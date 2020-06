NOWE SAMOCHODY |

W związku z epidemią koronawirusa wielu z nas nie poleci w tym roku na wycieczki zagraniczne, a wyborem numer jeden będą wczasy krajowe. Jeśli na wakacyjny urlop chcesz pojechać własnym samochodem, jest dosłownie ostatni dzwonek, aby zamówić auto. Odpowiadając na liczne zapytania użytkowników odnośnie najkorzystniejszego samochodu na wakacje dla popularnego modelu rodziny 2+2, analitycy Carsmile przygotowali zestawienie 9 modeli aut. Specjaliści przedstawili po trzy modele w trzech kategoriach cenowych, od aut budżetowych, przez segment medium aż po samochody z segmentu premium. Dzięki temu, każdy powinien znaleźć tu optymalne rozwiązanie dla swojej rodziny.

Renault Clio kombi Niewiele jest na rynku samochodów, które tak dobrze łączą możliwości przewozowe z miejską użytecznością na co dzień. Ale prawda jest też taka, że bardzo mało jest producentów, którzy mają w swojej ofercie auta miejskiego segmentu B z nadwoziem kombi. Jednym z nich jest Renault. Jego Clio Kombi może się poszczycić bagażnikiem o pojemności 445 l, który idealnie spisze się podczas wakacyjnego wyjazdu. W kabinie pojazdu bez trudu pomieści się rodzina 2+2. Ten model nie jest kłopotliwy, gdy trzeba nim zaparkować w zatłoczonym kurorcie, a do tego niewiele pali. Wersja z silnikiem 0.9 TCe o mocy 90 KM zadowala się średnio, według danych producenta, 4,9 litrami benzyny na 100 km. W zestawieniu znalazła się wersja Alize, która ma na pokładzie m.in. radio z bluetooth i USB, system wspomagania nagłego hamowania, tempomat, klimatyzację, relingi dachowe, uchwyty ISOFIX z tyłu oraz światła do jazdy dziennej.