Blisko 130 zgłoszeń do wrześniowych rund WSMP

Podczas wrześniowych rund Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski sezon przekroczy półmetek. Do rywalizacji zgłoszono blisko 130 aut, a dodatkową atrakcją weekendu na Torze Poznań będą historyczne wyścigówki z niemieckiej serii Haigo ADAC.

Blisko 130 zgłoszeń to także rekord tego sezonu. Kibice, którzy znów mają prawo wstępu na Tor Poznań z zachowaniem reżimu sanitarnego, będą mieli co podziwiać. Mocna obsada we wszystkich kategoriach to znak, że walka o tytuły mistrzowskie trwa w najlepsze. Tradycyjnie emocji dostarczą zarówno mocarne auta GT z Lamborghini Huracanem i Porsche 911 GT3 Cup na czele, jak i rywalizacje w pucharach aut o zbliżonej specyfikacji.

W kategorii Kii Picanto zaledwie trzy punkty dzielą Filipa Zagórskiego od Aleksa Sówki. W kategorii D4 3500 do tej pory mieliśmy trzech różnych zwycięzców - Łukasza Stolarczyka, który wygrał dwa wyścigi, Jacka Wiśniowskiego oraz Gosię Rdest. To między tą trójką rozegra się bój o tytuł w ostatnich czterech wyścigach. W D4 2000 prowadzenia po półmetku sezonu będzie bronić Katarzyna Terlikowska (Honda Civic), w DN-2 Przemysław Kaźmierczak (Suzuki Swift), a w D4 +3500 Mariusz Miękoś (Lamborghini Huracan).

Gra o puchar

16 aut ma pojawić się na starcie OMM Super S Cup. W klasyfikacji generalnej “Miniaków" prowadzi Bartosz Alejski, który wygrał trzy z czterech dotychczasowych wyścigów. Drugi jest Tomasz Pawlaczyk, czyli zwycięzca jednej z sierpniowych rund, a podium uzupełnia Adam Dębicki. 11 aut stanie na starcie Maluch Trophy, a tym razem w Poznaniu zabraknie 318IS Cup PL - zawodnicy z pucharu BMW ścigają się w Austrii.

W Toyota Racing Cup zobaczymy na starcie aż siedem aut. W klasyfikacji generalnej prowadzi Bartłomiej Czwartosz, który wygrał cztery pierwsze wyścigi, ale za nim jest pasjonująca walka o podium. Na drugim miejscu jest Dawid Czarnik, który ma 19 punktów przewagi nad trzecim Rafałem Płuciennikiem, a ten musi czuć oddech rywali. Za jego plecami są Jacek Jurecki (dwa punkty straty) i Aleksander Szandrowski (pięć punktów straty), a do nich powinien dołączyć Tomasz Tomczak, którego w sierpniu zabrakło. Zawodniczka startująca pod pseudonimem Zuu będzie zbierać kolejne doświadczenia wyścigowe.

Miękoś z Lewandowskim w Endurance

Rywalizacja dwugodzinna w tym sezonie co rundę jest mocno obsadzona. We wrześniu na starcie wyścigu Endurance pojawią się 24 auta, a wydarzeniem jest powrót ubiegłorocznego mistrza w kategorii D4 +3500, czyli Mariusza Miękosia, który zdecydował się na start Lamborghini Huracanem w duecie z Andrzejem Lewandowskim, ubiegłorocznego mistrza świata Lamborghini Super Trofeo w kategorii ProAm. Ich start może namieszać w klasyfikacji najmocniejszych aut. Oprócz duetu z Huracana zobaczymy cztery załogi w Porsche 911 GT3 Cup. W “generalce" prowadzą Błażek z Lisowskim, którzy o dwa punkty wyprzedzają Rdest i Szymańskiego.

Mocną reprezentację w wyścigu Endurance będą miały wyścigowe Mini. Takich aut zobaczymy aż dziewięć, z czego osiem pojedzie po punkty w klasyfikacji OMM Super S Cup. Oprócz tego swój start zapowiedzieli m.in. liderzy D4 1400, czyli Jakub Szablewski i Julia Schayer (kia Picanto) czy prowadzący w D4 3500 Bartłomiej Mirecki z Szymonem Jabłońskim (Hyundai i30 TCR).

Nostalgiczne ściganie

Automobilklub Wielkopolski co roku zaprasza na cykl Haigo ADAC, bo dla kibiców to okazja, by przypomnieć sobie, jak wyglądało ściganie w czasach tzw. Żelaznej Kurtyny. Do Poznania przyjadą dwie kategorie aut. Tourenwagen to rywalizacja samochodów wyścigowych zbudowanych w oparciu o auta z demoludów takich marek jak Lada czy Zastava. W kategorii Formula zobaczymy jednomiejscowe wyścigówki, które przed laty walczyły m.in. w Pucharze Pokoju i Przyjaźni czy Sowieckiej Formule 3.