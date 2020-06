Nowy Fiat 500 teraz także jako hatchback

Po premierze nowej, elektrycznej "pięćsetki" w wersji cabrio, przyszedł czas na hatchbacka. Na początku pokazano auto w limitowanej, premierowej edycji.

Nowa 500 "la Prima" hatchback wyróżnia się panoramicznym szklanym dachem oraz bardziej zaakcentowanym tylnym spojlerem poprawiający aerodynamikę. Nabywcy limitowanej wersji będą mieli do wyboru trzy kolory nadwozia inspirowane naturą i jej żywiołami: Zielony Ocean (perłowy), Szary Mineral (metalizowany) i Niebieski Celestial (trójwarstwowy). Całość wzbogacają reflektory full LED, 17" obręcze kół o diamentowym szlifie, chromowane wstawki oraz tapicerka foteli i wykończenie deski rozdzielczej ze skóry ekologicznej.



Kształt samochodu wyróżnia się profilem dachu łączącym się z charakterystycznym nachyleniem tylnej linii nadwozia. Bardziej zaokrąglona linia pokrywy bagażnika, nadaje nadwoziu większej przestronności. Powyżej tablicy rejestracyjnej znajduje się charakterystyczna, prosta, chromowana listwa. Wreszcie, symbole i linie poziome na pokrywie bagażnika łączą się z reflektorami, jeszcze bardziej podkreślając szerokość samochodu.

Akumulatory litowo-jonowe o pojemności 42 kWh zapewniają nowej 500 zasięg do 320 km. Auto jest wyposażone w szybką ładowarkę o mocy 85 kW, która w bardzo krótkim czasie ładuje akumulator. Przykładowo, potrzeba zaledwie 5 minut, by zgromadzić rezerwę energii wystarczającą na pokonanie 50 km. Dzięki szybkiej ładowarce można również naładować akumulator do 80% w zaledwie 35 minut. Gniazdo "Combo 2" umieszczone z tyłu po prawej stronie samochodu, umożliwia ładowanie zarówno prądem zmiennym, jak i stałym.

Nowa 500 oferuje trzy tryby jazdy: Normal, Range i Sherpa, które można wybrać w zależności od stylu jazdy. Tryb Sherpa steruje kilkoma elementami w celu maksymalnego zmniejszenia zużycia energii, właśnie po to, by zapewnić dotarcie do celu ustawionego w nawigacji lub do najbliższej stacji ładowania. Maksymalna prędkość zostaje ograniczona do 80 km/h, inna jest reakcja pedału gazu w celu zmniejszenia zużycia energii oraz wyłączana jest klimatyzacja i podgrzewanie foteli (kierowca może oczywiście włączyć je dowolnym momencie).

Tryb Normal jest najbardziej zbliżony do prowadzenia samochodu z silnikiem spalinowym, natomiast tryb Range włącza funkcję "one-pedal-drive". Wybierając ten tryb jazdy można praktycznie prowadzić nową 500 za pomocą samego pedału przyspieszenia. To tryb, który maksymalnie zwiększa hamowanie regeneracyjne, co przekłada się na zwiększenie zasięgu samochodu. Zawsze należy nacisnąć na pedał hamulca, aby całkowicie zatrzymać samochód.

Silnik generuje moc 118 KM, zapewniając maksymalną prędkość 150 km/h (ograniczoną elektronicznie) i przyspieszenie od 0-100 km/h w 9,0 sekund.



Limitowana 500 "la Prima" jest wyposażona w standardzie w system automatycznego hamowania awaryjnego, kamerę cofania, czujniki zmierzchu i automatyczne światła drogowe, inteligentne połączenie alarmowe (eCall) i elektryczny hamulec postojowy. Ponadto auto pozwala na autonomiczną jazdę na poziomie 2., dzięki adaptacyjnemu tempomatowi (reaguje także na pieszych i rowerzystów), asystentowi pasa ruchu oraz systemowi monitorowania martwego pola. Bezpieczeństwo poprawia także system monitorowania zmęczenia kierowcy oraz zestaw kamer dookolnych.



500 "la Prima" hatchback ma w standardzie także nowy system multimedialny UConnect 5 z 7" wyświetlaczem TFT, radiem cyfrowym, nawigacją, ekranem dotykowym o przekątnej 10,25" oraz bezprzewodowym CarPlay/Android Auto i oferuje, za pomocą Uconnect Box, usługi łączności i pakiet usług UConnect Services. Fiat 500 trzeciej generacji to pierwszy samochód FCA z tym systemem.