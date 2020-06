Toyota RAV4 PHEV debiutuje, choć jeszcze nie w Polsce

RAV4 w wersji hybrydowej ładowanej z gniazdka wreszcie doczekała się rynkowego debiutu, ale póki co tylko na rodzimym rynku.

Zdjęcie Toyota RAV4 PHEV / Premiery Toyota RAV4 Hybrid Plug-in. Z potężną mocą!

Toyota nie podaje jeszcze kiedy możemy oczekiwać pojawienia się RAV4 PHEV w Europie. Jak na razie auto dostępne jest tylko w Japonii, gdzie producent ma nadzieję sprzedawać 300 sztuk tej wersji miesięcznie.

RAV4 PHEV jest najmocniejszą odmianą w historii SUVa Toyoty, dając kierowcy do dyspozycji 306 KM. Pozwala to na sprint do 100 km/h w równe 6 sekund, co czyni ten model jednym z najszybszych w gamie japońskiego producenta. Duże wrażenie robi także deklarowany zasięg na jednym ładowaniu, szacowany na 95 km. Zaskakująco dobry wynik jak na duże auto z baterią o pojemności tylko 18,1 kWh.

Toyota RAV4 PHEV wyceniona jest w Japonii na 4 690 000 jenów, co w przeliczeniu daje około 170 tys. zł.