kierowniczy, a od drugiego badania technicznego również hamulce i szybko zużywające się tarcze. W starszych egzemplarzach dochodzi wyciek oleju i uszkodzone osłony tłumików, przez co dwunasto- i trzynastoletnie auta częściej oblewają badanie emisji spalin.

Które samochody używane sprzedają się najwolniej?

Najdłużej na nowego właściciela czekają drogie elektryki i auta premium - Toyota bZ4X aż 143 dni, Mercedes EQS 140 dni, a Audi RS7, przy średniej cenie przekraczającej 465 tys. zł, 120 dni. Powód jest prozaiczny: to auta młode, zwykle nieprzekraczające czterech lat, a więc bardzo drogie, adresowane do wąskiej grupy kupujących.