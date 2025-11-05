W skrócie Toyota Aygo X otrzymała nowy, hybrydowy napęd 1.5 Hybrid Dynamic Force, co pozytywnie wpłynęło na osiągi i ekonomię spalania.

Zmodyfikowano wygląd zewnętrzny oraz wnętrze auta, wprowadzono nowe wersje kolorystyczne i lepsze wyposażenie.

Ceny po liftingu wyraźnie wzrosły, podstawowa wersja kosztuje teraz 82 900 zł, ale oferuje bogatsze wyposażenie.

Zmianie w Toyocie Aygo X uległa przede wszystkim napęd. Coraz ostrzejsze normy emisji spalin zmusiły Toyotę do wycofania trzycylindrowego wolnossącego silnika 1.0 i zastąpienia go hybrydowym napędem 1.5 Hybrid Dynamic Force. Ten napęd, znany już Yarisa, ma zużywać w cyklu WTP 3,8 l benzyny na 100 km, dzięki czemu emisja CO2 ma wynieść 85 g na kilometr. Wcześniejszy silnik emitował 108 g/km, a przekroczenie 95 g/km oznacza naliczenie akr.

Toyota Aygo X z nowym napędem. Osiągi

Wraz ze zmianą napędu poprawie uległy również osiągi. Moc wzrosła o 44 KM, z 72 do 116 KM, dzięki czemu czas potrzebny na rozpędzenie do 100 km/h spadł aż o 6 sekund, wcześniej wartość ta wynosiła 15,6 s, teraz natomiast producent deklaruje zaledwie 9,2 s.

Przy okazji liftingu Aygo X otrzymało zmodernizowane zawieszenie, pojawiły się nowe stabilizatory, sprężyny i amortyzatory. W dalszym ciągu pojazd ma mieć najniższy w swojej klasie (autosegment A) promień skrętu, tj. 4,7 m. Pojemność bagażnika pozostała na poziomie 231 l, akumulator udało się zmieścić pod tylną kanapą.

Aygo X po liftingu już nie jest taka mała

Hybrydowy napęd ze spalinowym silnikiem o pojemności 1.5 ma znacznie większe wymiary niż wcześniej stosowana jednostka 1.0. W efekcie konieczne było przebudowanie całej przedniej części Aygo X, przedni zwis zwiększono aż o 7,6 cm. Samochód otrzymał również całkowicie nowy przedni pas.

W wersji podstawowej dostępne są cztery nowe warianty kolorystyczne:

Cinnamon (Cynamon);

Jasmine (Jaśmin);

Tarragon (Estragon);

Lavandula (Lawenda).

Do tego odmiana GR Sport będzie również dostępna w pakiecie kolorystycznym Mustard (musztarda). Łącznie więc będzie można odebrać Aygo X w 11 odmianach kolorystycznych.

Największą nowością w kabinie jest większy ekran centralny materiały prasowe

Niewielkim zmianom uległo wnętrze najmniejszej Toyoty. Kierowca ma do dyspozycji większy wyświetlacz o rozdzielczości 7 cali oraz nowy panel sterowania klimatyzacją. To w standardzie, opcjonalna natomiast jest ładowarka indukcyjna. Jeśli chodzi o klimatyzację to znowu, standardową będzie klimatyzacja automatyczna, natomiast opcjonalną klimatyzacja dwustrefowa.

Poprawie, zdaniem producenta, uległo także wyciszenie. Dzięki izolacjom maski i wygłuszeniu deski rozdzielczej w środku ma być ciszej. Droższe wersje wyposażeniowe otrzymały nawet grubsze szyby.

Toyota Aygo X z tyłu praktycznie się nie zmieniła materiały prasowe

Toyota Aygo X po liftingu jest droższa i to znacznie

Niestety, w parze ze zmianami idą wyższe i to znacznie ceny. Podstawowa wersja Active wyceniona została na 82.900 zł, wcześniej najtańsza była odmiana Comfort, za którą płaciliśmy 70 900 zł. W wersji Active w standardzie otrzymujemy 17-calowe felgi stalowe, automatyczną klimatyzację, kierownicę pokrytą skórą syntetyczną, system multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem (9 cali) i kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi.

Aygo X po liftingu w wersji Comfort ma kosztować 85 900 zł, a samochód posiada 17-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele przednie i podświetlenie w przestrzeni bagażowej. Obie wersje dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych - Pure White, Eclipse Black i Celestial Grey. Dwie ostatnie za dopłatą w wysokości 2 tys. zł.

Ostatnią odmianą jest wersja Style, której ceny zaczynają się od 92 800 zł (wcześniej 79 900 zł). Tę wersję można doposażyć w pakiety Smart (3 tys. zł; czujniki parkowania oraz inteligentny kluczyk), VIP (11 tys. zł; automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja, inteligentny kluczyk, 18-calowe czarne felgi aluminiowe, system multimedialny Toyota Smart Connect) oraz GR Sport (16 tys. zł; zmieniony przedni grill, zawieszenie z kolumnami MacPhersona, 18-calowe felgi aluminiowe oraz dodatki z tańszych pakietów).

Toyota Aygo X to trzecia generacja najmniejszego auta w gamie Toyoty. Zastąpiła w 2022 r. II generację modelu. Pierwsza generacja Aygo pojawiła się w 2005 r.

