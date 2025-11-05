W skrócie Skoda zaprezentowała limitowaną edycję Fabii 130 Sport z najmocniejszym w historii silnikiem 1.5 TSI EVO2 oraz sportowym zawieszeniem.

Auto oferuje udoskonalony układ napędowy, rozbudowaną kontrolę trakcji i sportowe wnętrze inspirowane rajdowymi tradycjami marki.

Fabia 130 Sport jest już dostępna w polskich salonach w czterech kolorach, a ceny rozpoczynają się od 128 300 zł.

Z okazji 130-lecia istnienia marki Skoda postanowiła uczcić jubileusz w wyjątkowy sposób - wprowadzając do oferty sportową wersję Fabii o nazwie 130 Sport. To nie tylko edycja pamiątkowa, ale też najbardziej dynamiczna Fabia w historii. Dzięki licznym modyfikacjom w układzie napędowym auto potrafi rozpędzić się aż do 228 km/h.

Skoda Fabia 130 Sport. Na pokładzie 1.5 TSI EVO2

Pod maską Fabii 130 Sport pracuje ulepszony silnik 1.5 TSI EVO2, który przeszedł szereg modyfikacji. Zmieniono m.in. kolektor dolotowy, tłumik drgań oraz wahacze, co pozwoliło uzyskać lepszą reakcję na gaz i większą moc. Jednostka osiąga 130 kW, czyli około 180 KM, przy 5750-6000 obr./min, a 250 Nm momentu obrotowego dostępne jest w szerokim zakresie od 1500 do 4000 obr./min.

Nowa Fabia 130 Sport to najszybszy hatchback w historii marki materiały prasowe

Ulepszono także siedmiobiegową skrzynię DSG. Przeprogramowano punkty zmiany biegów, a w trybie Sport pojawiły się podwójne redukcje, które poprawiają płynność i szybkość przełożeń. Dostosowano również ustawienia podczas hamowania, by auto szybciej odzyskiwało prędkość. Standardem w Fabii 130 Sport jest sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm wraz z 18-calowymi felgami. Udoskonalono także układ kierowniczy - jak zapewnia producent - teraz reaguje dokładniej, oferując wyraźniejsze wyczucie toru jazdy.

ASR Sport + ESC Sport pozwala na większy poślizg

To jednak nie koniec. Fabia 130 Sport otrzymała dwustopniowy system kontroli dynamiki, obsługiwany z poziomu menu pojazdu. Funkcja umożliwia całkowite wyłączenie systemu ASR, co pozwala na kontrolowany poślizg kół w określonych warunkach drogowych. W trybie ASR Sport + ESC Sport kierowca ma do dyspozycji szerszy zakres poślizgu, przy jednoczesnym późniejszym uruchamianiu systemu ESC.

Wnętrze Fabii 130 Sport zostało zaprojektowane tak, aby zapewniać komfort i pozwalać odczuć emocje. materiały prasowe

Także wnętrze pojazdu zostało dostosowane do sportowego charakteru. Nowe fotele z elektryczną regulacją i bocznym podparciem mają zapewniać wysoki komfort i stabilność w dynamicznej jeździe. Trójramienna kierownica wielofunkcyjna, stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne elementy dekoracyjne tworzą usportowioną stylistykę kabiny.

Skoda Fabia 130 Sport. Poznaliśmy polskie ceny

Nowa Skoda Fabia 130 Sport dostępna jest w czterech kolorach nadwozia: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Sportowy charakter auta podkreślają dodatkowe akcenty stylistyczne - przedni i tylny spojler, dyfuzor oraz ciemne klosze reflektorów. Tył pojazdu zdobi czarny pas inspirowany rajdową Fabią Rally2, znany już z poprzednich edycji specjalnych.

Całość uzupełniają podwójne końcówki układu wydechowego umieszczone pod dyfuzorem, nadające modelowi bardziej dynamicznego wyglądu. Cena bazowej wersji Fabii 130 Sport zaczyna się od 128 300 zł.

