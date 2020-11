Kia Sportage debiutuje w wersji Black Edition

Sportage Black Edition wyróżnia się między innymi detalami lakierowanymi na wysoki połysk w kolorze czarnym. Produkcja Sportage Black Edition rozpoczęła się w listopadzie w zakładzie w Żylinie na Słowacji. Kia Sportage Black Edition jest oferowana we wszystkich dostępnych wersjach silnikowych, z napędem zarówno na dwa, jak i na cztery koła.

Zdjęcie Kia Sportage Black Edition /

Nadwozie Sportage Black Edition jest wzbogacone detalami lakierowanymi na wysoki połysk w kolorze czarnym. Należą do nich osłona chłodnicy, dolne elementy przedniego i tylnego zderzaka, obudowy przednich świateł przeciwmgielnych i relingi dachowe. Ponadto, na wysoki połysk w kolorze czarnym są lakierowane również zewnętrzne listwy ozdobne na progach i zderzakach.

Reklama

Auto ma także nowe, ciemniejsze emblematy Kia z przodu i z tyłu oraz czarny, błyszczący napis "Sportage" na środku pokrywy bagażnika. 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów też mają czarny kolor i ciemniejsze dekielki z logo marki Kia. Klamki w kolorze nadwozia zastępują dotychczasowe chromowane.

Wersja Black Edition jest dostępna z siedmioma kolorami nadwozia, które znakomicie współgrają z czarnymi, błyszczącymi detalami. Do wyboru jest Pearl Black, Deluxe White, Infra Red, Lunar Silver, Blue Flame, Casa White i Penta Metal. Wewnątrz Sportage Black Edition jest wykończony tapicerką materiałową z elementami skóry ekologicznej. Kierownica, dźwignia zmiany biegów i podłokietniki w drzwiach są pokryte skórą. Do wyboru jest również tapicerka skórzana (dostępna z Black Edition Plus) oferowana w kolorze czarnym i Carmelo.

Zdjęcie Kia Sportage Black Edition /

Wyposażenie Kia Sportage Black Edition obejmuje m.in. czujniki parkowania z przodu i z tyłu, elektryczną regulację odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, elektrycznie składane lusterka boczne z kierunkowskazami, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne oraz automatyczną, dwustrefową klimatyzację.

System multimedialny jest wyposażony w 8-calowy ekran dotykowy z nawigacją i dostępem do usług UVO Connect drugiej generacji i zapewnia łączność Apple CarPlay i Android Auto. Dzięki stałemu dostępowi do internetu system dostarcza przydatne w trasie informacje, takie jak ceny paliw i położenie stacji benzynowych, lokalizację i dostępność miejsc parkingowych oraz informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.

Do systemów asystujących seryjnie oferowanych w Sportage Black Edition należą: system automatycznego hamowania z 3 trybami pracy - miejskim, pozamiejskim i wykrywania pieszych na jezdni, system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, asystent utrzymywania pasa ruchu, automatyczne przełączanie pomiędzy światłami drogowymi i mijania, system rozpoznawania znaków drogowych, system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy.

Zdjęcie Kia Sportage Black Edition /

Sportage Black Edition jest dostępny z czterema silnikami - 1.6 GDI (132 KM), 1.6 T-GDI (177 KM) oraz 1.6 CRDi (115 i 136 KM). W zależności od silnika auto jest dostępne z napędem na przednie lub na cztery koła, a także z sześciobiegową przekładnią manualną lub z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną.

Nowa wersja SUVa Kii została wyceniona na 105 990 zł. Dodatkowo można do niej zamówić pakiet Black Edition Plus za 7000 zł, który zawiera takie elementy, jak automatyczne otwieranie pokrywy bagażnika, skórzana tapicerka dostępna w dwóch wariantach - czarnym oraz Carmelo, wentylowane oraz elektrycznie regulowane fotele przednie i regulowany na wysokość fotel pasażera.