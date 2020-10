Toyota Hilux po liftingu

Zmodernizowany Hilux wyróżnia się głównie odświeżonym pasem przednim, bogatszym wyposażeniem oraz nowym silnikiem 2.8. Przedsprzedaż modelu rusza już w październiku, a w salonach samochody pojawią się w styczniu 2021 roku.

Zdjęcie Toyota Hilux Invincible / Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota Hilux 2020. Film

Odświeżony Hilux Invincible z podwójną kabiną mierzy 5325 mm długości, 1900 mm szerokości i 1815 mm wysokości, i jest o 5 mm krótszy i aż o 45 mm szerszy od poprzednika. W zależności od rodzaju kabiny, długość przedziału ładunkowego wynosi od 1525 mm do 2315 mm. Wszystkie wersje nadwozia (pojedyncza, półtorej i podwójna kabina) z napędem 4x4 mają ładowność do 1 tony i mogą ciągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony.

Gama silników nowego Hiluxa została wzbogacona o nowy silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM i momencie obrotowym 500 Nm. Dostępny jest z podwójną kabiną napędem 4x4 i 6-biegową skrzynią manualną lub automatyczną. Nowy silnik rozpędza Hiluxa od 0 do 100 km/h w 10,7 s. Zużycie paliwa wynosi średnio od 9,5 l/100 km. W ofercie pozostała też jednostka 2.4, która jest oferowana ze wszystkimi rodzajami nadwozia (pojedynczą, półtorej i podwójną kabiną) oraz z napędem 4x2 i 4x4. Automatyczna 6-biegowa skrzynia jest dostępna dla nadwozia z podwójną kabiną. Hilux z tym silnikiem i automatyczną skrzynią przyspiesza od 0 do 100 km/h w 12,8 s. Jego średnie zużycie paliwa wynosi od 9,3 l/100 km

Toyota Hilux Invincible 1 / 19 Toyota Hilux Invincible Źródło: udostępnij

Wraz z face liftingiem Hiluxa skrzynia biegów została udoskonalona. Działanie blokady przekładni hydrokinetycznej zostało rozszerzone na 4., 5. i 6. bieg. Poprawia to reakcję samochodu na pedał przyspieszenia i daje bardziej bezpośrednie odczucia podczas zwiększania prędkości.

Komfort i łatwość prowadzenia Hiluxa zostały poprawione dzięki zmianom w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Udoskonalono przednie i tylne amortyzatory, dzięki czemu jazda autem jest bardziej płynna, a pokonywanie nierówności i wybojów mniej odczuwalne dla pasażerów. Tylne zawieszenie z resorami piórowymi zostało zoptymalizowane, aby połączyć możliwości off-roadowe, których oczekuje się od roboczego terenowego pick-upa, z komfortem jazdy i stabilnością prowadzenia jak w SUV-ie. Ulepszona konstrukcja resorów piórowych oraz ich tulei mocujących pozwoliła na zmniejszenie tarcia i płynniejszą pracę zawieszenia. Zapewnia bardziej komfortową jazdę na nierównej nawierzchni.

Zdjęcie Toyota Hilux Invincible /

Wspomaganie układu kierowniczego o zmiennym wydatku poprawia odczucia podczas kierowania i zmniejsza zużycie paliwa. Sprawia, że kierownica pracuje lżej przy niskich prędkościach, co ułatwia manewrowanie pojazdem, natomiast podczas szybkiej jazdy zwiększa opór, zapewniając większą kontrolę. Układ przechodzi w tryb czuwania, wyłączając pompę wspomagania, gdy samochód jedzie na wprost - to przyczynia się do większej oszczędności paliwa.

Możliwości terenowe Hiluxa zostały wzmocnione za sprawą kilku rozwiązań. Jednym z nich jest elektroniczny system działający jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD. Dostępny jest on w wersjach 4x4 i działa w trybie jazdy z napędem na jedną oś, zwiększając przyczepność na luźnej nawierzchni. Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym została obniżona z 850 do 680 obr./min. Poprawiono także szybkość reakcji na pedał przyspieszenia oraz działanie systemu stabilizacji pojazdu (VSC). Wprowadzono również specjalne oprogramowanie wspomagania układu kierowniczego o zmiennym wydatku zwiększające precyzję prowadzenia. Samochód otrzymał nowy monitor kąta skrętu kół w czasie manewrowania.

