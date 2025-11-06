Spis treści: Jetour Dashing. Dwa silniki, dobre wyposażenie i zaskakująca cena Jetour X70 Plus. Duży SUV z ceną od 124 900 zł. Jakie silniki i wyposażenie? Jetour T2 - chiński Defender z rewelacyjną ceną. Jaki silnik i wyposażenie? Co z częściami do chińskich samochodów? Jaka gwarancja na Jetoura?

W Polsce oficjalnie zadebiutował Jetour. Teoretycznie mamy do czynienia z bardzo młodym producentem, bo sama marka stworzona została w 2018. Trzeba jednak wiedzieć, że jej właścicielem jest Grupa Chery Automobile, do której należą też dobrze już znane nad Wisłą marki Omoda, Jaecoo czy - samo Chery.

Co ciekawe, polskim importerem Jetoura nie jest koncern Chery, ale prywatna grupa Asian Automotive Distribution Center, wywodząca się w istocie ze zrzeszenia dealerów działających na terenie całego kraju.

Oznacza to, że nabywcy nie powinni się martwić np. o dostęp do serwisu czy część zamiennych. AADC odpowiada w Polsce m.in. za sprzedaż marki KGM (wcześniej SsangYong), a w swoim chińskim portfolio ma m.in. marki: Honghi, Bestune, Forthing, DFSK czy lubianego przez polskich nabywców BAIC-a.

Jetour Dashing. Dwa silniki, dobre wyposażenie i zaskakująca cena

Jak informuje w rozmowie z Interią Łukasz Walkiewicz z Jetoura, samochody można już zamawiać, a obecna sieć dealerska obejmuje 12 punktów sprzedaży. Do końca roku ma być ich już 20, a docelowo - do połowy 2026 roku - sieć dealerska Jetoura w Polsce liczyć ma już 30 salonów.

Polską ofertę Jetoura otwiera model Dashing czyli pełnoprawny SUV segmentu C. Auto mierzy 4590 mm długości, 2900 mm szerokości i 2685 mm wysokości. Rozstaw osi to 2720 mm.

Jetour Dashing.

Klienci mają do wyboru dwie wersje napędowe. Bazowa ma pod maską turbodoładowaną jednostkę 1.5 turbo, generującą 156 KM (5500 obr./min) i 230 Nm (1750-4000 obr./min). Standardem jest sześciostopniowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów.

Mocniejszy wariant, napędzany jest silnikiem 1.6T, który rozwija 197 KM (5500 obr./min) i 290 Nm (2000 a 4000 obr./min). W tym przypadku moc przenoszona jest poprzez dwusprzęgłową skrzynię o siedmiu przełożeniach.

W bazowej odmianie 1.5T znajdziemy m.in. klimatyzację jednostrefową oraz nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń. Wariant 1.6T posiada dwustrefową klimatyzację z filtrem przeciwpyłowym PM2.5 oraz dodatkowy wyświetlacz temperatury zewnętrznej, poziomu pyłów zawieszonych (PM2.5) oraz obecności tlenku węgla, umieszczony w drzwiach przednich. W mocniejszej odmianie standardem jest również adaptacyjny tempomat.

Ceny? Za Jetoura Dashinga 1.5T zapłacić trzeba od 112 900 zł. Bogatsza odmiana z silnikiem o pojemności 1,6 l wyceniona została na 129 900 zł.

Jetour X70 Plus. Duży SUV z ceną od 124 900 zł. Jakie silniki i wyposażenie?

W ofercie Jetoura znajdziemy też większy model - Jetour X70 Plus. Mierzące 4724 mm długość, 1900 mm szerokość i 1720 mm wysokość auto (rozstaw osi to 2720 mm) to ciekawa alternatywa dla rodzin i groźny konkurent m.in. dla MG HS. Co ważne, bez względu na wersję napędową Jetour X70 Plus oferuje siedem miejsc, dwa dodatkowe chowają się w podłodze bagażnika.

Jetour X70 PLus

Tak samo jak w przypadku mniejszego Dashinga, klienci mają do wybory odmiany 1.5T (156 KM - 6 biegów i przekładnia DCT) i 1.6T (197 KM - 7 biegów i przekładnia DCT, w tym wariancie z łopatkami do ręcznej zmiany przełożeń).

Ceny bazowej odmiany startują od 124 900 zł. Za taką kwotę otrzymamy m.in. elektronicznie sterowaną klimatyzację z filtrem przeciwpyłkowym i nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń.

Na 144 900 zł wyceniono lepiej wyposażoną odmianę 1.6T. W jej przypadku standardowe wyposażenie obejmuje m.in.: adaptacyjny tempomat, system bezkluczykowego dostępu, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika i panoramiczne okno dachowe.

Jetour T2 - chiński Defender z rewelacyjną ceną. Jaki silnik i wyposażenie?

Najciekawszy z trójki zaprezentowanych samochodów wydaje się Jetour T2, który zdaje się mieć zagwarantowany status rynkowego hitu. Samochód o terenowym charakterze, w którego kształtach odnaleźć można inspirację takimi ikonami, jak Land Rover Defender czy Toyota Land Cruiser, wyceniono na 174 900 zł.

To rewelacyjnie skalkulowana oferta jeśli wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z mierzącym 4785 mm długości (4612 mm bez osłony koła zapasowego) pojazdem z napędem na cztery koła i silnikiem o mocy ponad 200 KM.

Jetour T2

Pod maską T2 pracuje turbodoładowany silnik o pojemności 2,0 l. Jednostka generuje 254 KM ( 5500 obr./min) i 390 Nm (1750-4000 obr./min). Standardem jest system napędu na obie osie Real Time 4WD i 7-biegowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT.

Wyposażenie standardowe Jetoura T2 obejmuje m.in.:

dwustrefową klimatyzację z filtrem przeciwpyłowym,

podgrzewaną przednią szybę i dysze wycieraczek,

adaptacyjny tempomat,

system bezkluczykowego dostępu,

elektrycznie dociągane drzwi bagażnika.

Co z częściami do chińskich samochodów? Jaka gwarancja na Jetoura?

Przedstawiciele AADC przekonują, że klienci nie muszą obawiać się np. dostępu do części zamiennych.

W przypadku Jetoura chcemy zrobić dokładnie to, co robimy z BAIC. Własny magazyn wewnętrzny, w którym dostępne będzie około 80 proc. – 90 proc. części, i te części będą tak naprawdę na już

W przypadku BAIC-a jest to magazyn zlokalizowany pod Warszawą, a wysyłka części trwa z reguły do 24 godzin. Znajdziemy w nim również części blacharskie, jak błotniki, zderzaki czy np. reflektory, które najczęściej cierpią w przypadku kolizji

Jeśli do godziny 16. dealer zamówi części , otrzyma je następnego dnia

W Polsce samochody marki Jetour objęte będą siedmioletnią gwarancją limitowaną przebiegiem 150 tys. km. Pierwsze samochody powinny trafić do nabywców jeszcze przed końcem roku.

