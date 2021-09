Skoda wyprodukowała 100 tys. aut z serii iV

Skoda Enyaq iV Samochody elektryczne. Nigdy nie jeździj "na oparach"

100-tysięczny egzemplarz sygnowany znakiem "iV" zjechał z linii produkcyjnej głównej fabryki Skody w Mlada Boleslav. Jubileuszowym autem jest elektryczny SUV Enyaq iV. Oznaczenie "iV" służy do identyfikacji modeli z napędem elektrycznym lub hybrydowym typu plug-in. Marka produkuje obecnie cztery samochody z takim oznaczeniem. Są to hybrydy plug-in Superb iV, Octavia iV oraz Octavia RS iV, a także elektryczny Enyaq iV. Wcześniej dostępny było także elektryczne Citigo-e iV.

Skoda rozpoczęła erę elektromobilności we wrześniu 2019 roku, wraz z wprowadzeniem na rynek modelu Superba iV z napędem hybrydowym plug-in elektrycznego Citigo-e iV. Następnie, we wrześniu 2020 roku, marka zrobiła największy jak dotychczas krok w stronę realizacji swojej strategii e-mobilności, wprowadzając na rynek model Enyaq iV - pierwszego elektrycznego SUV-a marki opartego na platformie MEB Grupy Volkswagen.

Reklama

Do 2030 r. Skoda rozszerzy swoje portfolio produktów o co najmniej trzy kolejne, całkowicie elektryczne modele, które pod względem rozmiarów będą usytuowane poniżej Enyaka iV. W zależności od rozwoju rynku marka dąży do tego, aby do 2030 r. jej całkowicie elektryczne modele stanowiły do 50-70% sprzedaży w Europie.

Oprócz samochodów elektrycznych Skoda produkuje również wysokonapięciowe akumulatory trakcyjne do własnych hybryd plug-in, a także do modeli innych marek Grupy Volkswagen. Produkcja systemów akumulatorowych MEB dla modelu Enyaq iV rozpocznie się w Mladá Boleslav na początku przyszłego roku.