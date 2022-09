Samochody elektryczne zbawieniem dla klasycznej motoryzacji – opinia eksperta

Elon Musk, właściciel Tesli, jest jednym z prekursorów elektromobilności na szeroką skalę i to nie ulega wątpliwości. Jay Leno odniósł się do tego w wywiadzie dla Yahoo!Finance i wspomniał przy okazji wizytę Muska w jego słynnym garażu.

Jay Leno - od sceptycyzmu do uznania

Słynny kolekcjoner, który w swoim garażu w Burbank posiada ponad 200 samochodów klasycznych, wspomniał o tym, jakie uczucia wzbudziła w nim Tesla Roadster, którą w 2007 roku zaprezentował mu Elon Musk.

Jay Leno przyznał, że o ile był pod wrażeniem samego pojazdu, o tyle nie wierzył w jego sukces. Miało to związek ze słabą wówczas infrastrukturą ładowania samochodów elektrycznych. W odpowiedzi na taką opinię Elon Musk zadeklarował, że wraz z rozwojem marki rozwijał będzie także sieć ładowarek dedykowanych Tesli.

Musk dotrzymał słowa. Ok. 1/3 z 31 tys. punktów ładowania Tesli znajduje się w USA. We wspomnianym wywiadzie Jay Leno stwierdził, że przed wkroczeniem Elona Muska na rynek samochodów elektrycznych, mówiło się o nich per "wózek golfowy". Zdaniem Jaya, to właśnie Musk zmienił globalne postrzeganie elektryków.

Elektryki ratunkiem dla klasyków?

Każde auto się zużywa, a samochody, które dziś są na rynku, za dwie czy trzy dekady będą klasykami. Jak twierdzi Jay Leno, popularność samochodów elektrycznych pozwoli zachować je w dobrej kondycji. Porównał ten mechanizm do rewolucji transportowej, kiedy to ludzie wymienili konie na samochody. To, że konie przestały być ludziom potrzebne do transportu nie sprawiło, że przestali na nich jeździć. Wręcz przeciwnie, traktując je jako hobby, zaczęli o nie bardziej dbać.

Choć wiele osób jest odwrotnego zdania, Jay Leno twierdzi, że popularność elektryków będzie bodźcem do tego, aby jeszcze bardziej dbać o samochody klasyczne i czerpać jeszcze większą przyjemność z obcowania z nimi.

