Cupra Born. Polskie ceny elektrycznego auta

Premiery Cupra Born - elektryk o sportowym image'u

W pierwszej kolejności polscy klienci będą mogli zapoznać się z wariantem o mocy 204 KM i pojemności akumulatora 58 kWh, który będzie oferowany w racie miesięcznej 1 699 zł lub cenie 167 900 zł. Od 2022 roku dostępna będzie wersja o mocy 150 KM z akumulatorem 45 kWh, a także wprowadzony zostanie pakiet e-Boost podwyższający moc silnika do 231 KM, sprzedawany z akumulatorem o pojemności 58 kWh w cenie 174 200 zł oraz 77 kWh w cenie 197 500 zł.

Cupra Born oparta jest na platformie MEB koncernu Volkswagen i stanowi bliźniaczy model Volkswagen ID.3. Wymiary pojazdu to 4322 mm długości, 1809 mm szerokości i 1540 mm wysokości. Rozstaw osi mierzy dokładnie 2767 mm.



Platforma MEB umożliwia zabudowanie baterii w podłodze. Dzięki temu auto charakteryzuje się stosunkowo dużym rozstawem osi, płaską podłogą kabiny pasażerskiej i obszernym wnętrzem.

Cupra Born - ponad 500 km zasięgu

Born na początek będzie miał do 424 km zasięgu, ale dzięki sprzedawanemu od 2022 roku pakietowi e-Boost odległość ta zwiększy się nawet do 540 km. Dodatkowo, zaledwie 7 minut ładowania wystarczy, aby wydłużyć trasę o kolejne 100 km, oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy naprawdę szybką ładowarkę, co w polskich warunkach będzie bardzo trudne.

Cupra Born - w stronę ekologii

Born to pierwszy model Cupry zaprojektowany i wyprodukowany z koncepcją neutralności pod względem emisji CO2. Podczas całego procesu produkcji samochodu, w łańcuchu dostaw wykorzystywana jest energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. Pozostałe emisje są kompensowane poprzez inwestycje środowiskowe.

We wnętrzu pojazdu wykorzystano materiały z recyklingu. Centralna część foteli kubełkowych jest wykonana z przędzy SEAQUAL YARN, pochodzącej z tworzyw sztucznych z dna mórz i oceanów oraz zanieczyszczonych plaż. W panelach drzwi i podłokietnikach wykorzystano inne mikrowłókno pochodzące z recyklingu - DINAMICA.

