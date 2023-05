Reklama

Sportowe modele Renault od lat oznaczane były skrótem R.S., który pochodził od słów Renault Sport i odnosił się do działu francuskiej firmy, który zajmował się sportem. Wprowadzono również wersję wyposażeniową R.S. Line, która cechowała się sportową stylizacją.

Alpine wróciło i ma ambitne plany

Jednak kilka lat temu Francuzi podjęli decyzję o reaktywowaniu marki Alpine, która zniknęła z rynku w 1995 roku.

Pierwszy pojazd Alpine - A110 - debiutował w marcu 2017 roku . Dziś ten samochód wciąż jest jedynym modelem Alpine, występując przy tym w kilku wersjach. Natomiast plany Francuzów są ambitne. Na 2024 rok zaplanowano premierę hot-hatcha Alpine, rok później pojawi się sportowy SUV, a w 2026 roku debiutować ma następca A110.

Wszystkie nowe modele Alpine będą mieć napęd elektryczny, ale jak powiedział Interii dyrektor generalny Alpine Laurent Rossi, marka pracuje również na technologią wodorową i paliw syntetycznych, uważając, że w przypadku samochodów sportowych zasilanie bateryjne to za mało.

Esprit Alpine zastąpiło R.S Line

W związku z rozwojem Alpine w 2021 roku zapadła decyzja, by zrezygnować z oznaczenia R.S Line na rzecz Espirt Alpine. Oznaczało to również koniec dywizji Renault Sport. Było to logiczna decyzja, dwie sportowe marki w portfolio jednego koncernu nie miały sensu, a to właśnie z Alpine Renault wiąże plany i nadzieje.

Testowany w naszej redakcji od dłuższego czasu Renault Austral to właśnie wersja Esprit Alpine. Czym wyróżnia się ten samochód?

Jaki jest Renault Austral Esprit Alpine?

Przede wszystkim sportowymi akcentami stylistycznymi. Samochód ma deskę rozdzielczą pokrytą miękką pianką, elementy dekoracyjne z alcantary przeszytej niebieską nicią, tapicerkę materiałową z elementami alcantary z niebieskimi przeszyciami, czarne relingi dachowe i logotypy Renault w kolorze czarnym.

Ponadto na błotnikach oraz zagłówkach foteli znajdziemy stylizowane A, czyli logo Alpine. Testowy egzemplarz posiada jeszcze matowy lakier, który nadaje mu "bojowego" wyglądu, ale to jest już opcja dodatkowa.

Austral jest pierwszy, ale nie ostatni

Austral to pierwszy model Renault dostępny jako Esprit Alpine. Plany zakładają, że w sportowo stylizowanych odmianach Esprit Alpine będą wszystkie nowe modele francuskiej marki - na początek Espace i Rafale.

Ile kosztuje Austral Esprit Alpine?

A ile trzeba zapłać chcąc cieszyć się samochodem Esprit Alpine? Cennik Australa obejmuje obecnie dwie odmiany dostępne z wersji Esprit Alpine. Pierwsza oparta jest na poziomie wyposażenia Techno i kosztuje 158 900 zł. Natomiast druga, testowana, oparta na wersji Iconic, jest wyceniona na 180 900 zł.

Obie odmiany różnią się wyposażeniem, natomiast napęd jest ten sam - źródłem mocy jest układ hybrydowy typu mild oparty na doładowanym silniku benzynowym 1.3 o mocy 160 KM, który współpracuje z automatyczną bezstopniową skrzynią biegów i napędza wyłącznie koła przednie.

