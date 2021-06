91-letni Sobiesław Zasad testuje w Kenii!

​Przygotowująca się do startu w 68. Rajdzie Safari załoga Sobiesław Zasada/Tomasz Borysławski przeprowadziła testy Forda Fiesta Rally3 na szutrowym oesie Oserian w Kenii.

Zdjęcie Sobiesław Zasada podczas testów / Fot: Safari Rally Kenya /

Reklama

Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy pojedzie w Safari po raz dziewiąty. Ostatni raz stanął na starcie tej imprezy w 1997 r. samochodem Mitsubishi Lancer EVO III, a pilotowała go żona - Ewa. Zajęli wtedy drugie miejsce w grupie N.

Reklama

Auto, którym tym razem wystartuje Zasada, napędza półtoralitrowy silnik Ecoboost o mocy 215 KM. Pojazd przygotował krakowski oddział M-Sport, firmy która od ponad czterech dekad zajmuje się przygotowaniem samochodów do rajdów WRC.



68. Safari Rally Kenya (24-27 czerwca) to szósta runda tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Impreza wraca do cyklu WRC po niemal 20 latach - ostatni raz zawodnicy rywalizowali w Kenii w 2002 roku.



Rajd Safari po raz pierwszy był zorganizowany w 1953 roku. Trasę wyznaczono wtedy na terenach Kenii, Ugandy i Tanganiki pod nazwą East African Coronation Safari. W latach 1960-1974 nazwa rajdu brzmiała East African Safari Rally, a od 1975 - Safari Rally.

Zdjęcie Sobiesław Zasada podczas testów / Fot: Safari Rally Kenya /

Po sezonie 2002 Safari straciło status rundy mistrzostw świata z powodu niedociągnięć organizacyjnych. Od tej pory rajd był rundą mistrzostw Afryki (African Rally Championship), organizowanych przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA).

Safari do kalendarza mistrzostw świata WRC miało wrócić już w poprzednim sezonie, ale z powodu pandemii COVID-19 zostało wtedy odwołane, choć przygotowania były zakończone.

91-letni Sobiesław Zasada będzie najstarszym zawodnikiem historii rajdów WRC.

Zasada trenuje przed Safari 1 / 11 Zasada trenuje Źródło: udostępnij

"Jadę, bo chcę zobaczyć, jak dzisiaj wyglądają rundy mistrzostw świata. To nie będzie wycieczka, będę się ścigać, ducha rywalizacji pomimo wieku nadal mam w sobie. Wiem oczywiście, że od mojego poprzedniego startu w 1997 roku zmieniło się tam prawie wszystko, a jedyną wspólną cechą są tylko kenijskie bezdroża. Wierzę, że uda mi się osiągnąć metę" - powiedział Sobiesław Zasada.

Sobiesław Zasada w swej 69-letniej karierze rajdowej ponad 150 razy stawał na najwyższym podium. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Europy (1966, 1967, 1971) w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami świata, co w przełożeniu na dzisiejsze klasyfikacje oznacza, że trzy razy był mistrzem świata. Jako jedyny zawodnik z krajów wschodnich był kierowcą fabrycznym Steyr-Puch, Porsche, BMW, Mercedes-Benz. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Zasada.



Przeczytaj naszą rozmowę z Sobiesławem Zasadą.

Rajd Safari odbędzie się w dniach 24-27 czerwca. Tegoroczna edycja ma osiemnaście odcinków specjalnych o łącznej długości 320 kilometrów. Trasę wyznaczono w regionie Great Rift Valley (Wielkie Rowy Afrykańskie), wokół jeziora Naivasha. Baza rajdu znalazła się na terenie The Kenya Wildlife Training Institute w miejscowości Naivasha.

Najdłuższy, dwukrotnie przejeżdżany w piątek odcinek specjalny Kedong ma prawie 33 km. W sobotę w programie jest także dwukrotnie pokonywany OS Sleeping Warrior o długości 31 km.

Pierwsza załoga na mecie powinna się zameldować w niedzielę około godz. 15 czasu polskiego

***