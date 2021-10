Vosco EV2 zaprezentowane. Takie jest nowe polskie auto elektryczne

Producenci Vosco EV2. Nowa "Syrenka" z Kutna oficjalnie!

Vosco EV2 to rozwinięcie prototypowych konstrukcji stworzonych przez Polfarmex i AMZ Kutno. Auto bazuje na autorskiej, opracowanej w Kutnie, ramie nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej. Nadwozie opracowano pod okiem Damiana Wolińskiego (jeden z laureatów konkursu Electromobility Poland i twórca zbudowanego w Kutnie koncepcyjnego "Poloneza").



Nadwozie Vosco EV2 ma 4221 mm długości, 1719 mm szerokości i 1513 mm wysokości. Rozstaw osi to 2540 mm. Producent określa swój samochód jako czteroosobowy pojazd zaliczany do segmentu B (czyli samochodów niewielkich, miejskich, w tym segmencie znajdziemy m.in. Opla Corsę-e).



W tunelu środkowym i pod tylnymi siedzeniami Vosco EV2 zamontowano baterię akumulatorów litowo-jonowych wykonaną w technologii NMC. Jej pojemność to 31,5 kWh, co - przynajmniej teoretycznie - ma pozwalać na pokonanie do 290 km na jednym ładowaniu, według normy WLTP, czyli około 210 km w realnym ruchu.



Cały samochód waży 1480 kg, w tym masa baterii to 280 kg.



Układ elektryczny pracuje pod napięciem 700 Voltów, a stosunkowo niewielka pojemność baterii ma swoje plusy. Samochód wyposażono w gniazdo CCS Combo 2, które pozwala na ładowanie z prędkością 30 kWh (DC). Ładowanie do pełna na publicznej ładowarce potrwa około godziny. Dodatkowo Vosco posiada ładowarkę pokładową o mocy 3,3 kWh, dzięki której pełne ładowanie baterii z domowego gniazdka zajmie między 10 a 11 godzin.

Zdjęcie Vosco EV2 / INTERIA.PL

Źródło napędu stanowi silnik elektryczny o mocy 115 kW/156 KM (moc szczytowa 175 kW/235 KM) generujący od 350 do 450 Nm (szczytowo). Prędkość maksymalna została ograniczona do 140 km/h, a w układzie przeniesienia napędu zastosowano przekładnię bezstopniową.

Wyposażenie obejmować ma m.in. elektryczne szyby przednie, elektryczny hamulec ręczny, klimatyzację, podgrzewaną przednią szybę, kamerę cofania czy oświetlenie Full LED. Samochód posiada również m.in. przełącznik trybów jazdy (Eco, Normal, Sport) oraz pokładowy system infotainment oparty o zlokalizowany na konsoli centralnej 9-calowy ekran dotykowy.

Jak zapewniają przedstawiciele producenta, Vosco EV2 to samochód gotowy pod względem technologicznym do produkcji. Zapewnione są łańcuchy dostaw, a 85 proc. części pochodzi z Polski, lub - najdalej - z Europy.

Problem jest jeden - pieniądze. Prezentacja w Łodzi jest jednym z elementów strategii poszukiwania inwestora. Jak przyznaje producent, na uruchomienie produkcji seryjnej potrzeba kwoty rzędu 1-2 mld zł. Jeśli znajdzie się chętny na wyłożenie takich pieniędzy, w ciągu roku pierwsze seryjne egzemplarze Vosco EV2 mogą trafić do salonów sprzedaży, zakłada się przy tym produkcję kilkunastu tysięcy samochodów rocznie.



A cena? Cóż, tutaj możemy na razie tylko spekulować. Można jednak podejrzewać, że nie przekroczy poziomu 100 tys. zł.

