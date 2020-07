Suzuki Swift przeszło lifting

Suzuki wprowadza na rynek odświeżoną wersję popularnego miejskiego modelu o sportowym charakterze. Na pokładzie samochodu pojawiło się nowe wyposażenie i systemy bezpieczeństwa, a pod maską pracuje nowoczesny i oszczędny silnik wspomagany układem mild hybrid.

Zdjęcie Suzuki Swift

W odświeżonym modelu zamontowano nową, sportową, trójwymiarową osłonę chodnicy o kropkowanej strukturze z poziomym, chromowanym akcentem. Oprócz tego pojawił się nowy wzór polerowanych felg aluminiowych, a także nowe, dwukolorowe kombinacje kolorów nadwozia (Orange Pearl Metallic z czarnym dachem i Rush Yellow Metallic ze srebrnym dachem) i nowe elementy dekoracyjne we wnętrzu w kolorze srebrnym.

Zmodernizowany Swift jest napędzany nowym silnikiem benzynowym 1.2 DualJet o mocy 83 KM, połączonym z układem mild hybrid 12V SHVS z akumulatorem litowo-jonowym o zwiększonej pojemności z 3 Ah do 10 Ah. Podczas hamowania układ hybrydowy przekształca energię kinetyczną w energię elektryczną, która jest magazynowana w akumulatorze litowo-jonowym. W kolejnym kroku energia jest wykorzystywana przez urządzenie ISG z funkcją silnika elektrycznego do wspomagania silnika spalinowego podczas przyspieszania, co wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

Zdjęcie Suzuki Swift

Oprócz wielu dotychczas dostępnych inteligentnych systemów podwyższających bezpieczeństwo, takich jak Dual Sensor Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym), ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i asystent świateł drogowych, model po liftingu jest teraz wyposażony w system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), monitor martwego pola (Blind Spot Monitor) i zapobiegania zjeżdżaniu z pasa (Lane Departure Prevention).



Zdjęcie Suzuki Swift

Odświeżone Suzuki Swift dostępne jest tylko z jednym silnikiem i w trzech wersjach wyposażenia. Odmiana Premium kosztuje 52 900 zł, Premium Plus 58 900 zł, a topowa Elegance 62 900 zł. Za dopłatą 5000 zł jest dostępna skrzynia CVT, ale uwaga - z niezrozumiałych powodów nie kupimy jej z najbogatszym wyposażeniem.