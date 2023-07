Volvo EX30 debiutuje nad Wisłą. To na tej platformie ma powstać Izera

Spis treści: 01 Nowe Volvo EX30 - inne, ale ciągle podobne

Volvo nie rzuca słów na wiatr. Szwedzki producent obiecał nam wielką transformację, a elektryczne nowości są świadectwem tego, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Nad Wisłą zadebiutowało właśnie Volvo EX30, czyli najmniejszy w gamie elektryk, który został zaprojektowany na nowej płycie podłogowej SEA. To ta sama konstrukcja, z której ElectroMobility Poland ma skorzystać do budowy Izery. Miejska nowość przyciąga spojrzenia, oferuje spory zasięg, niezłe osiągi, a przy tym wszystkim jest bardzo konkurencyjnie wycenione. Po pierwszym spotkaniu z tym modelem, nie mam wątpliwości, że przed konkurencją stoi nie lada wyzwanie.

Nowe Volvo EX30 - inne, ale ciągle podobne

Volvo EX30 jest trzecim kompaktowym elektrykiem w gamie producenta i na ten moment najmniejszym. Swoim designem otwiera nowy rozdział, ale na karoserii wciąż znajdziemy sporo charakterystycznych dla innych SUV-ów marki elementów tj. LED-owe światła w kształcie młotów Thora, wyraźnie narysowane nadkola i tylne lampy, przypominające poroże łosia.

Volvo EX30. Polska premiera 1 / 15 Volvo EX30 zaprezentowane w Polsce Źródło: materiały prasowe Autor: Volvo

Jak tłumaczy producent, EX30 powstało z myślą o młodszych odbiorcach, dlatego obok klasycznych kolorów takich jak czerń, biel, czy szarość, w ofercie znalazły się żywe barwy nadwozia tj. Cloud Blue czy Moss Yellow. Szeroką paletę lakierów uzupełnia oferta felg - są 18-, 19- i nawet 20-calowe.

Nowe Volvo EX30 - najmniejszy w gamie

Szwedzka nowość to najmniejszy model w gamie od czasów C30. Względem XC40 Recharge jest o 192 mm krótsze (4233 mm), o 2mm węższe (2032 mm) oraz o 109 mm niższe (1549 mm, jednak rozstaw osi ma zaledwie o 40 mm mniejszy (2650 mm). W efekcie, przy zauważalnie mniejszym gabarycie, wciąż oferuje racjonalną ilość przestrzeni.

Zdjęcie Volvo EX30 zaprezentowane w Polsce / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Tam gdzie siedzi kierowca tego miejsca jest naprawdę sporo, jednak kiedy zająłem miejsce za samym sobą - a mierzę 183 cm wzrostu - brakowało mi kilku centymetrów na kolana. Krótka trasa byłaby do przeżycia, jednak po kilku godzinach wyższe osoby mogłyby zacząć odczuwać mały dyskomfort. Bagażnik ma 319 litrów pojemności, jednak pod maską znajdziemy jeszcze mały schowek - tam jednak najczęściej będą podróżować kable do ładowania.

Zdjęcie Volvo EX30 zaprezentowane w Polsce / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowe Volvo EX30 - kokpit nowej ery

W środku jest świeżo. Jest nowa kierownica, wielki pionowy ekran, a przed kierowcą nie ma żadnego wyświetlacza. To dlatego, że wszystkie informacje znajdziemy teraz na centralnie umieszczonym ekranie. Trochę schowków, podłokietnik, lewitujący uchwyt na napoje i - jak to w elektrykach bywa - sporo miejsca na szpargały, torebki i telefony. Kokpit jest przemyślany i prosty w obsłudze, a wykorzystane do budowy auta materiały, zarówno te na zewnątrz (17 proc. stali i 25 proc. aluminium), jak i w środku (17 proc. tworzyw sztucznych), pochodzą z recyklingu.

Zdjęcie Volvo EX30 zaprezentowane w Polsce / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowe Volvo EX30 - osiągi i zasięg

Miejska nowość Volvo jest zbudowana na nowej płycie podłogowej SEA, opracowanej przez chiński koncnern Geely. Po ofercie EX30 widać, że ta architektura daje spore możliwości. Szwedzki maluch występuje w trzech wersjach napędowych: Single motor i Single Motor long range - te dwie mają napęd na tylną oś, oraz Twin Motor Performance z napędem na wszystkie koła, który pierwszą setkę rozwija w 3,9 sekundy.

Volvo EX30 - wersje i osiągi Wersja Single Motor RWD Single Motor Long Range RWD Twin Motor Performance AWD Moc 272 KM 272 KM 428 KM Akumulator 59 kWh 69 kWh 69 kWh Zasięg (WLTP) 344 km 480 km 460 km 0-100 km/h 5,7 s 5,3 s 3,9 s Prędkość maks. 180 km/h 180 km/h 180 km/h

Zasięg EX30 - w zależności od wersji i tym samym rozmiaru akumulatora (51 lub 69 kWh) wynosi od 344 do 460 km wg. cyklu WLTP. Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie to 180 km/h, z kolei maksymalna moc z jaką naładujemy auto pod szybką ładowarką wynosi 150 kW.

Nowe Volvo EX30 - ceny w Polsce

Ceny modelu zaczynają się od 169 900 zł - tyle zapłacimy za bazowa odmianę Core. Wariant Plus to wydatek rzędu 184 999 zł, zaś topowa odmiana Ultra startuje od 219 900 zł. Salony przyjmują już zamówienia, a pierwsze sztuki pojawią się u klientów na koniec roku.