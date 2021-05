Kierująca nie zauważyła innego auta, więc nie czuje się winna kolizji

Kto jest winny kolizji podczas zmiany pasa ruchu? Według tej pani kierowca, który jechał swoim pasem. Ponieważ ona go nie widziała, to on pewnie jechał za szybko, więc to nie jej wina. Wielokrotne tłumaczenie najbardziej podstawowych zasad ruchu drogowego przez policjantów, zdało się na nic. Czy zatrzymają oni prawo jazdy sprawczyni zdarzenia, która najwyraźniej nie ma najmniejszego pojęcia o przepisach i może tym samym stwarzać zagrożenie na drogach?



(Fragment programu „Stop drogówka”)