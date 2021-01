Poważna kolizja na skrzyżowaniu. Obaj kierowcy mieli zielone?

Patrol policji interweniował w sprawie kolizji, w której zostały poważnie uszkodzone dwa samochody. Zarówno kierowca Kii Ceed, jak i kierujący Mercedesem klasy C twierdzili, że mieli zielone światło. Na szczęście zdarzenie nagrał inny kierowca.



Okazało się, że Mercedes miał czerwone światło, a jego kierowca zasugerował się tym, że dwa pojazdy przed nim wjechały na skrzyżowanie, korzystając z zielonej strzałki. Pokazuje to tylko, jak niebezpieczna może być nieuwaga za kierownicą – kierowca klasy C miał przed sobą dwa sygnalizatory świecące na czerwono, a nie zauważył ich.



(Fragment programu „Stop drogówka”)