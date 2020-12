Kierowca tira wjechał w osobówkę. Miał prawo jej nie widzieć?

Ta interwencja była szybka i prosta. Białoruski kierowca tira zbyt późno zorientował się, że znajduje się na złym pasie i chciał go zmienić. Nie zauważył niestety Forda Focusa stojącego na nim i doszło do niedużej kolizji.



Warto zwrócić uwagę, że oboje kierujący pozostali na drodze, utrudniając ruch, chociaż w przypadku kolizji powinno się zjechać w bezpieczne miejsce. Natomiast kierująca Fordem była zaskoczona, że kierujący tirem ma duże martwe pole. Pokazuje to tylko jaki jest poziom wiedzy przeciętnego kierowcy.



