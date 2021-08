Lamborghini Countach LPi 800-4 - poznaliśmy jego wygląd?

Nowe samochody Lamborghini Countach 2021 - legenda powraca!

Jak to zawsze z takimi przeciekami bywa, trudno jednoznacznie określić, czy rzeczywiście "wyciekły" z przygotowywanych materiałów prasowych, czy są tylko dziełem jakiegoś zdolnego grafika. Bez wątpienia wyglądają profesjonalnie, a pojawiający się na drugim planie oryginalny Countach tylko dodaje grafikom wiarygodności.

Współczesna wersja tego modelu, jeśli przyjmiemy że faktycznie tak wygląda, prezentuje się całkiem ciekawie - w stylu "nowoczesnego retro". Pas przedni i linia dachu to bezpośrednie nawiązania do protoplasty. Warto zauważyć też, że czarny poziomy pas z przodu z napisem "Countach" widzieliśmy już na oficjalnych zdjęciach nowego modelu.



Reklama

Lamborghini Countach LPi 800-4 - pierwsze zdjęcia 1 / 6 Lamborghini Countach LPi 800-4 Źródło: udostępnij

Co ciekawe tył w ogóle nie jest retro, a do kształtów znanych z poprzednika luźno nawiązuje tylko kształt wokół reflektorów oraz podcięta tylna część nadwozia. Same reflektory są niemal identyczne jak w modelu Sian co... też jest prawdopodobnym rozwiązaniem, ponieważ nowy Countach będzie właśnie na nim bazował. Jak się wam podoba taka wizja współczesnego Countacha?