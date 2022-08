Spis treści: 01 Tesla wstrzymuje sprzedaż Modelu 3 Long Range przez duże kolejki

02 Wstrzymanie sprzedaży Tesli Model 3 Long Range to wzrost popularności innych modeli?

03 Również w Polsce nie wszystkie modele Tesli są dostępne

Tesli Model 3 Long Range nie można już kupić zarówno w USA, jak i w Kanadzie.

Tesla wstrzymuje sprzedaż Modelu 3 Long Range przez duże kolejki

Popularność samochodów elektrycznych rośnie, a tym samym przybywa klientów, którzy chcieliby zakupić takie auto. To z kolei ma powodować długie oczekiwanie na zrealizowanie wszystkich zamówień. Sam Elon Musk w maju tego roku sugerował, że odległe terminy dostaw i tworzenie kolejek, może spowodować, że dojdzie do wstrzymania realizacji zamówień na niektóre modele. Teraz stało się to faktem.

Wstrzymanie sprzedaży Tesli Model 3 Long Range to wzrost popularności innych modeli?

W Ameryce Północnej Model 3 Long Range cieszy się dużą popularnością, a to dlatego, że stanowi dobry kompromis między ceną i osiągami.

Reklama

Teraz jednak, jeśli ktoś chce kupić Teslę z dużym zasięgiem musi wybierać między Modelem 3 Performance, albo większym Modelem Y Long Range, które są jednak droższe. Istnieje więc opcja, że wstrzymanie sprzedaży Modelu 3 Long Range przełoży się na wzrost popularności innych aut z gamy Tesli.

Choć na stronie internetowej Tesli w USA i Kanadzie Model 3 Long Range wciąż figuruje obok Modelu 3 i Modelu 3 Performance, to nie można go wybrać. Ponadto Tesla usunęła na razie również ze strony internetowej cenę samochodu. Najprawdopodobniej powróci ona w zaktualizowanej wersji, kiedy samochód znowu będzie dostępny. To jednak ma nastąpić dopiero w 2023 roku. Biorąc pod uwagę szalejącą inflację, trudno spodziewać się, że cena auta spadnie, czy nawet utrzyma się na tym samym poziomie.

Zdjęcie Tesla Model 3 Long Range ma wrócić do sprzedaży w 2023 roku. / tesla.com/zrzut ekranu/ /

Obecnie szacowany termin dostawy Tesli Model 3 w USA jest wskazywany na październik - grudzień 2022 roku. W przypadku Modelu 3 Performance klienci muszą poczekać do października - listopada tego roku. Zamawiając Model Y Long Range, nabywcy w Stanach muszą liczyć się z tym, że szacowany termin dostawy to styczeń - kwiecień przyszłego roku. W Kanadzie szacowany czas dostaw w kontekście wymienionych modeli wygląda dokładnie tak samo.

Również w Polsce nie wszystkie modele Tesli są dostępne

W Polsce Model 3 Long Range wciąż jest dostępny. Jego cena wyjściowa to 284 990 złotych. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,4 s i osiąga maksymalną prędkość 233 km/h. Zasięg deklarowany przez producenta to 602 km. Szacowany termin dostawy to styczeń - marzec przyszłego roku. Niedostępne na naszym rynku są natomiast Model S oraz Model X. Można jednak zakupić Model S Plaid i Model X Plaid.

***