Robią zabudowę do dostawczaka, nazywają to "nowym polskim pojazdem"

Firma Concept z Bielska Białej oferuje zabudowę skrzyniową do samochodu dostawczego, która może zainteresować niejedno przedsiębiorstwo. Szkoda tylko, że dział marketingu trochę poniosło przy przedstawianiu tej oferty.

Zdjęcie Concept Flatbed /

Wyspecjalizowana w budowie i produkcji pojazdów specjalnych bielska spółka Concept zaprezentowała swój "najnowszy pojazd". Chodzi o: "Oczekiwane przez przedsiębiorców rozwiązanie: pojazd mały, a ładowny, komfortowy w obsłudze a wygodny. Elegancki i ekonomiczny "dostawczak". To Concept Flatbed". Czego takiego dokonali więc bielscy inżynierowie?

"Na bazie istniejących pojazdów Peugeot Expert, Opel Combo i Toyota Proace, a zatem nie największych w linii pojazdów dostawczych w bielskiej spółce powstał samochód, który wypełnia niszę na rynku. Wieloletnie doświadczenie inżynierów z Conceptu w zabudowach specjalnych, pozwoliło na zbudowanie samochodu o masie całkowitej do 3,5 t ze skrzynią ładunkową o dużej pojemności."

"Nowy polski pojazd" to zatem zabudowa skrzyniowa do istniejących już modeli. Tyle w tym aucie "polskości". Przy okazji warto też zauważyć, że w komunikacie wspomniano o Oplu Combo, podczas gdy jest to zupełnie inny model - bliźniakiem Peugeota Experta i Toyoty Proace jest Vivaro. Czwarty bliźniak to Citroen Jumpy, o którym w ogóle nie ma wzmianki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Concept Flatbed

Firma Concept twierdzi, że opisywany pojazd wypełnia niszę na rynku. Widać zapomniano o Volkswagenie Transporterze, który fabrycznie dostępny jest z zabudową skrzyniową. A także o tym, że Citroen Jumpy, Peugeot Expert oraz Opel Vivaro występują nie tylko jako furgony, ale również podwozia do zabudowy, które przygotowują różne firmy, również takie współpracujące z dilerami tych marek. Takie możliwości daje także Renault Traffic oraz Fiat Talento. Firma Concept nie podała wymiarów "swojego" samochodu, a modele które są zabudowywane przez nią występują w trzech wariantach długości, ale wydaje się, że bezpośrednim konkurentem może być także najkrótsze Iveco Daily.

Wracając do oferty bielskiej firmy, to:

"Sama skrzynia ładunkowa zbudowana jest głownie z aluminium, a jej wymiary to 190 x 255 cm. Burty wykonano bez słupków, dzięki czemu po ich uchyleniu uzyskuje się dostęp do pełnej powierzchni skrzyni. Skrzynię, od kabiny pasażerskiej oddziela wykonana również z aluminium ściana grodziowa w kolorze kabiny wyposażona w okno. W konsekwencji powstał pojazd o masie własnej zaledwie 1850 kg, a zdolny do przewiezienia aż czterech pełnych palet ładunkowych.

Zdjęcie Concept Flatbed /

Pojazd wyposażony może być ponadto w wiele rozwiązań dodatkowych. To np. skrytka podpodłogowa z wysuwaną szufladą, pozwalająca na wygodne przewożenie i przechowywanie niewielkich przedmiotów, np. narzędzi. To również możliwość zamocowania zestawu stelaży, na których nad skrzynią można zawiesić plandekę, dzięki czemu przewożony ładunek nie będzie narażony na działanie warunków atmosferycznych. Concept umożliwia także montaż tylnego, stalowego kabłąka, który pozwala na umocowanie pasów zabezpieczających ładunek przed przemieszczeniem. Istnieje także możliwość podwyższenia burt skrzyni ładunkowej za pomocą stalowych siatek, które jednak mają możliwość uchylania z każdej strony, co powoduje wygodę w załadunki i rozładunku przewożonego towaru."

Zdjęcie Concept Flatbed /

Bielska firma daje możliwość przyjechania do niej już kupionym pojazdem i zlecenia przeróbki, albo zakupu gotowego auta bezpośrednio u niej. Cena zabudowy to 19 tys. zł netto, plus koszt ewentualnych elementów dodatkowych.