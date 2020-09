NOWE SAMOCHODY |

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych słyną z zamiłowania do dużych i wygodnych aut. Nic więc dziwnego, że luksusowe SUV-y cieszą się tam dużą popularnością. Przedstawiamy listę 10 aut tej klasy, które były najchętniej kupowane przez Amerykanów w pierwszej połowie 2020 roku.

Podobnie jak przed rokiem, Lexus RX pozostaje najchętniej kupowanym luksusowym SUV-em w Stanach Zjednoczonych. Od stycznia do końca czerwca amerykański oddział Lexusa sprzedał ponad 36,8 tys. egzemplarzy tego auta – informuje portal Motor Illustrated. RX jest tak popularny, że znajduje się również w czołówce całego rynku aut osobowych klasy premium w USA. Jedynym modelem, który wyprzedza dużego Lexusa w tej kategorii, jest Tesla Model 3. Lexus RX to samochód dobrze znany również europejskim klientom. W USA auto jest oferowane jednak w nieco innych wariantach silnikowych. W Polsce obok 313-konnego napędu hybrydowego znajdziemy turbodoładowany motor R4 2.0 o mocy 238 KM. Na amerykańskim rynku zastępuje go około 300-konna V-szóstka. I w Europie, i w USA auto można mieć też w 7-osobowym wariancie RX L o długości 5 m.