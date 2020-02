Jaki układ hybrydowy pojaw się w Hondzie Jazz

Jazz przeznaczony dla europejskich klientów będzie dostępny wyłącznie z hybrydowym układem napędowym. Noszący nowe oznaczenie e:HEV, całkowicie nowy Jazz został zaprojektowany tak, aby zapewnić połączenie dobrych osiągów i sprawności energetycznej.

System e:HEV składa się z dwóch silników elektrycznych, współpracujących z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym, baterii litowo-jonowej i przekładni bezpośredniej oraz jednostki sterującej przepływem mocy, zapewniających wysoki poziom sprawności i płynności pracy. Moc maksymalna 109 KM i maksymalny moment obrotowy 253 Nm pozwalają rozpędzić samochód do 100 km/h w 9,4 s i osiągnąć prędkość 175 km/h.



Układ hybrydowy może pochwalić się emisją CO2 od 102 g/km (WLTP) i zużyciem paliwa do 4,5 l/100km (WLTP) w modelu standardowym oraz emisją CO2 od 110 g/km (WLTP) i zużyciem paliwa do 4,8l/100km (WLTP) w wariancie Crosstar. W zależności od potrzeb napęd Jazza działa w jednym z trzech trybów:



Tryb EV Drive, w którym akumulator litowo-jonowy zasila bezpośrednio elektryczny silnik napędowy

Tryb Hybrid Drive - silnik benzynowy wytwarza energię, która trafia do generatora, gdzie jest zamieniana na prąd przekazywany następnie do silnika elektrycznego

Tryb silnika spalinowego - mechanizm sprzęgła blokującego tworzy bezpośrednie połączenie między silnikiem benzynowym i napędzanymi kołami

W większości przypadków, podczas jazdy miejskiej, pojazd samodzielnie przechodzi pomiędzy trybem Hybrid Drive i EV, dbając o maksymalną wydajność. W czasie szybkiej jazdy autostradowej wykorzystywany jest tryb silnika spalinowego, który może być wspomagany dodatkową szczytową mocą silnika elektrycznego dostępną na żądanie przy szybkim przyspieszaniu.

Podczas jazdy w trybie hybrydowym nadmiar mocy silnika benzynowego może służyć do doładowywania baterii, które odbywa się za pośrednictwem drugiego silnika elektrycznego, pełniącego rolę generatora. Tryb elektryczny włącza się również, gdy samochód zwalnia, wytwarzając energię poprzez rekuperację.

Zamiast konwencjonalnej skrzyni biegów zastosowano jednobiegową przekładnię o stałym przełożeniu łączącą bezpośrednio ruchome elementy, co pozwoliło na płynny transfer momentu obrotowego i odczucie liniowego przyrostu prędkości w momencie przyspieszenia. Takie rozwiązanie oznacza, że system Hondy jest mniejszy i sprawniejszy niż planetarne przekładnie e-CVT, zwykle spotykane w innych pojazdach hybrydowych.

Poza płynnym przyspieszaniem oferowanym przez e:HEV, komfort jazdy w nowym Jazzie został dodatkowo zwiększony dzięki zastosowaniu zawieszenia o niskich oporach tarcia i zwiększonej sztywności nadwozia.

Podczas opracowywania nowego modelu Jazz, inżynierowie Hondy ściśle współpracowali z projektantami, aby zapewnić, że samochód zachowa największą w swojej klasie przestronność wnętrza, która jest znakiem rozpoznawczym poprzednich generacji Jazza. Pojemność bagażowa zaczyna się od 298 litrów (oparcia tylnej kanapy w pozycji pionowej) i wzrasta do imponujących 1203 litrów (tylna kanapa złożona, załadunek do poziomu dachu). Osiągnięte zostało to dzięki pomysłowemu rozplanowaniu elementów hybrydowego układu napędowego w podwoziu i w komorze silnika.

Podstawowe zmiany obejmują zmniejszenie układu dolotowego silnika spalinowego, przekładni, silników elektrycznych, a także jednostki sterowania mocą (PCU) w celu zapewnienia dodatkowej przestrzeni. Dzięki temu akumulator niskonapięciowy 12V może zmieścić się również w komorze silnika. Tak efektywne rozmieszczenie komponentów było możliwe także dzięki zastosowaniu najnowszych półprzewodników wysokiej mocy w jednostce sterowania mocą (PCU).

Kluczem do uzyskania dużej przestrzeni pasażerskiej było również nietypowe w tej klasie samochodów umieszczenie zbiornika paliwa w centralnej części podłogi, pod przednimi siedzeniami. Dzięki temu Jazz zachowuje wyjątkowo funkcjonalny system składania tylnych siedzeń Magic Seats, który daje możliwość podnoszenia i opuszczania siedzeń w wielu konfiguracjach i elastycznego kształtowania przestrzeni ładunkowej.