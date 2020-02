Volkswagen Golf GTD z niezwykle czystym silnikiem

Na salonie w Genewie na początku marca zadebiutuje Volkswagen Golf GTD. To kolejny dowód, że jeszcze diesle nie zginęły...

Zdjęcie Volkswagen Golf GTD /

Skrót GTD dobrze jest znany fanom Volkswagena. Pierwszy Golf GTD pojawił się w 1982 roku, była to najmocniejsza odmiana tego modelu z silnikiem wysokoprężnym.



Taka sama koncepcja kryje się za Golfem GTD obecnie, niemal 40 lat później. Jednak oprócz osiągów, dziś ważne jest jeszcze jedno - ekologia. Dlatego producent podkreśla, że nowa generacja będzie nie tylko sportowa, ale również ekonomiczna, a tym samym będzie cechować niską emisją CO2.



Szczegółów dotyczących mocy czy osiągów jeszcze brak. Wiadomo za to, samochód otrzyma nowy katalizator SCR z podwójnym wtryskiem czynnika AdBlue, dzięki czemu emisja tlenków azotu (NOx) ma zostać zdecydowanie zredukowana.



Volkswagen zapewnia, że diesel Golfa GTD ma być nie tylko jednym z najczystszych silników wysokoprężnych na świecie, ale jednym z najczystszych silników spalinowych w ogóle!



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia generacja Volkswagena Golfa GTD była napędzana silnikiem 2.0 TDI o mocy 184 KM. Jaką moc będzie miał nowy silnik, przekonamy się już na początku marca. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to równe 200 KM.