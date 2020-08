WRC. Rajd Niemiec odwołany

​Rajd Niemiec, runda samochodowych mistrzostw świata, który planowano na 15-18 października, został odwołany - poinformowali organizatorzy.

Zdjęcie Rajd Niemiec nie dojdzie do skutku /Getty Images

Powodem jest pandemia koronowirusa i związane z nią przepisy administracyjne. W Niemczech do końca października będzie obowiązywał zakaz organizacji masowych imprez sportowych, który jest bardzo rygorystycznie przestrzegany.

W takiej sytuacji, gdy impreza miała się odbyć bez udziału kibiców, przy braku wpływów ze sprzedaży wejściówek na odcinki specjalne, co zawsze przynosiło znaczne dochody, niemiecki automobilklub ADAC podjął decyzję o odwołaniu imprezy i przeniesieniu jej na przyszły sezon.



Na razie we wstępnym projekcie kalendarza FIA na przyszły sezon Rajdu Niemiec nie ma.



Teraz organizator brał nawet pod uwagę możliwość przeprowadzenia rajdu w wersji skróconej (odcinki specjalne miałyby być poprowadzone tylko na poligonie czołgowym Baumholder), ale ta wersja nie została ostatecznie zaakceptowana.



Dotychczas w 2020 roku rozegrano tylko trzy rundy MŚ: rajdy Monte Carlo, Szwecji i Meksyku. Liderem jest sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). W kalendarzu zostały jeszcze cztery rundy - najbliższą będzie debiutujący w cyklu Rajd Estonii w dniach 4-6 września.



Pozostałe trzy to imprezy w Turcji (18-20 września), Włoszech (na Sardynii 29 października - 1 listopada) i Belgii (19-22 listopada).



Po wypadnięciu z kalendarza Rajdu Niemiec promotor mistrzostw świata WRC rozważa możliwość przyśpieszenia nawet o dwa tygodnie rundy na Sardynii.