Najpopularniejsze auta miejskie 2020 roku

Prezentujemy pierwszą piątkę najpopularniejszych modeli z segmentu B. To samochody idealne do miasta, lecz, w przeciwieństwie do najmniejszych pojazdów segmentu A, umożliwiające również nieco dłuższe podróże. Z danych IBRM SAMAR wynika, że przez pierwsze miesiące 2020 roku - w okresie od stycznia do końca maja najwięcej w segmencie B zarejestrowano samochodów marek Toyota, Skoda, Renault, Dacia i Hyundai.