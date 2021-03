Nowy Volkswagen Caddy teraz także w wersji Cargo

Do sprzedawanej już nowej generacji Caddy'ego w wersji osobowej, dołącza do niego wersja towarowa. Można w jej przypadku liczyć na taką samą gamę silnikową oraz długą listę nowoczesnych dodatków.

Volkswagen Caddy 5 Cargo zbudowany jest na platformie MQB. Maksymalna pojemność ładunkowa jego krótszej wersji wynosi 3,1 m3. Rozstaw osi w wersji krótszej to 2755 mm. Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej do przegrody wynosi 1797 mm, natomiast maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej to 1273 mm. Szerokość Caddy 5 Cargo (1855 mm) jest o 62 mm większa od modelu poprzedniego. Dzięki temu można było powiększyć szerokość przestrzeni ładunkowej o 50 mm, do 1614 mm, a szerokość między nadkolami o 60 mm, do 1230 mm. Analogicznie do tego, o 51 mm, do 1234 mm, wzrasta szerokość tylnego otworu ładunkowego. Jest zatem możliwe przewożenie w przestrzeni ładunkowej europalety w pozycji poprzecznej. Ładowność tej wersji to maksymalnie 715 kg.

Jeszcze większą pojemność ładunkową - 3,7 m3 i maksymalną ładowność 770 kg - oferuje Caddy Maxi ze swoim powiększonym o 215 mm rozstawem osi wynoszącym 2970 mm. W tym przypadku długość przestrzeni ładunkowej wzrasta z 1797 do 2150 mm. Ważną, nową cechą Caddy Maxi są powiększone przesuwne drzwi boczne, które mają teraz szerokość 836 mm. Dzięki tej zmianie i dzięki temu, że przestrzeń ładunkowa zwiększyła się w ten sposób o 11 mm, można przez boczne drzwi włożyć do wnętrza drugą europaletę.

W Caddy 5 Cargo standardem są tylne, dwuskrzydłowe drzwi bez okien. Opcjonalnie dostępne do zamówienia jest elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych i klapy tylnej, a także funkcja osobnego zamykania przestrzeni ładunkowej. W przestrzeni ładunkowej dostępny jest opcjonalnie nowoczesny układ oświetlenia wnętrza - w całości złożony z lamp diodowych. Ponadto samochód doposażyć można również w nowe wyłożenia podłogowe i w gniazdo elektryczne 230V. Nowe zaczepy mocujące (tzw. punkty mocowania) ułatwiają mocowanie i zabezpieczanie ładunku. Opcjonalnie składane siedzenie pasażera, obite z tyłu wysokiej jakości okładziną, może służyć jako biurko.



W obu wersjach rozstawu osi dostępne są opcjonalnie ergonomiczne fotele egroComfort z certyfikatem ARG. Zostały one opracowane specjalnie z myślą o kierowcach i osobach podróżujących na długich dystansach. Caddy 5 Cargo opcjonalnie wyposażony jest w system infotainment z dużym ekranem dotykowym oraz w port USB-C z funkcją ładowania i z funkcją transmisji danych. Opcjonalnie dostępna jest deska rozdzielcza Innovision łącząca cyfrowy zestaw wskaźników i 10-calowy wyświetlacz.



Na pokładzie może znajdować się do 19 systemów, z których część jest elementem wyposażenia standardowego. Sześć z nich zostało zastosowanych w Caddy po raz pierwszy. Jednym z najważniejszych nowych systemów jest dostępny opcjonalnie dla wersji z dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią biegów DSG aktywny tempomat. Innym istotnym elementem podnoszącym znacznie stopień bezpieczeństwa są w pełni diodowe reflektory przednie, wydatnie zwiększające widoczność dzięki o ponad 30% mocniejszemu strumieniowi światła. Opcjonalnie zamówić można również tylne światła LED. W późniejszym terminie dostępna będzie opcja wyposażenia Caddy 5 Cargo w system asystenta cofania z przyczepą Trailer Assist.



Volkswagen oferuje Caddy piątej generacji z 2-litrowymi silnikami TDI o mocy od 75 KM do 122 KM oraz z 1,5-litrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym TSI o mocy 114 KM. Wersja 22 KM TDI oferowana jest opcjonalnie z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów i napędem na przednie koła oraz jako wersja 4MOTION z napędem na wszystkie koła i 6-biegową skrzynią manualną.