O możliwościach terenowych Hiluxa świadczy także wiodący w klasie prześwit 310 mm ( w wersji z podwójną kabiną), kąty natarcia i zejścia odpowiednio 29 i 26 stopni, możliwość brodzenia na głębokości 700 mm oraz zdolność pokonywania wzniesień pod kątem 42 stopni.

Zdjęcie Toyota Hilux Invincible /

Przód Hiluxa 2020 został całkowicie przeprojektowany. Otrzymał nowy, trójwymiarowy grill i zmieniony przedni zderzak. Jego wygląd podkreślają nowo zaprojektowane, opcjonalnie dostępne światła LED z przodu i z tyłu, nowe czarne, polerowane koła aluminiowe 18" oraz nowy metalizowany kolor nadwozia Oxide Bronze.

Odświeżenie wyglądu wnętrza objęło nowy wzór tablicy przyrządów i nowy 8-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, wyposażony w mechaniczne przyciski ułatwiające obsługę podczas prowadzenia. Nowa wersja systemu multimedialnego działa szybciej i zawiera systemy integracji ze smartfonami Apple CarPlay oraz Android Auto.

Zdjęcie Toyota Hilux Invincible /

Lista wyposażenia zawiera m.in. inteligentny kluczyk, przycisk Start, nawigację satelitarną, automatyczną klimatyzację, przednie i tylne czujniki parkowania oraz system nagłośnienia klasy premium JBL z technologią CLARi-Fi i 9 głośnikami oraz 8-kanałowym wzmacniaczem 800 W. Samochód będzie dodatkowo wyposażony m.in. w elektryczną roletę na bagażnik, orurowanie kapotażowe bagażnika oraz stopnie boczne.

Nowa wersja wyposażenia Invincible, dostępna dla Hiluxa 2020 z podwójną kabiną, powstała z myślą o kierowcach, którzy oczekują uniwersalnego auta o wysokim standardzie komfortu i wyposażenia oraz znacznych możliwościach terenowych i dużej praktyczności. Hilux Invincible otrzymuje w standardzie najbogatsze wyposażenie.

Auto w tej wersji można poznać po specjalnie zaprojektowanym przednim grillu, który został stylistycznie zintegrowany ze zderzakiem oraz przednią osłoną podwozia. W rogach zderzaka zamontowano światła przeciwmgielne w obudowie o specjalnym, zarezerwowanym dla tej wersji wzorze. Dalsze elementy podkreślające terenowy charakter Hiluxa Invincible to nakładki na błotniki, unikalne klamki, obudowy lusterek i detale na klapie bagażnika oraz polerowane koła aluminiowe z czarnym wykończeniem.

Zdjęcie Toyota Hilux Invincible /

We wnętrzu wersja Invincible wyróżnia się wyglądem tablicy przyrządów, akcentami w kolorze czarnym metalizowanym i czarnym chromowanym, a nawet specjalnym wzorem inteligentnego kluczyka. Przednie i tylne drzwi otrzymują podświetlenie clear blue i fotele z perforowanej skóry. Standardowo w tej wersji znajduje się także automatyczna klimatyzacja oraz zestaw nagłośnienia klasy premium marki JBL z 9 głośnikami, który współpracuje z systemem multimedialnym z ekranem dotykowym 8.

Dodatkowo wersja Invincible wyróżnia się elektryczną roletą przestrzeni ładunkowej, czarną sportową nakładką przestrzeni ładunkowej, specjalną okleiną Invincible, aluminiowymi stopniami bocznymi oraz hakiem holowniczym z 13-stykowym gniazdem elektrycznym.

Sprzedaż nowego Hiluxa rozpocznie się w Polsce w styczniu 2021 roku. Od października samochód jest dostępny w przedsprzedaży.